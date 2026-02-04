Parkování v Olomouci: přes den volno, večer boj o místo pro rezidenty

Ondřej Zuntych
  5:51
Automobil má v Olomouci zhruba každá druhá domácnost. Přibývá těch bez auta, ale i rodin se dvěma a více vozy. Do města zároveň v týdnu dojíždí asi 15 tisíc lidí autem. Aby měli místní kde večer zaparkovat, chce radnice kromě rozšíření zón placeného parkování také vyjednat využití ploch u obchodních center. Plán rozšíření? Až po volbách.
Na záchytná parkoviště pro návštěvníky nejsou pozemky, dříve se asi podaří začít stavět parkovací domy.

Radnice má díky aktuálnímu průzkumu k dispozici cenná zjištění o dopravním chování obyvatel Olomouce. Dotazník mezi lidmi doprovázel loni v říjnu také sběr dat v terénu.

V placených zónách A a B v historickém centru a okolních čtvrtích je přibližně 2 100 parkovacích míst. Přestože je v Olomouci velkým tématem jejich nedostatek, průzkum ukázal, že v dopolední i odpolední špičce byly obsazené jen tři čtvrtiny kapacity a stále tak zbývalo místo pro více než 500 aut. Netýkalo se to sice nejvíc vyhledávaných lokalit, nicméně stále šlo o ulice vzdálené od historického jádra jen několik minut chůze.

Velká města dál řeší, kam s auty. Upravují a rozšiřují zóny placeného parkování

„Volné kapacity byly dál od míst, která jsou nejvíce atraktivní, jako škola, obchod nebo lékař. Nejvíce volná bývá Vídeňská ulice,“ přibližuje Petr Daněk z Centra dopravního výzkumu, které dokument nazvaný „plán udržitelné městské mobility“ zpracovávalo. Průzkum také ukázal, že přestože na 400 aut v daný den vůbec nevyjelo, převažuje v centru krátkodobé stání.

Průzkum parkování v Olomouci (říjen 2025)

  • Na tisíc obyvatel připadá ve městě 382 aut.
  • Jedna domácnost vlastní průměrně 0,73 auta.
  • Bez automobilu je 42 procent rodin.
  • 13 procent domácností má dvě auta a víc. ? Parkování ve zpoplatněných zónách (které jsou v noci zdarma) vzrostlo ze 44 na 53 procent. Důvodem je hlavně dlouhodobé parkování Olomoučanů.
  • V nejžádanějším čase od 18.30 do 20 hodin se obsazenost v centru pohybovala od 65 do 83 procent.
  • Tři čtvrtiny řidičů parkovaly do tří hodin.

Za parkování řidiči v centru platí v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Asi 60 procent ulic a parkovišť se někdy během dne dostalo téměř na hranici obsazenosti. Největší tlak byl vpodvečer na okolí třídy Spojenců, kde bydlí hodně lidí.

Srovnání let 2016 a 2025 ukazuje, že přes den celkově maximální obsazenost v placené zóně nenarostla, zvýšila se ale poptávka přes noc.

I proto nejspíš se svým požadavkem na zpřísnění pravidel neuspěli obyvatelé městské části Olomouc-střed. Jelikož mají problém večer zaparkovat poblíž bydliště, chtěli prodloužit čas placeného stání v zóně B do 20 hodin a přidat i víkendy a svátky, zatímco v zóně A navrhovali nepřetržité zpoplatnění. „Podněty nebyly radou města schváleny,“ shrnula komise městské části na zářijovém jednání.

Lidé upřednostňují ulice

„Data potvrzují, že problém není v absolutním nedostatku parkovacích míst, ale v jejich nerovnoměrném rozložení v čase a prostoru. S těmito informacemi nyní pracujeme při nastavování parkovací politiky,“ sděluje Martin Luňáček z odboru kanceláře architekta města.

Na druhou stranu ulice v dosud nezpoplatněných oblastech jsou přecpané. Podle posledních informací úřad chystá spuštění nové parkovací zóny C v širším centru až v příštím volebním období, tedy po říjnových komunálních volbách.

