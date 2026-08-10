Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Policie hledá podezřelého z násilného činu, patrně se skrývá mezi narkomany

Autor: ,
  13:26

Policie pátrá po devětadvacetiletém Jaroslavu Králíčkovi z Hranicka. (10. srpna 2026) | foto: Policie České republiky

Přerovští kriminalisté vyhlásili pátrání po devětadvacetiletém Jaroslavu Králíčkovi z Hranicka, podezírají ho ze spáchání násilného trestného činu. Muž má podle policistů bohatou minulost v násilné, majetkové a drogové trestné činnosti.

Muž se pravděpodobně skrývá na území města Hranice či v Lipníku nad Bečvou v komunitě drogově závislých.

Policisté upozorňují, aby se lidé v žádném případě nepokoušeli podezřelého sami zadržet, sdělil mluvčí policie Libor Hejtman.

„Hledaný devětadvacetiletý muž je vysoký zhruba 190 centimetrů, má hubenou postavu, modré oči, rovné, hnědočerné vlasy a nosí strniště. Žádáme občany, kteří hledaného muže spatřili, nebo by věděli, kde se zdržuje, aby ihned volali na bezplatnou telefonní linku 158, případně kontaktovali nejbližší policejní služebnu,“ uvedl policejní mluvčí.

Muž má tetování na krku, bližší popis je v databázi policie.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Roční iDNES Premium zlevňuje na 490 Kč. Čtenáři navíc získají 1 000 Kč na dovolenou

Ilustrační obrázek

Cestovatelé mohou uspořit v rozpočtu a ještě získat zajímavé čtení na celý rok.

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

Rocker s šátkem ze SuperStar je pryč. David Spilka zakotvil s rodinou v Olomouci

V létě probíhá život na zahradě. Gril pro rodinu i přátele, posezení, ptáčkové...

Zpěvák, hudební producent a skladatel David Spilka už dávno není jen rocker s šátkem, kterého si diváci pamatují ze SuperStar. Dnes je jeho světem hlavně nahrávací DS studio v Olomouci, kde tráví...

V Hranické propasti utonul špičkový potápěč. Tělo vyzvedli z hloubky 186 metrů

V Hranické propasti utonul ve středu 5. srpna 2026 jeskynní potápěč.

V Hranické propasti na Přerovsku ve středu při průzkumném ponoru utonul potápěč. O jeho úmrtí informovala Speleologická záchranná služba i středočeští hasiči, u nichž pracoval. Muž se podle...

Přerovan zaujal originálním návrhem laviček. Dočkal se posměchu i objednávky

Premium
Návrh nezvyklých laviček, s nímž pro některé části Přerova přišel Jiří...

Měl pocit, že v Přerově není dost laviček, a tak se Jiří Denninger chytil výzvy radnice, ať lidé fotí místa, kde si nemají kam sednout. Zároveň na Facebooku zveřejnil jednoduchý model lavičky...

Cestující z Olomouce si objednávají nejvíc. Stevardka odhaluje zákulisí práce ve vlaku

Premium
Stevardka RegioJetu Eva Krečmerová (22. července 2026)

Evu Krečmerovou, která pracuje jako stevardka společnosti RegioJet, mohou cestující zahlédnout především při roznášení občerstvení. Jak ale sama popisuje, její prací není pouze servis kávy a jídla....

Dělníci našli při bourání mostu starou trhavinu z války, pyrotechnici ji odpálili

Při rekonstrukci mostu našli trhavinu

Při bourání mostu ve Staré Červené Vodě na Jesenicku narazili dělníci v konstrukci na sypkou nažloutlou látku. Šlo o kyselinu pikrovou, která se v minulosti používala také jako výbušnina....

10. srpna 2026  16:11

Cizinka v Jeseníku ukradla auto a vyrazila s ním k moři, chytili ji v Rakousku

Rakouská policie (24. února 2024)

Z Jeseníků až na Jadran si to namířila žena z ciziny s ukradeným vozem. Na jižní Moravě však ujela z benzinové stanice bez placení a kousek za hranicemi ji zadržela rakouská policie.

10. srpna 2026  15:19

Opilce vyhodili z fotbalového hřiště. Vrátil se a dva muže zranil nožem a tyčí

ilustrační snímek

Kuchyňským nožem a tyčí surově napadl opilý mladík dvojici mužů v areálu fotbalového hřiště v Huzové na Olomoucku. Jednoho pořezal v obličeji, druhého udeřil do hlavy. Útočníkovi hrozí až 12 let...

