Hřiště, odpočinkové zóny, mytí kol i tabule u sochy. Přerov o nich hlasuje

Dalibor Maňas
  5:51
Letošní ročník takzvaného participativního rozpočtu „Chci v Přerově“ vstupuje do závěrečné fáze. Do veřejného hlasování postoupilo 17 návrhů, které jejich autoři představili na veřejném projednání, které se konalo 3. září v Městském domě. Zpracovali témata sportovní, kulturní, ale i historická.
Fotogalerie2

Sochou rudoarmějce se zabýval další z navrhovatelů Tommy Macků, který by chtěl prosadit, aby současná tabulka u sochy, která stojí před ZŠ Želatovská, byla nahrazena velkou naučnou tabulí. | foto: Město Přerov

„Mezi návrhy jsou projekty zaměřené na sport, kulturu, paměť města i veřejný prostor. Děkuji každému Přerovanovi, který přišel s vlastním návrhem – a neskončil pouze u komentářů na sociálních sítích nebo u hospodských debat,“ uvedl primátor města Petr Vrána.

Hlasuje se online na webu www.chcivprerove.eu až do 3. října. „Každý hlasující má možnost udělit šest kladných a tři záporné hlasy. Plusové body hlasující přidělí projektům, které se nejvíce líbí a jsou podle jejich názoru užitečné. Body mohou rozdělit libovolně mezi více projektů, ovšem jednomu je možné přidělit maximálně 3 hlasy,“ upozornila mluvčí města Lenka Chalupová.

„Minusové body naopak dají návrhům, které jim přijdou nedůležité, zbytečné, bez pozitivního efektu. Na závěr bude hlasujícímu na jeho mobilní číslo, které zadá po rozdělení svých hlasů, zaslán jednorázový PIN. Ten mu umožní odeslání hlasů vybraným projektům,“ popsala systém marketérka města Jana Pivodová.

Vítězem se stanou nejlépe hodnocené návrhy, které v součtu svým finančním objemem nepřesáhnou jeden a půl milionu korun.

Vítězné projekty letošního participativního rozpočtu Přerova (31. 10. 2024)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Mezi projekty patří například zastínění hřiště v areálu venkovního bazénu. „Cílem je instalace stínicích plachet nad dětským venkovním hřištěm. Vzhledem k tomu, že areál je hojně navštěvován především v letních měsících, kdy panují vysoké teploty a intenzivní sluneční svit, je potřeba ochrany dětí před přímým sluncem zcela zásadní,“ napsala ke svému návrhu Iveta Klimešová.

S nápadem udělat Seifertovu ulici jednosměrnou přišel Pavel Hýža, který uvedl: „Šlo by o úpravu Seifertovy ulice z obousměrné na jednosměrnou, nejlépe ve směru od obchodního domu Billa směrem k hlavnímu vjezdu na Výstaviště, v úseku od křižovatky Seifertova – Mikuláškova do křižovatky Seifertova – U Výstaviště.“

Revitalizaci lávky U Tenisu navrhuje Pavel Benda. A jak by podle něho měla po úpravě vypadat? „Nový nátěr, případně i doplnění decentního, večerního podsvícení mostu ve velmi teplých barvách, aby nerušilo přírodu,“ nastínil.

Dětské hřiště v Petřivalského ulici by si přál Radim Foret, který navrhuje obnovení prolézaček pro děti a revitalizaci stávajícího betonového hřiště. Podle jeho slov by tento projekt mohl potěšit také děti z nedalekých mateřských škol.

Stínění dětských hřišť je návrhem číslo 5. Jitka Horká, která svůj návrh chce směrovat do vytížených hřišť, svůj nápad popsala takto: „Stínidla by poskytla potřebný stín zejména nad pískovišti, skluzavkami a dalšími herními prvky, které se v letních měsících silně přehřívají a mohou být pro děti nepříjemné, či dokonce nebezpečné.“

Sochou rudoarmějce se zabýval další z navrhovatelů Tommy Macků, který by chtěl prosadit, aby současná tabulku u sochy, která stojí před ZŠ Želatovská, byla nahrazena velkou naučnou tabulí. „Nejde o památku padlým, ale o totalitní relikt v nadživotní velikosti, ke kterému byl umělec dotlačen stranickým zadáním pod kontrolou StB,“ upozornil.

Socha rudoarmějce schytala další útok, někdo na ni opět nastříkal písmeno Z

Multifunkční hřiště U Tenisu posílá do veřejného hlasování Zuzana Dočkalová. „Navrhuji zrekonstruování stávajícího asfaltového hřiště, které je již dlouhodobě v nevyhovujícím a havarijním stavu.“ Přála by si místo asfaltu pružný materiál a na něm grafické prvky. K tomu branky, basketbalový koš či odpočinkové prvky.

