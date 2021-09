Cyklisté jeli do Olomouce kvůli chybějící stezce, petici podepsali i řidiči

Na společnou jízdu na kolech z městské části Chomoutov do Olomouce se v sobotu dopoledne vydalo zhruba padesát lidí, aby upozornili na to, že jim bezpečná a celoročně sjízdná cyklistická trasa chybí. Pořadatelé akce uvedli, že na ni čekají už dvacet let a doprava na silnici do města mezitím narostla téměř dvojnásobně.

Stejnou akci uspořádali Chomoutovští také loni. „Minule jsme věřili, že jsou na stavbu peníze a tak dále. Po roce se skoro nic nezměnilo. Už jsme ani nezvali politiky. O čem s nimi komunikovat? Logika petice je v tom, že nemá cenu se přesvědčovat, zda je cyklostezka dobrá, nebo ne. Dobré to je a ví to všichni. Ostatně podpisy nám dávají cyklisté i řidiči,“ řekl organizátor akce Jaroslav Martinek, který je zároveň národním cyklokoordinátorem.

Před začátkem cyklojízdy bylo pod peticí za podporu výstavby stezky pro kola spojující Olomouc, Chomoutov a Březce přes šest set podpisů. Petiční archy předají zástupcům Olomouce na pondělním jednání zastupitelstva. Čistě symbolicky: „Klidně jen vrátnému,“ uvedli.

„Poslední informace z června jsou, že chybí jediný pozemek, kde je potřeba souhlas Agentury ochrany přírody a krajiny, snad tedy prý podpis ministra životního prostředí. Úředníci nám tvrdili, že do konce srpna to bude. Je 4. září a odpověď nemáme. Proto to chceme vyřídit do 15. září. Ano, jsou různé lhůty, ale to jsme věděli, i když jsme tu stáli loni,“ dodal Martinek na místě srazu v Chomoutově.

Stavba v roce 2023

V lednové odpovědi na otevřený dopis vedení Olomouce uvedlo, že letos chce dořešit majetkoprávní vztahy, rozdělit projektovou dokumentaci na dvě etapy a koncem roku podat žádost na územní řízení pro první etapu.

Spanilá jízda Stezka by zajistila bezpečnou jízdu, protože silnice je pro cyklisty kvůli vytíženosti nebezpečná. Chomoutovem projede v pracovní dny až devět tisíc aut. Kvůli prodlení se zářijová cyklojízda změnila na petiční. “Sesbíráme podpisy a pošleme dopis ministrovi životnímu prostředí. Čekáme dlouho a liknavost úřadů nás unavuje,” uvedl organizátoři.

Příprava na druhou část má následovat v roce 2022 a stavět by se mělo od dubna do října 2023.

„Slibovalo to už několik radnic. Říkají nám, že jsou priority, že se musí udělat ten a ten projekt a ať vyčkáme. Dvacet let čekat? Provoz mezitím houstne, navíc začaly jezdit náklaďáky,“ uvedl Martinek.

Obyvatelé Chomoutova upozorňují, že podle měření z loňského roku projede městskou částí v pracovní dny až devět tisíc aut, v roce 2018 to přitom bylo pět tisíc.

Trasa cyklojízdy vedla po hlavní silnici druhé třídy, cyklostezka by se ovšem měla od provozu vzdálit. Naplánovaná je přes louky poblíž jezera Poděbrady směrem k lazecké střelnici a dále k mostu přes řeku Moravu v Černovíře.