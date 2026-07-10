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Je talent. Psí začátečník strčí vrstevníky do kapsy, má policejní zkoušky a jde do akce

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  9:44
Devatenáctiměsíční policejní pes Palermo v červnu 2026 se svým psovodem

Devatenáctiměsíční policejní pes Palermo v červnu 2026 se svým psovodem | foto: Policie České republiky

Mladý policejní pes Palermo v červnu 2025
Štěně policejního psa Palermo v prosinci 2024
Štěně policejního psa Palermo v prosinci 2024
Štěně policejního psa Palermo v prosinci 2024 se svým psovodem v Přerově
10 fotografií
Policejní pes Palermo z Olomouce se stal oficiálně nejmladším výjezdovým psem. Zhruba v roce a půl věku výrazně předčil své vrstevníky a čeká ho nasazení v terénu. V době, kdy se ostatní psi teprve učí správně aportovat, už Palermo prokazuje velkou všestrannost pro policejní úkoly.

„Tenhle puberťák v pouhých 19 měsících strčil do kapsy všechny starší mazáky! Společně se svým psovodem Tomem úspěšně složili zkoušku V2,“ uvedla k talentu belgického ovčáka a jeho cvičitele policie.

„Zatímco ostatní psi v jeho věku teprve zjišťují, jak správně aportovat míček, Palermo už má plnou tlamu práce s chytáním padouchů,“ uvedl sbor.

Policie připomíná, že pes dostal jméno podle města zločinu, stojí ale na straně zákona. Pro kynologa byl předminulý rok dárkem k Vánocům. Už tehdy se byl v devíti týdnech se svým psovodem podívat ve vyplaveném Jeseníku.

Devatenáctiměsíční policejní pes Palermo v červnu 2026 se svým psovodem
Mladý policejní pes Palermo v červnu 2025
Štěně policejního psa Palermo v prosinci 2024
Štěně policejního psa Palermo v prosinci 2024
10 fotografií

Když Palerma policie minulý rok v létě představila, už připomínal dospělého psa, projevoval velké nadšení a na povel uměl budit respekt. Policie prezentaci psa využívá i k náboru nových kynologů.

Mezi nejčastější pracovní plemena služební kynologie patří německý ovčák, belgický ovčák nebo jejich kříženci.

Využívá je i Vojenská policie, Celní správa, Vězeňská služba či záchranáři. Při povahové zkoušce je hodnoceno, jak je pes ochoten pracovat. Posuzuje se motivace, výdrž, spolupráce s psovodem při různých vyhledávacích činnostech, na různých površích, ve výškách, jeho chování vůči lidem nebo jiným psům, reakce na hluk a vnější prostředí.

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„Česká služební kynologie se řadí k jedné z nejlepších na světě. Podstatné je, že u nás má dlouholetou tradici. Snad pro nikoho z nás to není pouze práce, ale bereme kynologii také jako koníček, pro který se pak nebojíte obětovat kus soukromého pohodlí,“ řekl dříve psovod Vojenské policie Olomouc Jiří Švancara.

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