Městský mini zen park – to je návrh z pera Marka Jandy. Tomu by se líbilo, kdyby byl vytvořen mini veřejný prostor, který podpoří odpočinek a volnočasové aktivity. „Základní ideou návrhu je princip zen,“ řekl. Povrchové úpravy navrhuje z betonové a řezané žulové dlažby, v jeho návrhu se objevují také madla a hrazda na cvičení. Prostor by doplnil výsadbou.

Upozornění na chemický postřik na chodnících. To by v Přerově chtěla zavést Gabriela Sýkorová Dvorníková. „Vzhledem k tomu, že je v teplých měsících řešeno zaplevelení chodníků postřikem chemickou látkou, což nedělá dobře nejen zvířatům, mohlo by být na chodníky souběžně s aplikací chemické látky nastříkáno upozornění,“ uvedla.

Kvetoucí Komenského ulice – s tímto nápadem přišel Petr Kubačka. Návrh se zaměřuje na osázení pásu mezi silnicí a cyklostezkou trvalkami, které by nahradily nevzhledný trávník. Cílem je zlepšit vzhled ulice od Gymnázia Jakuba Škody ke kruhovému objezdu u kostela na Šířavě, podpořit biodiverzitu a přispět ke snížení teploty v ulicích.

Dětské hřiště v Petřivalského ulici s komunitní zahrádkou je návrhem číslo 11. Navrhovatelka Lenka Vránová by tu ráda viděla nové herní prvky, bezpečnostní povrchy, lavičky, barevné koše se zvířecími motivy a komunitní zahrádku pro děti a rodiny.

Graffiti, molo, klidová zóna. Přerované rozhodli, co chtějí ve městě

Květnatá louka a mozaikovitá seč – pod tímto návrhem je podepsán Václav Závěšický, který svou vizi popsal takto: „Předmětem návrhu je založení květnaté louky a k tomu přizpůsobení seče travního porostu.“ Pro tento účel navrhuje travnatý prostor mezi parkem Michalov a zahradnictvím Střední školy zemědělské.

Lanový prvek pro starší děti. Tímto prvkem by chtěl oživit Přerov Ondřej Závěšický. Podle jeho slov by nový herní prvek pro děti ve věku asi 7 až 13 let vhodně doplnil stávající zázemí na velké Laguně. V tomto místě by rád viděl vysoké lanové sítě, mosty, prolézačky a skluzavky, které děti vtáhnou do dobrodružství.

Cyklomyčka – tímto jednoduchým a výstižným názvem popsala svůj projekt Jana Vašíčková. A vysvětlila: „Cílem je umístění cyklomyčky pro umývání kol. Může být nainstalována v blízkosti cyklostezky nebo tam, kde je velká koncentrace cyklistů. Myčka nepotřebuje připojení k elektrice, pouze napojení na vodu.“

Sjezd z Cyklostezky Bečva je nápad, se kterým přichází Václav Fleissig. A o co by podle jeho slov šlo? O úpravu spojnice mezi Cyklostezkou Bečva a komunikací vedoucí mezi sportovní halou a tenisovými kurty. „Místo se stane pro pěší s kočárky, cyklisty a vozíčkáře snadněji sjízdné, bezpečnější,“ konstatoval.

Hříbek na Laguně. Návrat této „legendy“ navrhla Petra Holíková. „Tento přístřešek by sloužil jako místo pro odpočinek, setkávání a úkryt před nepřízní počasí pro všechny návštěvníky. Navazuje na hříbek, který zde v minulosti stával a byl velmi oblíbeným orientačním bodem a místem srazů,“ uvedla.

Louka v Přerově. Tu by ve městě ráda viděla Lucie Nováková. A jak svůj návrh vidí? „Mou myšlenkou je proměnit vybrané travnaté plochy na pozemcích města, které bývají pravidelně sečeny a v létě kvůli vysokým teplotám rychle vysychají, na kvetoucí louky či pásy lučních květin.“ Ideální se jí jeví prostor vedle obchodního centra Galerie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Hoši drtí holky sexem okoukaným z porna, proto teď přibývá zánětů, říká gynekolog

Premium

V prenatální péči je Česko na špici celosvětového žebříčku, perinatální úmrtnost se pohybuje kolem 3 promile. I proto není gynekolog a šéf olomouckého G-Centra Aleš Skřivánek příznivcem...

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Při přípravách na modernizaci železnice vydává země na Hané nevídané poklady. Unikátem je zachovalá plastika ženy, kterou lze přirovnat ke slavné Věstonické venuši a která se našla u Měrovic na...

