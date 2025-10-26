V Přerově vykolejil historický vlak Pantograf, na trať vyjel mimořádně

  17:52aktualizováno  18:46
Na železničním koridoru v Přerově v neděli odpoledne vykolejil jeden vagon historické elektrické soupravy Pantograf, provoz na trati ve směru Prosenice-Lipník nad Bečvou je zastaven, vlaky jezdí odklonem přes nedalekou výhybnu. Z Přerova do Brodku u Přerova jezdí vlaky po jedné koleji, uvedl Správa železnic.

Na železničním koridoru v Přerově vykolejil jeden vagon historické elektrické soupravy Pantograf. (26. října 2025) | foto: X: DATEL

Vagon elektrické soupravy Pantograf vykolejil při přejíždění výhybek a vybočil do strany.

„Provoz v úseku Přerov-Brodek u Přerova je veden po jedné ze dvou traťových kolejí, vlaky zde mohou navýšit své zpoždění o pět až deset minut,“ uvedly České dráhy. Dálkové spoje ve směru z Přerova do stanice Prosenice a v opačném směru České dráhy odklonily přes výhybnu Dluhonice.

Éra žabotlamů končí, vydaly se na poslední jízdu do depozitáře

Historický vlak mimořádně vyjel na železniční tratě v okolí Olomouce. Soupravy Tornádo po tuzemské železnici jezdily od 70. let minulého století, jejich provoz byl ukončen loni.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

26. října 2025  17:52,  aktualizováno  18:46

