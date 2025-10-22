Připravujeme podrobnosti.
Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu
Poslední fotka na vídeňském letišti a malý Kubík s bratrem a rodinou vyráží na svou životní cestu na kliniku do amerického Bostonu. Tamní specialisté jsou pro vážně nemocného chlapce z Mrskles na...
Koupeného mrtvého divočáka porcoval v uplynulých dnech před zraky sousedů i kolemjdoucích na jednom z olomouckých sídlišť místní muž. K zavěšení těla zvířete při tom využil starý sušák na prádlo....
Vedle stávajícího zábradlí, starého několik desetiletí, přibylo ještě jedno nové, vyvedené v modré barvě. Nezvyklá úprava překvapila cestující na železniční stanici Olomouc-město, která po...
Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...
Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...
Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody.
David Kaše nastoupil za trápící se Litvínov poprvé po měsíční pauze způsobené zraněním. K odvrácení desetizápasové série proher však 28letý hokejový útočník svému týmu nepomohl. Naopak byl u tří...
Prodáváme za míň, než za co jsme vyrobili, stěžují si zemědělci v Olomouckém kraji. Výkupní ceny obilí se nyní pohybují na hodnotách, které byly běžné před třiceti lety, což žene farmáře do ztrát a...
Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...
Když předloni informoval historik jesenického muzea Jan Petrásek o plánovaném dalším pokusu ověřit – tentokrát už ideálně s konečnou platností – pravost dopisu z tamních sbírek s vlastnoručním...
Sanitku VW Transporter převážející pacienty naboural v pondělí na Šumpersku senior za volantem osobního vozu Audi. Silný náraz zdemoloval obě vozidla, zranění utrpěl řidič osobního vozu a jeho...
Lidé z malé vesničky nedaleko Hranic na Přerovsku jsou přesvědčeni, že v září u nich zahlédli medvědici s mládětem. Dívky, jež ji viděly kousek od obce, i další svědek, který tam poté zajistil stopy...
„Děkuji vám za všechno, můj život už nemá smysl, všechno se mi podělalo. Jdu to ukončit a skočit pod vlak.“ Takový příspěvek se v sobotu večer objevil ve facebookové skupině Milujeme Olomouc, která...
Sedm let půstu je pryč, fotbalisté Olomouce zase hrají v Evropě. Na jaké týmy Sigma v ligové fázi Konferenční ligy narazí, jaké jsou termíny zápasů, kde je můžete sledovat i pohled do historie...
Technické vymoženosti, které pomohou ochránit drahé technologie při povodních nebo zdokonalí zvuk, chystá šumperská radnice pro tamní Dům kultury, který čeká rekonstrukce. „Doba dozvuku je důležitá....
Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. K objasnění okolností jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva, která prokázala násilnou smrt, uvedla policie na...