Spartu prověří dva týmy z Polska i z Ostrovů, Sigma do Florencie či na Gibraltar

Sparťanští fotbalisté se v základní fázi Konferenční ligy utkají doma se Shamrockem Rovers, Aberdeenem a Čenstochovou, venku je čeká Legia Varšava, Rijeka a Universitatea Craiova. Sigma Olomouc...

Požár luxusní vily byl pojistný podvod. A důmyslně naplánovaný, míní obžaloba

Za požár luxusní vily v Moravičanech na Šumpersku z roku 2023 se škodou 20 milionů korun, který byl podle kriminalistů pojistným podvodem, státní zástupce obžaloval majitele domu a jeho manželku....

Hřiště, odpočinkové zóny, mytí kol i tabule u sochy. Přerov o nich hlasuje

Letošní ročník takzvaného participativního rozpočtu „Chci v Přerově“ vstupuje do závěrečné fáze. Do veřejného hlasování postoupilo 17 návrhů, které jejich autoři představili na veřejném projednání,...

6. září 2025  5:51

U Jelena s Pohlreichem vyházeli kontejner bordelu a našlápli dobrou hospodu

Zhruba mezi Olomoucí a Valašským Meziříčím leží Drahotuše, součást města Hranice, kde najdete podnik U Jelena. Když tam Zdeněk Pohlreich přijel loni na natáčení Ano, šéfe!, přivítal ho vcelku bizarní...

5. září 2025,  aktualizováno  22:05

„Zbav se bordelu.“ Pohlreich jim otevřel oči a hospodu zavřeli. Začali znovu a jinde

Premium

Hektické dny plné nervozity, potu, slz a emocí. Tak vzpomínají na natáčení „svého“ dílu nové série pořadu Ano, šéfe! s populárním šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem, který měl televizní premiéru ve...

5. září 2025  17:21

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  5.9 16:09

U polní cesty našli mrtvého motorkáře. Neví se, jak dlouho byl bez pomoci

Nehodu motocyklisty s tragickými následky vyšetřují policisté ze Šumperska. Starší muž tam havaroval na polní cestě a na následky utrpěných zranění zemřel. Zda se tak stalo při nárazu, nebo možná i...

5. září 2025  13:44

Olomoucko opět přilákalo Američany. Hipsherova „zlatá nabídka“ je domova

Česká osa? Ne. Olomoucko bude v následujícím ročníku Národní basketbalové ligy opět spoléhat na anglofonní cizince. Ačkoliv jako první oznámil hanácký celek příchod dvou českých posil – Miroslava...

5. září 2025  13:29

Nejde jíst celý život hovězí. Olomoucký manažer o odchodu trenéra i nové sezoně

Generálku jeho nově poskládaný tým zvládl a celková bilance čtyř výher se stejným počtem porážek naznačuje, že si výrazně pozměněná hokejová Olomouc sedá do starých kolejí, byť pomalu. Ze slov...

5. září 2025  12:17

Ještě před začátkem stavby chtějí záruky. Starostové se přeli kvůli vysokorychlostní trati

Výhrady, připomínky, ale i návrhy starostů obcí ležících podél zvažované trati vysokorychlostní železnice (VRT) mezi Prosenicemi a Ostravou řešili na včerejším setkání v Klimkovicích u Ostravy...

5. září 2025  11:55

Drony pod dohledem. Přerovské letiště testuje technologii pro jejich sledování

Na letišti v Přerově začalo testování nové technologie pro monitorování bezpilotních letounů. Cílem je zvýšit bezpečnost provozu v prostoru, kde se střídají vojenské i civilní stroje. Letiště se tím...

5. září 2025  11:52

Města se musí postarat o další zeleň. S nařízením EU starostové nesouhlasí

Evropská unie zavádí nařízení o obnově přírody. Starostové v Olomouckém kraji k němu mají výhrady. Města a obce v letech 2024 až 2030 nesmějí snižovat plochy zeleně, a v letech 2030 až 2036 je...

5. září 2025  6:31

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Pacienti nového neurologické oddělení v Přerově mají i vlastní tělocvičnu

Přerovská nemocnice Agel otevřela nové neurologické oddělení, jehož součástí jsou dvě vyšetřovací místnosti, tělocvična pro pacienty a bezbariérové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Nové...

4. září 2025  14:46

Náš nový vrátný, oblíbili si v zemědělském družstvu čápa. Pak spadl do hluboké jímky

V Zemědělském družstvu Jeseník se čapí rodinka postavila hnízdo před vstupem do areálu. Zaměstnanci si na sociálních sítích dělali legraci, že tam mají nového vrátného. Jenže mladého čápa museli nyní...

4. září 2025  11:40,  aktualizováno  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.