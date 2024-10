Graffiti, molo, klidová zóna. Přerované rozhodli, co chtějí ve městě

„Jde o streetart – graffiti přerovských osobností za 200 tisíc, molo na Laguně rovněž za 200 tisíc, nápad nazvaný „jezdit bez drkotání“ za 300 tisíc a klidová zóna v místní části Popovice za půl milionu,“ odtajnil primátor města Petr Vrána.

Participativní rozpočet nazvaný „Chci v Přerově“ vyhlašuje město od roku 2022. Jeho podstatou je, že sami občané navrhují, co by si ve městě přáli – a pak také o těchto námětech hlasují.

„Letos se do hlasování zapojilo 1 533 Přerovanů a ti rozhodovali o deseti návrzích, přičemž každý hlasující mohl přidělit projektům šest kladných hlasů a tři hlasy záporné. Hlasovalo se do 4. října,“ vzpomněla marketérka města Jana Pivodová.

Nejvíce se respondentům líbil nápad, který zkrášlí stěnu poblíž třídy 17. listopadu. Do participativního rozpočtu ho nechal zařadit Václav Havlík.

Hold slavným rodákům

Prostřednictvím uměleckého graffiti budou připomenuti význační přerovští rodáci – básníci Oldřich Mikulášek a Josef Kainar, hudebníci Pavel Novák a Jaroslav Wykrent.

Moderním způsobem bude takto ozdobena jedna z přerovských lokalit, a navíc se vzdá hold Přerovanům, kteří zásadně ovlivnili českou kulturu. Součástí tohoto streetartového díla by mohly být vybrané citace z děl dotyčných umělců.

Hlasujícím se zamlouval také návrh, který má vnést do oblíbené přerovské klidové zóny nový prvek. Nápad, jak vylepšit Lagunu, vzešel z hlavy Jany Koláčkové a doprovází ho následující slova: „Inspirací pro tento návrh jsou České Budějovice, kde jsou na vodě umístěna plovací mola. Přesně to v Přerově chybí. Přitáhnout lidi k vodě a více využít tuto část města.“

Přejezdy bez drkotání

Třetí nápad, který Přerované vyzdvihli, nese výstižný název „jezdit bez drkotání“. Stojí za ním Jan Horký, který navrhl opravu alespoň šesti přejezdů pro cyklisty, které by měly vypadat tak, aby přejezd přes silnici byl hladký a bez drkotání.

Jak dopadly v hlasování všechny projekty? Streetart – graffiti přerovských osobností: 964 hlasů

Molo na Laguně: 809 hlasů

Jezdit bez drkotání: 787 hlasů

Klidová zóna Popovice: 598 hlasů

Dětské hřiště v ulici Petřivalského: 563 hlasů

Zelená zastávka U Tenisu: 338 hlasů

Přerovský kelímek: 334 hlasů

Nová překážka do skateparku: 272 hlasů

Oplocení hřiště Pod Hvězdárnou: 194 hlasů

Zelená zastávka Jižní čtvrť: 37 hlasů Zdroj: město Přerov

„Výškový rozdíl mezi chodníkem či cyklostezkou a vozovkou bude nově 0 cm. Dojde k odstranění nepohodlných, nenormových a neplynulých přechodů a přejezdů z cyklostezky či chodníku na vozovku a zpět,“ stojí v popisu.

Oprava by se mohla týkat například světelné křižovatky Velká Dlážka-Kopaniny, ulic Komenského-Wurmova, Komenského-Havlíčkova, Komenského-sjezd k pivovaru a dalších.

Posledním podpořeným návrhem je klidová zóna v Popovicích, kterou do hlasování poslal Jiří Mašek. Podle jeho námětu by tato pohodová oáza měla vzniknout na nevyužívaném pozemku, kde by lidé mohli najít prostor k odpočinku a relaxaci.

„Součástí klidové zóny by byly lavičky, sportovní prvky pro důchodce, hrací prvky pro děti, případně vodní prvek – a byla by provedena i výsadba zeleně,“ uvedl Mašek.

Z celkové částky zbylo 300 tisíc

Čtyři vítězné návrhy se vešly do souhrnné částky 1 milion 200 tisíc korun. Zbylých 300 tisíc ale nemohlo být využito.

„Dalším návrhem v pořadí totiž bylo hřiště v Petřivalského ulici v hodnotě 500 tisíc korun, ale to už svým rozpočtem přesáhlo alokovanou částku jeden a půl milionu, takže v souladu s pravidly participativního rozpočtu se už do konečného součtu nevešlo,“ vysvětlil František Zlámal z přerovského magistrátu.