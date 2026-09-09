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Vrah z Mírova opět před soudem. Potvrdí výjimečný trest za ubodání partnerky?

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  10:19
Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je...

Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je obžalovaný z loňské vraždy své přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu podle vyšetřovatelů ubodal jen tři týdny po svém podmíněném předčasném propuštění z tamní věznice, kde si odpykával trest za téměř totožný zločin. (14. července 2026) | foto: ČTK

Patrik Cigoš u soudu, je obviněný z brutální vraždy, kterou měl spáchat pár dnů...
Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je...
Krajský soud v Olomouci soudí Patrika Cigoše za loňskou brutální vraždu ženy v...
Patrik Cigoš u soudu, je obviněný z brutální vraždy, kterou měl spáchat pár dnů...
12 fotografií
Jen tři týdny byl na svobodě z vězení, když tehdy šestatřicetiletý Patrik Cigoš zavraždil loni na Šumpersku svoji partnerku. Soud mu následně uložil výjimečný trest, když ho do vězení poslal na 27,5 roku. Žalobkyně pro něj žádala 28 let. Ve středu se od 11.30 u Vrchního soudu v Olomouci rozhoduje o Cigošově trestu znovu, muž se totiž v červenci proti verdiktu olomouckého krajského soudu odvolal.

Krajský soud při prvním líčení zohlednil i fakt, že Cigoš vraždil jen pár dnů poté, co byl z věznice Mírov propuštěn z trestu, který si odpykával za podobný čin.

„Obžalovanému byl uložen výjimečný trest, neboť se dopustil činu, jehož závažnost byla velmi vysoká. Předchozí čin našel zohlednění v rámci právní kvalifikace, kdy mu hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody nebo výjimečný trest. Nicméně bylo třeba zohlednit zejména škodlivost činu spočívající ve zvlášť surovém a trýznivém způsobu spáchání,“ uvedl po červencovém rozsudku soudce Jiří Barbořík.

Oběma zasadil 36 ran nožem. Za vraždu další partnerky muž dostal výjimečný trest

Obžaloba před soudem uvedla, že muž na ženu, ke které se po propuštění z věznice nastěhoval, zaútočil nožem s dvaceticentimetrovou čepelí. Zasadil jí 36 bodnořezných a řezných ran, většinou na hlavu. Počet ran je téměř shodný s jeho předchozí vraždou. Výčet zranění četla státní zástupkyně Michaela Šoková téměř deset minut. Obžalovaný netečně seděl a poslouchal.

Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je obžalovaný z loňské vraždy své přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu podle vyšetřovatelů ubodal jen tři týdny po svém podmíněném předčasném propuštění z tamní věznice, kde si odpykával trest za téměř totožný zločin. (14. července 2026)
Patrik Cigoš u soudu, je obviněný z brutální vraždy, kterou měl spáchat pár dnů po té, co byl propušten z vězení. (14. července 2026)
Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je obžalovaný z loňské vraždy své přítelkyně v Mírově na Šumpersku. Ženu podle vyšetřovatelů ubodal jen tři týdny po svém podmíněném předčasném propuštění z tamní věznice, kde si odpykával trest za téměř totožný zločin. (14. července 2026)
Krajský soud v Olomouci soudí Patrika Cigoše za loňskou brutální vraždu ženy v Mírově na Šumpersku. (14. července 2026)
12 fotografií

Cigošova obhájkyně zdůrazňovala, že se k činu hned doznal, ostatně sám na sebe zavolal policii a počkal na ni. „Prohlášení viny není formální procesní úkon, ale dlouhodobé vyústění postoje. Nezpochybňuji, že následky jednání jsou mimořádně závažné,“ podotkla advokátka. K tomu soud nakonec přihlédl, když z navrženého trestu ubral půl roku.

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Vrah z Mírova opět před soudem. Potvrdí výjimečný trest za ubodání partnerky?

Před olomouckým krajským soudem v úterý stanul Patrik Cigoš, který je...

Jen tři týdny byl na svobodě z vězení, když tehdy šestatřicetiletý Patrik Cigoš zavraždil loni na Šumpersku svoji partnerku. Soud mu následně uložil výjimečný trest, když ho do vězení poslal na 27,5...

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