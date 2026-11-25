„Vzhledem k cenám energií je absolutně nemožné tu papírnu utáhnout,“ potvrdil na dotaz iDNES.cz jednatel a ředitel společnosti Vladimír Trunečka. Podle něj by přitom mohlo jít pouze o dočasné zastavení výroby papíru.
Zatímco samotná papírna přeruší výrobu, provozy zaměřené na výrobu papírových sáčků a úpravu papíru by měly fungovat nadále. Potřebnou surovinu chce společnost nakupovat od externích dodavatelů. Podle Trunečky by neměl být problém zajistit dostatečné množství papíru pro další zpracování.
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Za rozhodnutím stojí výrazný nárůst nákladů na elektřinu a zemní plyn v posledních měsících, kdy se podle ředitele cena plynu od června více než zdvojnásobila. „V červnu jsme platili za elektřinu a plyn zhruba 6,2 milionu za měsíc a nyní v listopadu budeme platit zhruba 13 milionů. Takže to je prostě nesmysl,“ vysvětlil Trunečka.
Společnost dosud zaměstnávala přibližně 140 lidí. Po plánovaném propouštění by jich v podniku mělo zůstat kolem 80. Hromadné propouštění již vedení společnosti oznámilo úřadu práce, samotné výpovědi však zaměstnancům teprve rozdá.
„V okrese Šumperk bylo Úřadu práce ČR oznámeno hromadné propouštění, které se týká několika desítek zaměstnanců,“ uvedl ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Vlastimil Přidal.
Rostoucí ceny energií podle předsedy představenstva Okresní hospodářské komory Šumperk Martina Hájka v současnosti nepředstavují hlavní problém zdejších podnikatelů. „Energetická náročnost je téma pro podnikatele, ale rozhodně to není téma číslo jedna, které je trápí,“ uvedl.
„Kdo chce pracovat, v regionu práci najde“
Za zásadnější problémy považuje rostoucí administrativní zátěž, zpřísňování pravidel pro podnikání a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Připouští však, že u energeticky náročných provozů mohou ceny energií hrát významnější roli.
Obavy nemá ani o budoucnost propuštěných zaměstnanců lukavické papírny. „Jsem naprosto silně přesvědčen, že ten, kdo chce pracovat, tak v našem regionu práci najde,“ uvedl Hájek. Uplatnění by podle něj mohla část pracovníků nalézt například v papírně v nedalekých Olšanech.
Papírenská výroba má v Lukavici již 118 let dlouhou tradici. V roce 1908 nechal podnikatel Petr Adámek na místě vyhořelého mlýna vybudovat továrnu na výrobu krycí lepenky. Později podnik rozšířil sortiment o balicí papíry a ve dvacátých letech minulého století také o papírové sáčky, které vyvážel do zahraničí.
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Papírna přečkala i druhou světovou válku, na jejímž konci podle údajů společnosti utrpěla 260 dělostřeleckých zásahů. Dělníkům se však podařilo poškozenou továrnu opravit a již na podzim roku 1945 obnovit výrobu. Po znárodnění se závod stal součástí národního podniku Olšanské papírny. Po značnou část minulého století patřil k nejvýznamnějším zaměstnavatelům v regionu.
Od roku 2013 provozuje papírnu společnost Balsac papermill, jejímž stoprocentním vlastníkem se v roce 2022 stala firma JIVA Trade. Podle údajů na webu podniku mají dva papírenské stroje výrobní kapacitu přes dva tisíce tun měsíčně. Více než dvě třetiny celkové produkce společnosti míří do zahraničí. Podnik v posledních letech investoval mimo jiné do energetických úspor.