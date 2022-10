Olomoucký památník Rudé armády postříkal muž s drdolem, zjistila policie

„Mělo by se jednat o muže výšky okolo 180 centimetrů, s delšími vlasy, které měl v době páchání skutku stažené do drdolu,“ popsala policejní mluvčí Petra Vaňharová.

„Pokud by jej někdo z videa poznal, nebo by měl informace, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať prosím neprodleně kontaktuje policisty na bezplatnou telefonní linku 158,“ dodala.

Případ začali policisté vyšetřovat v pátek 23. září. „Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Pachatel ze čtvrtka na pátek poškodil památník osvobození tak, že jej na pěti místech posprejoval zlatou barvou. Způsobená škoda nebyla prozatím vyčíslena,“ doplnila mluvčí.

Pokud se pachatele podaří dopadnout, mohou mu hrozit až tři roky vězení.