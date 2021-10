Nové parkovací zóny v centru jsou nefér, vadí olomoucké periferii

Magistrát chce příští rok úpravou parkovací politiky hlavně odlehčit večer a v noci přeplněným sídlištím. Ulevit se má i lokalitám, kde se v současnosti parkovné neplatí a kvůli tomu je vyhledávají dojíždějící řidiči.

„V obou případech je patrná dlouhodobá nespokojenost u zdejších rezidentů,“ vysvětluje magistrát na webu Spokojená Olomouc.

Město má být nově rozdělené na čtyři zóny placeného stání A, B, C, D, které budou ještě členěné na menší oblasti. Lidé s trvalým bydlištěm v daném místě zaplatí za rok od sto do dvou tisíc korun za první parkovací kartu.



Radnice si od toho slibuje, že půjde zaparkovat v okolí bydliště. Plán také předpokládá, že se zvedne takzvaná obrátkovost před úřady, obchody a službami.



Z městských částí, odkud je do centra složitější doprava, ale zaznívá nespokojenost. Přestože totiž mají tamní obyvatelé v Olomouci trvalé bydliště, budou platit parkovné stejně jako přespolní.

Týká se to především okrajových částí, jako je Svatý Kopeček, Radíkov, Droždín, Chomoutov, Holice či Nedvězí. Protože i odtamtud denně dojíždějí lidé auty do Olomouce za různým účelem.

„Dopad na peněženky dojíždějících může být měsíčně několik tisíc korun, ročně pak třeba až třicet tisíc,“ nastínil předseda komise městské části Svatý Kopeček Michal Krejčí.

S obavou se na novinku dívají i ve zmíněné Holici. „Podle mne je to diskriminace lidí z okrajových částí. Když budete muset jet do centra, musíte zaplatit. Ale když jsem jednal o možnosti posílení MHD, řekli mi, že je to přepych a musíme jezdit autem,“ podotkl František Ryšánek z tamní komise.

Potíž je podle něj právě ve slabé alternativě k autu v podobě městské hromadné dopravy.

„Když jsem vozil dceru do města na házenou, byla to skoro hodina. Kdežto autem jsem tam za čtvrtinu času. Bohužel u nás nejsou jako v centru tramvaje, které jezdí co deset minut,“ řekl Ryšánek.

Platit budou muset všichni, hájí se radnice

Magistrát připomíná, že Olomoučané bydlící mimo zónu placeného parkování platí za krátkodobé parkování už teď.



„Tento systém se pouze rozšíří a bude cenové odstupňovaný ve vazbě na vzdálenost od centra. Pro úplnost je třeba uvést, že rezidentní oprávnění bude platit pouze v té oblasti, kde má dotyčný trvalý pobyt,“ upozornil Martin Luňáček z útvaru hlavního architekta.

Ve všech ostatních zónách či oblastech bude podle něj na rezidenta pohlíženo jako na jakéhokoli jiného návštěvníka. „Žádný obyvatel Olomouce tedy nebude zvýhodněn v místě svého zaměstnání,“ zdůraznil.

Řidiči parkující ve zpoplatněných zónách, kde už jim nebude platit jejich oprávnění rezidenta, dostanou možnost uhradit parkovné podle nového tarifu nebo si koupit nepřenosnou kartu. Parkovací lístky budou stát na hodinu od deseti do sta korun.

Cena návštěvnické karty použitelné v oblasti označené jako širší město je stanovena na 12 tisíc korun za rok. Stejně má stát i abonentní karta pro mimo olomoucké podnikatele do vybrané oblasti. Pořízení druhých karet přijde na 18 tisíc korun ročně.

Motivace k trvalému pobytu

Přístup radnice, která chce celým postupem mimo jiné motivovat obyvatele k přihlášení k trvalému pobytu ve městě, má řadu kritiků.



„Nelíbí se mi diskriminace majitelů nemovitostí bez trvalého bydliště v Olomouci. Opět nejde o nic jiného než o snahu plnit městskou kasu,“ sdělil Milan Petržela, jenž vlastní v Olomouci byt a pracuje tam, úředně však bydlí jinde.

„Trvale přihlášený obyvatel i s adresou na radnici či sociální ubytovně je zřejmě pro radnici výnosnější než majitel nemovitosti, který poskytuje bydlení a řádně platí daně, ale trvalé bydliště tu nemá,“ kritizuje.

Dojíždějící by zase uvítali alternativu, jinak totiž hrozí, že se problémy jen přesunou jinam.

„Lidé z vesnic prostě začnou parkovat na sídlištích mimo placenou zónu. Je potřeba nabídnout záchytné parkoviště s velkou kapacitou, nebo udělat kyvadlovou dopravu, třeba od velkých ploch u akvaparku či Globusu,“ vidí řešení Ryšánek.

Zvyšují další výdaj, vadí lidem

Poukazuje navíc na to, že spolu s nedávno schváleným navýšením daně z nemovitosti na dvojnásobek je podle něj nové placení za parkování pro obyvatele okrajových částí, kteří většinou žijí v domech s větší plochou, než má byt v centru, už citelná finanční zátěž.

Vedení města chce systém parkování v budoucnu rozvíjet z chystaného fondu mobility.

„Jeho příjmy budou veškeré vybrané peníze za parkovné a část prostředků z dopravních přestupků. Bude se z něj financovat navyšování parkovacích kapacit, ale také budování nových cyklostezek či chodníků, úpravy zastávek MHD a podobně na celém území města,“ vysvětlil Martin Luňáček.