10. srpna 2026  14:01

Policie hledá podezřelého z násilného činu, patrně se skrývá mezi narkomany

Policie pátrá po devětadvacetiletém Jaroslavu Králíčkovi z Hranicka. (10. srpna...

Přerovští kriminalisté vyhlásili pátrání po devětadvacetiletém Jaroslavu Králíčkovi z Hranicka, podezírají ho ze spáchání násilného trestného činu. Muž má podle policistů bohatou minulost v násilné,...

10. srpna 2026  13:26

Řeší vrtulník i chybějící signál. Kolik stojí Czech Tour? Jen přenos vyjde na 17 milionů

Cyklisté ve 4. etapě Czech Tour do Šternberku.

Největší cyklistický závod České republiky se blíží. Čtyřdenní Czech Tour, jež startuje ve čtvrtek, každým rokem láká víc a víc cyklistických hvězd, což se odráží i na jejím zařazení do vyšší...

10. srpna 2026  12:53

Třásl se a zvracel. Po experimentování s Killer Sharkem skončil chlapec v nemocnici

Šumperští strážníci a záchranáři vyjížděli na pomoc chlapci, který dostal...

O chlapce v Šumperku, který se třásl, zvracel a příliš nevnímal okolí, se museli postarat členové městské policie a zdravotníci. Podle strážníků si mladistvý stav způsobil užitím výrobku s...

10. srpna 2026  12:47

Něžná krása v kontrastu skal. Vzpěračky opět nafotily kalendář, myslely i na charitu

České vzpěračky se svým už tradičním kalendářem fotek tentokrát vsadily na téma...

Pro svůj tradiční kalendář tentokrát české vzpěračky vsadily na téma kontrast. Modelem pro rok 2027 stály jedny z nejlehčích i nejtěžších sportovkyň ze špičky letošního a loňského žebříčku. Vznikly i...

10. srpna 2026  12:11

Řidič špatně zabrzdil autobus. Ten se sám rozjel, přejel chodník a narazil do domu

Řidič v Beňově na Přerovsku v sobotu nezabezpečil autobus, který se poté rozjel...

Nezvyklá nehoda zaměstnala v sobotu hasiče i policisty v Beňově na Přerovsku. Samovolně se tam rozjel autobus a narazil do rodinného domu. Škoda přesáhla půl milionu korun.

10. srpna 2026  11:26

Měli práci i rodinu, kvůli alkoholu žijí na ulici. Centrum léčí stovky závislých

ilustrační snímek

Martin byl dvacet let závislý na lécích na spaní, jichž denně spolykal až padesát. Když zrovna neměl prášky, nahrazoval je alkoholem. „Žiju ve vinařském kraji, takže jsem začínal vínem. Někdy jsem...

10. srpna 2026  5:59

Artis – Olomouc 1:2, první výhra sezony. Těsný duel rozhodl v závěru Krivak

Sestřih zápasu
Olomoucký záložník Fabijan Krivak (vlevo) parádní střelou překonává Richarda...

Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 3. kole Chance Ligy 2:1 nad Artisem Brno, připsali si první výhru v sezoně a posunuli se na osmé místo v tabulce. Na vedoucí gól Ghaliho sice hned po pauze odpověděl...

9. srpna 2026  19:15,  aktualizováno  21:58

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Piloval výcvik, ale i rozvíjel zeleň města. O co se v Olomouci zasadil maršál Radecký

Premium
Ve fondech Vlastivědného muzea v Olomouci se nachází portrét maršála Radeckého...

V rakouské armádě už měl za sebou skvělou kariéru, když se v roce 1829 stal rakouský vojenský velitel a český šlechtic Jan Josef Václav Radecký z Radče hlavou olomoucké pevnosti. Jmenování mělo...

9. srpna 2026

Ústí nestačilo třígólové vedení, s Českou Lípou remizovalo. Příbram i Slavia otáčely

Petr Potměšil

V poločase vedli 3:0, přesto si musí fotbalisté Ústí nad Labem vystačit s remízou. Doma ve třetím kole druhé ligy s nováčkem Českou Lípou hráli po dvou vlastních brankách 3:3. V soutěži už tak není...

7. srpna 2026  20:41,  aktualizováno  9. 8. 16:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.