Vizualizace vzhledu parkovacího domu v Poupětově ulici.

Olomouc, ulice Kpt. Jaroše. Město si nechalo zpracovat novou koncepci parkování, která by měla řešit i parkování na sídlištích. V budoucnu by se měly rozšířit zóny placeného parkování také na sídliště. (20. 7. 2021)

V diskusi nad opatřeními, která by bylo dobré pro další roky zavést, proto odborníci z magistrátu, kraje, městské i státní policie a Univerzity Palackého navrhují, aby město a soukromníci více spolupracovali na využití parkovacích ploch a objektů, což by rezidentům usnadnilo situaci. O využívání parkovacích domů totiž lidé příliš zájem nemají a upřednostňují ulice.

Taková dohoda už se podařila loni zkraje léta například u supermarketu Billa ve Foerstrově ulici, kde mohou lidé nechat auto za závorou od 19 do 7 hodin. Za noc zaplatí 20 korun.

Vítaná změna ale trvala. „Jedná se o obrovský milník. Od prvního kontaktu s centrálou obchodního domu uplynuly více než dva roky, jednání byla dlouhá. Věřím, že to výrazně uleví dopravní situaci v okolí,“ uvedl tehdy předseda komise městské části Tabulový Vrch a neuvolněný radní Lukáš Krbeček (spOLečně).

P+R? „Možná za deset let“

Dalším bodem, který by městu mohl podle expertů s parkováním pomoci, je budování ploch P+R (Park & Ride, česky „zaparkuj a jeď“) na okraji města s návazností na kapacitní MHD.

Jak však upozorňuje náměstek primátorky Tomáš Pejpek (ProOlomouc), město nemá téměř žádné vhodné pozemky poblíž konečných stanic a muselo by je vykoupit. „Město teď není schopné vybudovat funkční systém P+R, možná za deset let,“ odhaduje. Až po zavedení zóny C mají také následovat parkovací domy v Lipenské či Poupětově ulici.

Současná opozice přitom vidí právě tady řešení. „Potřebujeme záchytná parkoviště P+R. Přesně tohle téma jako ODS dlouhodobě zdůrazňujeme v souvislosti s parkovací politikou. Jinak to bude jen přesouvání problémů do jiných částí města,“ shrnují zástupci olomouckých občanských demokratů.

Podle dat mobilních operátorů dojíždí denně autem do Olomouce asi 15 tisíc lidí. Zhruba polovinu z nich tvoří dvacítka nejbližších obcí a měst od Prostějova po Šternberk. Právě Šternberk může být příkladem dalšího zvažovaného opatření, jímž jsou záchytná parkoviště mimo město s návazností na železniční dopravu.

Paradoxně v současné situaci působí rozhodnutí radnice umístit na parkoviště u ústředního hřbitova v okrajové části Neředín závoru. Přednost před dojíždějícími řidiči dostanou smuteční hosté. „Lidé začali parkoviště používat jako odstavné. Zaparkují a pokračují dál hromadnou dopravou, což vede k tomu, že pozůstalí, kteří dorazí na pohřeb, marně hledají místo,“ řekl při rozhodnutí loni na jaře Pejpek s tím, že stejný problém mají i návštěvníci hřbitova. Kapacita parkoviště je 80 míst.

Závorový systém počítá od konce letošního roku s dvouhodinovým stáním zdarma, každá další hodina bude zpoplatněna desetikorunou. Nový povrch, platební automat a závory budou stát 2,5 milionu korun.

Parkování v Olomouci: přes den volno, večer boj o místo pro rezidenty

Olomouc, ulice Kpt. Jaroše. Město si nechalo zpracovat novou koncepci...

Automobil má v Olomouci zhruba každá druhá domácnost. Přibývá těch bez auta, ale i rodin se dvěma a více vozy. Do města zároveň v týdnu dojíždí asi 15 tisíc lidí autem. Aby měli místní kde večer...

4. února 2026  5:51

