Dětský pláč jí rval srdce, tak se stala pěstounkou. Stále je jich však málo

4:54

Prakticky na sto procent už je Olomoucký kraj připravený na konec takzvaných kojeneckých ústavů, které se starají o děti do tří let. Ty by od letošního ledna měly podle zákona končit pouze v rodinách. V regionu už nefunguje žádný ústav pro takto malé nezletilce bez vlastního rodinného zázemí a starají se o ně pěstouni, jejichž počet se kraj snaží zvyšovat.