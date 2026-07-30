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Paraglidista uvázl v elektrickém vedení, z desetimetrové výšky mu pomohli hasiči

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  16:39

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Paraglidistu i s křídlem zamotaného do drátů elektrického vedení zachraňovali z výšky deseti metrů hasiči v Jakubovicích na Šumpersku. (30. července 2026) | foto: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Nevydařený let má za sebou paraglidista, který ve čtvrtek po poledni skončil i se svým křídlem v Jakubovicích na Šumpersku zamotaný do drátů pod napětím. Muže ve spolupráci s distributorem elektřiny vyprostili hasiči.

Muž se do problémů dostal krátce po vzletu. Výsledkem bylo, že zůstal viset v deseti metrech nad zemí. I přes nebezpečnou situaci vyvázl z nehody bez zranění a protože se nemohl na zem dostat sám, přivolal si pomoc.

Paraglidistu i s křídlem zamotaného do drátů elektrického vedení zachraňovali z výšky deseti metrů hasiči v Jakubovicích na Šumpersku. (30. července 2026)

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K jeho záchraně z elektrického vedení vyrazili profesionální hasiči z Šumperku a vyjely také jednotky dobrovolného sboru ze Štítů a Rudy nad Moravou.

„Využili jsme výškovou techniku a v koši žebříku jsme k němu vyjeli, uvolnili jej z drátů a transportovali bezpečně na zem. Sundali jsme rovněž padák. Spolupracovali jsme s pohotovostní službou ČEZ,“ popsala mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

„Pracovníci se postarali o vypnutí elektrického vedení, aby nedošlo ke zranění,“ dodala.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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