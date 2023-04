Ústavem zněla střelba, policisté cvičili zneškodnění ozbrojeného mstitele

Podle scénáře do ústavu přišel muž v silném psychickém rozrušení po smrti manželky a začal střílet po personálu i pacientech, kteří se zde nacházeli.

„Namodelovali jsme to na zdravotnické zařízení i z toho důvodu, že v roce 2019 se odehrál reálný útok v ostravské nemocnici. Chtěli jsme si proto procvičit naše postupy a činnosti,“ vysvětlil výběr místa vedoucí oddělení služby pořádkové policie Jan Grmolenský.

Scénář cvičení se připravoval zhruba dva měsíce. V pavilonu, kde normálně fungují dvě lůžkové oddělení rehabilitace, se v době simulovaného útoku nacházelo okolo padesáti zaměstnanců ústavu a také pacientů, které zastoupili figuranti z řad středoškoláků z Prostějova.

„V loňském roce jsme všechen zdravotnický personál na nežádoucí událost aktivního útoku proškolili. I proto jsme přivítali možnost postupy vyzkoušet v praxi. Jsme rádi, že společně se složkami integrovaného záchranného systému můžeme tuto situaci nacvičit,“ řekla ředitelka léčebného ústavu Zdenka Polzerová.

Celkem 44 pacientů z pavilonu E bylo po dobu cvičení přestěhováno do kinosálu. Akci podle ředitelky vnímali jako zpestření pobytu.

Podařilo se nám utéct, byl to hrozný zážitek

Po vtrhnutí střelce do budovy se ozvala střelba cvičnou municí, po chvíli se propojovacím ramenem mezi budovami některým lidem podařilo před agresorem utéct. Mezi prvními se na „svobodu“ dostaly v roli figurantek i Nikola a Zuzana.

„Střelba a vše kolem byl hrozný zážitek. Byly jsme schované v pokoji a čekaly jsme, co se bude dít. Nakonec se nám podařilo vyběhnout,“ popsaly své pocity dívky.

Za okamžik na místo dorazily první policejní hlídky, které zahájily zákrok vedoucí k zneškodnění pachatele.

„Policisté znají hrubý počet ohrožených osob, a že jde o jednoho střelce. Bližší scénář neví, musí reagovat na aktuální situaci. Tuto budovu nikdy neviděli, je to pro ně neznámý prostor,“ přiblížil podmínky cvičení Grmolenský.

Pěti prvosledovým hlídkám se zanedlouho podařilo dostat situaci pod kontrolu, když jejichž členové střelce zpacifikovali a do vysílačky zahlásili, že prostor je „vyčištěný“.

Snahou byla co největší reálnost

Po útoku zůstali v pavilonu tři cviční mrtví, sedm těžce a deset lehce zraněných. Tyto figuranty vynesli na přenosných lehátkách hasiči a vzápětí jim poskytli pomoc přivolaní záchranáři.

„Figuranti, mají namaskovaná určitá zranění, aby si i záchranáři mohli procvičit svou práci,“ přiblížil vedoucí oddělení služby pořádkové policie.

Stejný útok se poté zopakoval ještě jednou, tentokrát ovšem velitelé vyměnili pořadí zasahujících policejních hlídek.

„Provedeme dvě modelové situace. Obě vyhodnotíme a poučíme se z chyb, které určitě budou. Do další situace se je samozřejmě pokusíme odstranit,“ avizoval ještě před první akcí Grmolenský.

Podle policie je cvičení v reálných podmínkách důležité. „Snažíme se situace při výcviku vždy co nejlépe nasimulovat, ale pokud u sebe nemáme další složky jako zdravotnickou záchrannou službu a hasičský sbor a nějaké prostory, je to vždy improvizace. Tady se snažíme co nejvíce přiblížit reálnému zákroku,“ zakončil Grmolenský s tím, že akce obdobné velikosti se v Olomouckém kraji konají jednou ročně.