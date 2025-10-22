Patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy v Zábřehu poslal dnes soud do vazby

Olomoucký okresní soud poslal ve středu patnáctiletého mladíka podezřelého z vraždy muže v Zábřehu do vazby, shledal všechny tři vazební důvody.
ilustrační snímek | foto: Leila Hamdanovápro iDNES.cz

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu
