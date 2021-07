Řidička dostala smyk a převrátila auto na střechu, pět zraněných

Hned dvakrát museli záchranáři do Cholině na Olomoucku. V pátek tam zemřel po pádu do potoka cyklista. V sobotu brzo ráno se u obce zranilo pět lidí poté, co mladá řidička dostala smyk. Auto narazilo do stromu a zůstalo ležet na střeše.