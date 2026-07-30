Paraglidista uvázl v elektrickém vedení, z desetimetrové výšky mu pomohli hasiči

Muž se do problémů dostal krátce po vzletu. Výsledkem bylo, že zůstal viset v deseti metrech nad zemí. I přes nebezpečnou situaci vyvázl z nehody bez zranění a protože se nemohl na zem dostat sám, přivolal si pomoc.
K jeho záchraně z elektrického vedení vyrazili profesionální hasiči z Šumperku a vyjely také jednotky dobrovolného sboru ze Štítů a Rudy nad Moravou.
„Využili jsme výškovou techniku a v koši žebříku jsme k němu vyjeli, uvolnili jej z drátů a transportovali bezpečně na zem. Sundali jsme rovněž padák. Spolupracovali jsme s pohotovostní službou ČEZ,“ popsala mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.
„Pracovníci se postarali o vypnutí elektrického vedení, aby nedošlo ke zranění,“ dodala.
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