V Přerově vykolejil historický vlak Pantograf, na trať vyjel mimořádně

Vagon elektrické soupravy Pantograf vykolejil při přejíždění výhybek a vybočil do strany.
„Provoz v úseku Přerov-Brodek u Přerova je veden po jedné ze dvou traťových kolejí, vlaky zde mohou navýšit své zpoždění o pět až deset minut,“ uvedly České dráhy. Dálkové spoje ve směru z Přerova do stanice Prosenice a v opačném směru České dráhy odklonily přes výhybnu Dluhonice.
|
Éra žabotlamů končí, vydaly se na poslední jízdu do depozitáře
Historický vlak mimořádně vyjel na železniční tratě v okolí Olomouce. Soupravy Tornádo po tuzemské železnici jezdily od 70. let minulého století, jejich provoz byl ukončen loni.