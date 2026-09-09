Krajský soud při prvním líčení zohlednil i fakt, že Cigoš vraždil jen pár dnů poté, co byl z věznice Mírov propuštěn z trestu, který si odpykával za podobný čin.
„Obžalovanému byl uložen výjimečný trest, neboť se dopustil činu, jehož závažnost byla velmi vysoká. Předchozí čin našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest. Nicméně bylo třeba zohlednit zejména škodlivost činu spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání,“ uvedl po červencovém rozsudku soudce Jiří Barbořík.
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Oběma zasadil 36 ran nožem. Za vraždu další partnerky muž dostal výjimečný trest
Obžaloba před soudem uvedla, že muž na ženu, ke které se po propuštění z věznice nastěhoval, zaútočil nožem s dvaceticentimetrovou čepelí. Zasadil jí 36 bodnořezných a řezných ran, většinou na hlavu. Počet ran je téměř shodný s jeho předchozí vraždou. Výčet zranění četla státní zástupkyně Michaela Šoková téměř deset minut. Obžalovaný netečně seděl a poslouchal.
Cigošova obhájkyně zdůrazňovala, že se k činu hned doznal, ostatně sám na sebe zavolal policii a počkal na ni. „Prohlášení viny není formální procesní úkon, ale dlouhodobé vyústění postoje. Nezpochybňuji, že následky jednání jsou mimořádně závažné,“ podotkla advokátka. K tomu soud nakonec přihlédl, když z navrženého trestu ubral půl roku.