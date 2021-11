Covidová úleva v Uničově skončila, parkování vyjde dráž

Odstavit auto v centru Uničova je teď nákladnější pro přespolní i místní. Ačkoli města mohou z rozhodnutí vlády vybírat peníze za parkování už od jara, v Uničově mohli řidiči ušetřit dalšího půl roku.

Mezitím radnice připravovala nový systém. „Dlouhodobý trend je všude stejný. Počet aut na náměstí je čím dál vyšší a hodně se v době obědů stává, že tady krouží řidiči, hledají místo a parkují i tam, kde se nesmí,“ vysvětlil uničovský starosta Radek Vincour.



Není podle něj ojedinělé, že auta parkují i ve dvou řadách. „Pak problémy musí řešit městská policie, neradi bychom v tom pokračovali,“ řekl Vincour.

Půl hodiny je nově zdarma

Třicet minut parkování je nově zdarma, každá další půlhodina za deset korun. Maximální doba stání jsou podle nového nařízení dvě hodiny. Ve všední dny to platí pro čas od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

„Placená parkovací zóna nyní zahrnuje i postranní uličky. Přidali jsme je, protože tamní rezidenti se obávali, že lidé, kteří by nechtěli platit parkovné na náměstí, budou nechávat auta tam,“ popisuje uničovský starosta.

Dosud byla cena parkovacího lístku za dvě hodiny dvacet korun, za padesát korun bylo možné nechat auto u radnice celý den. Změnou je i to, že řidiči si už nebudou tisknout parkovací lístky.

Do jednoho ze dvou automatů na náměstí zadají registrační značku vozidla, kterou pak v terénu mohou pomocí propojeného tabletu ověřit strážníci.

„Starají se, to víte, že je potřeba vybírat poplatky,“ krčil rameny v minulém týdnu starší muž čekající u auta na náměstí při pohledu na ještě zabalené parkovací automaty.

Ty měly být původně v provozu již od května. Kvůli obměně dopravního značení se termín posunul na říjen, zpozdilo se ale dodání značek, a tak dostali řidiči ještě měsíc navíc, i když nový ceník už v Uničově platil.

Za parkovací karty zaplatí víc

Úprava se dotkne také lidí s trvalým bydlištěm v parkovací zóně, majitelů nemovitostí a podnikatelů, kteří tam mají provozovnu nebo sídlo firmy.

Místo dosavadních pěti set korun dají za dlouhodobou parkovací kartu dva tisíce za dvanáct měsíců, tisíc korun za půl roku a pět set korun za tři měsíce. Původně chtělo vedení města za roční kartu čtyři tisíce korun, ale po kritice ustoupilo.



„Za podněty od lidí jsem rád, i negativní postřeh je velice potřebný. Reagovali jsme snížením původní ceny a zařazením určitých malých změn. Například část Panské ulice, která je slepá, jsme do systému nezahrnuli,“ řekl starosta.

Nyní je také možné parkovat na místech po obvodu náměstí, která byla dříve vyhrazena pro zásobování.

Do konce roku bude radnice sledovat, jak se nový systém uchytí. „Případnou změnou, která by byla přínosem, se budeme zabývat po Novém roce,“ sdělil Vincour.

Jednejte s lidmi, říká asociace samosprávám

Podle České parkovací asociace (ČPA) je zásadní, aby samosprávy s lidmi o regulaci parkování jednaly. „Dokud města nebudou se svými občany komunikovat profesionálně, neprosadí si své vlastní kroky,“ je přesvědčen předseda asociace Petr Horský.

Podle něj není nic horšího, než když se občan o regulaci parkování dozví až v momentě, kdy mu před domem značkaři kreslí modré čáry.



Za stání v centru platí motoristé i v okolních městech. Například ve Šternberku dají deset korun za hodinu, v době obědů od 11 do 13 hodin mají ovšem výjimku. Stejná je i cena v Litovli.

Větší města v poslední době parkovací nařízení upravují. Od letošního roku změnil systém parkování Přerov, vyhrazená stání v centru omezil vyhláškou i Prostějov a na nových předpisech pracuje také Olomouc.