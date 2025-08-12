Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat, zvláště v pozdější části noci. Vyrazit je možné na různá místa, základní poučkou je mimo zástavbu s velkým světelným smogem.
Fotogalerie3

ilustrační snímek | foto: Zdeněk Bardon

„Pozorování Perseid je trochu o hledání kompromisu. Neboť tam, kde vidíte většinu oblohy včetně horizontu, bude obvykle pozorování kazit světelný smog. Mezi kopci uvidíte z oblohy méně, ale zase je odstíněno nežádoucí světlo z měst,“ upozornil edukátor prostějovské hvězdárny Jonatan Binder.

„Je to jeden z důvodů, proč pozorování Perseid neděláme, neboť naše hvězdárna stojí ve městě. Pro sledování navíc není hvězdářský dalekohled vhodný, nejlepší je jednoduše ležet na zemi a dívat se na oblohu,“ dodal.

„U nás je to podobné, jsme na okraji města, a tudíž světelný smog je tu opravdu velký, kousek odtud navíc vzniklo nové malé sídliště, samozřejmě s pouličním osvětlením. Třeba Mléčnou dráhu tak lidé v Přerově neviděli už pořádně dlouho,“ přidal se Milan Hlobil z přerovské hvězdárny.

Jaká místa v regionu odborníci doporučují?

1 Jeseníky

Kdo má možnost pozorování v horách, je samozřejmě ve velké výhodě, neboť znečištění světelným smogem je zde výrazně nižší.

2 Olomoucká hvězdárna u místní části Lošov

Pozorování Perseid dnes hvězdárna neorganizuje, přesto ji lze využít jako místo k pozorování. Kromě západního obzoru, kde „svítí“ město Olomouc, nabízí hezký výhled na oblohu. Jak se lze k hvězdárně dostat, shrnuje její web.

3 Okraj vojenského újezdu Libavá

Díky odlehlosti lokality od větších sídel a prázdnotě samotného újezdu nabízí ve veřejnosti přístupných částech hezký výhled.

4 Drahany na Prostějovsku a okolí

Nachází se u vojenského újezdu Březina, takže zde platí totéž co u Libavé.

5 Bohuslavice u Konice na kopci směrem k Vilémovu

„Pozvali si nás tam teď v létě na tábor a byl tam nádherný výhled na oblohu,“ přiblížil Binder.

6 Polní letiště u Podolí kousek od Přerova

„Je to pěkná náhorní rovina, kde si lze v klidu třeba rozložit křesílko a pozorovat oblohu s něčím dobrým v ruce,“ nastínil s úsměvem Hlobil.

7 Holý kopec u Staré Vsi

Další místo, které mohou využít lidé z Přerova a okolí.

Radiant, neboli místo na obloze, z něhož je možné vidět meteoroidy daného meteorického roje.

Tradiční letní nebeská podívaná bude tentokrát navzdory jasné obloze chudší. Důvodem není to, že by se roj vyčerpal, ale Měsíc, který je tři dny po úplňku. Jeho svit tak výrazně naruší noční podívanou.

Dnes vrcholí Perseidy. Podívanou naruší okoukanější těleso

I když jsou Perseidy poměrně bohaté, zvláště kolem maxima, letos se budou zájemci muset spokojit spíš s těmi jasnějšími zástupci, kteří přesvítí měsíční zář.

13. srpna 2023
Vstoupit do diskuse

