Škoda po vykolejení Pantografu činí 2,7 milionu. Řeší se možná chyba strojvůdce

Autor: ,
  11:55
Při nedělním vykolejení jednoho vagonu elektrického historického vlaku Pantograf v Přerově vznikla škola 2,7 milionu korun. V soupravě cestovalo 23 lidí, nikdo nebyl zraněn. Okolnosti nehody, která v neděli odpoledne zkomplikovala provoz na železničním koridoru, vyšetřuje policie.
Fotogalerie4

Vykolejení historického vlaku Pantograf způsobilo škodu bez mála tři miliony korun. | foto: PČR

Provoz mezi Přerovem a Prosenicemi je stále veden po jedné ze dvou traťových kolejí, a to sníženou rychlostí. Vlaky mohou nabrat zpoždění až patnáct minut.

V Přerově vykolejil historický vlak Pantograf, na trať vyjel mimořádně

Vlaková souprava Pantograf složená ze tři vozů jela v neděli odpoledne z Přerova směrem na Prosenice, prostřední vagon vykolejil po přejetí železničního mostu přes řeku Bečvu.

„Škoda byla předběžně odhadnuta na 2,7 milionu korun. Z toho 1,7 milionu korun na infrastruktuře železnice a jeden milion korun na vlakové soupravě,“ uvedl policejní mluvčí Libor Hejtman.

Pětadvacetiletý strojvedoucí nebyl pod vlivem alkoholu. Policisté prověřují možnost, zda za nehodou nestálo přehlédnutí signalizačního zařízení.

Na železničním koridoru v Přerově vykolejil jeden vagon historické elektrické soupravy Pantograf. (26. října 2025)
Pokud se prokáže vina strojvedoucího, hrozí mu vězení nebo zákaz činnosti.
Pantograf vyjel na trať mimořádně, hned vykolejil.
Vykolejení historického vlaku Pantograf způsobilo škodu bez mála tři miliony korun.
4 fotografie

„Pokud by se prokázala vina na straně strojvůdce, hrozil by mu za přečin obecné ohrožení z nedbalosti trest odnětí svobody na šest měsíců až pět let nebo zákaz činnosti. Případem se zabývají přerovští kriminalisté,“ dodal Hejtman.

Historický vlak Pantograf v neděli mimořádně vyjel na železniční tratě v okolí Olomouce. Soupravy Pantograf po tuzemské železnici jezdily od 70. let minulého století, jejich provoz byl ukončen loni.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Odborníci řeší nový fenomén. Děti si ráno míchají kratom, aby vydržely ve škole

Premium

Některé třináctileté děti si před odchodem do školy umíchají koktejl z kratomu, aby si dodaly energii a lépe zvládaly stres. Zvládat nástrahy dnešní doby je pro děti čím dál složitější a fenoménu...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Z vraždy v Zábřehu viní patnáctiletého hocha. Náhodné oběti dupal na hlavu

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Sparta doma přehrála Kometu, Třinec se osamostatnil na čele. Slaví i Pardubice

Na čele hokejové extraligy se po 16. kole osamostatnil Třinec, který má navíc dva zápasy k dobru. V Liberci zvítězil těsně 1:0 a využil zaváhání Komety v souboji na Spartě (1:4). Výhry se po dvou...

Škoda po vykolejení Pantografu činí 2,7 milionu. Řeší se možná chyba strojvůdce

Při nedělním vykolejení jednoho vagonu elektrického historického vlaku Pantograf v Přerově vznikla škola 2,7 milionu korun. V soupravě cestovalo 23 lidí, nikdo nebyl zraněn. Okolnosti nehody, která v...

27. října 2025  11:55

Myslivci na Prostějovsku jsou ve střehu, zajíce začíná kosit myxomatóza

Dřív likvidovala králíky, teď se nebezpečná choroba přenesla také na zajíce. Státní veterinární správa České republiky nedávno potvrdila, že uhynulí zajíci na jižní Moravě měli vysoce nakažlivou...

27. října 2025  6:24

V Přerově vykolejil historický vlak Pantograf, na trať vyjel mimořádně

Na železničním koridoru v Přerově v neděli odpoledne vykolejil jeden vagon historické elektrické soupravy Pantograf, provoz na trati ve směru Prosenice-Lipník nad Bečvou je zastaven, vlaky jezdí...

26. října 2025  17:52,  aktualizováno  18:46

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

26. října 2025  14:58,  aktualizováno  15:37

Navštívil diskotéku a zkolaboval, policisté muže resuscitovali neúspěšně

Policisté v sobotu brzy ráno podávali první pomoc muži v Přerově, který po návštěvě diskotéky zkolaboval na náměstí. Přivolaný lékař následně po příjezdu konstatoval smrt. Soudní pitva pak prokázala,...

26. října 2025  13:58

Ornitologové objevili vlaštovky, které si nepostavily hnízdo, ale obsadily ptačí budku

Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově přinesl informaci o tom, že se vlaštovky na východní Moravě začaly flákat a místo tradičního stavění hnízda obsadily ptačí budku....

26. října 2025  6:57

Podezřelé SMS i e-maily prověří speciální web. Má zastavit kyberšmejdy

Lidé, kteří se necítí bezpečně na internetu nebo kteří moderní nástroje v bankovnictví nezvládají, mají šanci ověřit si výzvy, které jim chodí od možných podvodníků kvůli jejich bankovním účtům. Na...

25. října 2025  6:32

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Na původním Taxisu by půlka letošních koní spadla, podivuje se trenér Popelka

Navázal na kariéru svého otce a už přes dvacet let se věnuje trénování koní na nejvyšší dostihové úrovni. Aktuálně má Stanislav Popelka ve stájích Srdéčko mezi vesnicemi Ludmírov, Ponikev a Hvozd na...

24. října 2025  15:25

Měření lesku i tloušťky zlacení. Vědci pomáhají s opravou olomouckého skvostu

Odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (UP) pomáhají restaurátorům s loni zahájenou obnovou sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, který je na Seznamu světového dědictví...

24. října 2025  12:40

Advantage Consulting, s.r.o.
EXPERT NA STAVEBNÍ KALKULACE - NÁSTUP IHNED!

Advantage Consulting, s.r.o.
Praha, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj
nabízený plat: 45 000 - 60 000 Kč

Dalších 32 340 volných pozic

Ani táta neměl slov. Polášková o přestupu do Německa i nároďáku. „Už postoupíme!“

Premium

Ještě dva roky zpátky kopala do míče ve Slovácku, dnes je fotbalistka Aneta Polášková hráčkou Norimberku. Do Německa to vzala z Moravy hopem, na rok se ohřála v pražské Spartě a po uplynulé, velmi...

24. října 2025

První střelec Sigmy v Evropě je stoper. Zlepšujeme se každým zápasem, cítí Král

V české fotbalové lize je stabilním členem nejlepší defenzivy, v Evropě se stal prvním letošním střelcem Sigmy. Stoper Jan Král si v 83. minutě zápasu druhého kola Konferenční ligy proti Rakówu...

24. října 2025  10:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.