„Pasáž jsme nekupovali proto, aby se v ní dál tolerovaly problémy. Kupovali jsme ji proto, abychom je začali řešit. A první konkrétní kroky už probíhají,“ uvedl majetkoprávní náměstek primátora Miloslav Dohnal (ODS).
Smlouvy na nebytové prostory město ukončilo a do dvou týdnů mají být prázdné. „Přestože ne všechny provozovny byly samy o sobě problémové, jejich fungování celkové situaci v lokalitě nepřispívalo a zůstanou uzavřeny do doby rekonstrukce,“ dodal Dohnal.
Stejné je to i s pronajatými byty. „Postupujeme přesně podle zákona, aby nedocházelo k dlouhým soudním sporům, které by pouze oddalovaly potřebné změny v této části města. Současně jsem dal pokyn Technickým službám města Přerova k častějšímu úklidu celé lokality, aby bylo zlepšení vidět i v každodenním provozu,“ řekl náměstek.
Právě zanedbanost a nepořádek místa patřily mezi hlavní důvody, proč se město rozhodlo nemovitost koupit. Nákup za 42 milionů korun jednomyslně odsouhlasilo zastupitelstvo v březnu.
Pasáž vybudovaná v první polovině 30. let podle návrhu významného stavitele Augustina Köhlera patřila po desetiletí k nejživějším místům centra města. Její propojení ulic Kratochvílova a Palackého bylo vyhledávaným obchodním i společenským prostorem. Postupně ale upadla. Zanedbané výlohy a prázdné provozovny k návštěvě nelákaly a – jak popsala přerovská radnice před odkupem – atmosféra, která prostor kdysi proslavila, se zcela vytratila.
Odkoupení v minulosti opakovaně neprošlo
O převzetí pasáže jednalo město už v roce 2014, následně v roce 2019, tehdejší zastupitelé ale transakci nakonec neschválili. K dohodě poté nedošlo ani o rok později, kdy se tématu politici opět věnovali.
„K reálnému posunu došlo až v loňském roce, kdy jsme obnovili obnovilo jednání s vlastníky a nechali zpracovat nové znalecké posudky, které určily tržní hodnotu celého souboru nemovitostí na 38,5 milionu korun. Posudek, který si nechali zpracovat vlastníci, stanovil hodnotu na 46 milionů korun. Kupní cena ve výši 42 milionů korun tedy stojí mezi oběma odhady a reflektuje nejen hodnotu majetku, ale i jeho současný stav,“ připomenul Dohnal.
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Z výstavní síně Pasáž v Přerově zmizí obrazy a nastěhují se tam úředníci
Nabytý majetek představuje tři budovy včetně pozemků a střechy pasáže, což znamená také osm bytů a osm nebytových prostor.
„Pracujeme i na budoucnosti samotného objektu. V současné době se zpracovává stavebně-technické posouzení budovy, které ukáže, jaké zásahy budou potřeba a v jakém pořadí je bude vhodné realizovat. Následovat bude architektonická studie nové podoby průchozí části Pasáže a poté samotná rekonstrukce,“ uvedl náměstek.
Na březnovém zastupitelstvu zaznělo, že město bude jednat ohledně nákladů na opravy i s hejtmanstvím.
„Pasáž, která byla po desítky let přirozenou součástí života města, ztratila kvůli dlouhodobému neudržování svůj charakter i potenciál. Získáním vlastnických práv dostane město možnost jednotně spravovat celý prostor, připravit jeho rekonstrukci a navrátit mu reprezentativní podobu, kterou měl v době svého vzniku i dlouho poté,“ uvedl po schválení odkupu náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).
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27. března 2019