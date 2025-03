První úmrtí je nejhorší, říká sestra poskytující psychickou podporu zdravotníkům

Jako peer v Nemocnici Agel Prostějov působíte rok. Co vše tato funkce obnáší?

Je to první psychická pomoc pro zdravotníky, kteří musí při své práci čelit svízelným situacím, což je náročné a může to ovlivnit jejich další profesní život. Já jsem tu od toho, abych jim pomohla. Peer musí umět vyslechnout, situaci normalizovat, podpořit, provést a nasměrovat k dalšímu řešení. Někomu stačí se jen vypovídat a uleví se mu, jindy na to třeba nestačíme a odkážeme dotyčného ke specialistům, například psychologům, což my nejsme. Číslo na mě mají na všech nemocničních odděleních a personál ví, že se na mě může kdykoliv obrátit. Spolupracuji také se střední zdravotnickou školou. Snažím se budoucí sestřičky připravit na to, co je může na praxi v nemocnici potkat, protože teorie je úplně něco jiného než realita.

V pacientce jsem poznala svou sousedku, až když na mě promluvila, tak moc se na ní její nemoc podepsala.