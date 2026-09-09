„V údolích a místech, kde na jaře mrzlo, úroda zmrzla. Jsou zahrady, které nemají vůbec žádné ovoce, jež by se dalo pálit. Naopak zahrady položené trochu výš nebo na kopcích mají stromy úplně obsypané,“ popsal Tomáš Nohejl z pálenice v Bohuňovicích na Olomoucku.
Právě v množství ovoce vidí páleničáři proti loňsku největší rozdíl. „Loni byla nadprůměrná sezona. Letos bude taková spíš průměrná,“ shrnul Nohejl. Loňský rok byl přitom podle něj první výrazně povedenou sezonou po několika slabších letech. Dva roky před ní označuje dokonce za krizové, během nichž některé pálenice skončily.
Podobně situaci hodnotí také na severu kraje. Petr Markovský z pálenice v Hraběšicích na Šumpersku očekává oproti loňsku slabší, avšak stále průměrnou úrodu. V jeho provozu tradičně patří mezi nejčastěji pálené ovoce jablka, hrušky a švestky, letos očekává nejsilnější sezonu především u jablek a švestek.
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Na tom se s ním shodují též v Old Distillery, pěstitelské pálenici v Žešově na Prostějovsku. Loňský rok tam označují za mimořádně úspěšný, kdy jel provoz naplno. Letos je podle jednatele Martina Vyplela situace především u letního ovoce podstatně střídmější. Jarní mrazy zasáhly zejména rané meruňky a částečně také třešně, později kvetoucí odrůdy meruněk naštěstí dopadly lépe. Situace se tak může výrazně lišit mezi jednotlivými lokalitami i odrůdami. Rozdíl oproti loňsku už Vyplel vidí také na množství, které lidé do pálenice přivážejí.
„Ti, kteří měli loni například 300 litrů, mají letos jenom 100. Jsou třeba na třetině, ale pořád jezdí,“ nastínil.
Menší množství ovoce přitom automaticky neznamená méně zákazníků. Vyplel v Žešově eviduje dokonce nové zájemce, jednotliví pěstitelé však přivážejí menší objemy než loni. Výsledkem tak může být nižší celková produkce destilátu.
V Bohuňovicích je situace odlišná, Nohejl zatím oproti loňsku registruje přibližně poloviční množství rezervací. Podle něj je to ovšem dáno i tím, že při loňské mimořádné úrodě si lidé z obavy z naplnění kapacit zajišťovali termíny nezvykle brzy. Pálenice přesto nakonec dokázala poptávku pokrýt, letos proto zákazníci nemají takovou potřebu rezervovat termín dlouho dopředu.
Sucho ještě může švestky zkazit
Rozhodující část letošní sezony pálenice teprve čeká. První přicházejí na řadu třešně a další rané ovoce, postupně se přidávají mirabelky a první švestky. Kvas ale potřebuje před vypálením čas, podle Nohejla zpravidla jeden až tři měsíce. Hlavní nápor proto může přijít až kolem konce roku. V Bohuňovicích budou nejdůležitější právě švestky, představují přibližně 80 procent ovoce určeného k pálení. Jablka se podle šéfa pálenice dostávají více ke slovu, hlavně když je ostatního ovoce nedostatek, protože mají nižší výtěžnost.
Na první pohled zatím vypadají vyhlídky podzimní části sezony lépe než u meruněk či třešní. V Žešově jsou některé švestky natolik obsypané, že se pod nimi lámou větve. Otázkou ale zůstává, kolik ovoce skutečně dozraje. Po jarních mrazech totiž nyní úrodu ohrožuje sucho.
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„Bez nějakého zalévání nebo zavlažování to teď momentálně nejde,“ upozornil Nohejl s tím, že nedostatek vláhy může způsobit předčasné opadávání plodů.
Sucho a vysoké teploty se navíc neprojevují pouze na množství úrody, ale také na velikosti a cukernatosti ovoce. Plody v horku rychleji dozrávají, kvůli nedostatku vody ale zůstávají menší. Nižší cukernatost může zase znamenat nižší výtěžnost destilátu. Ideální proto podle páleničářů je, pokud mohou například švestky zůstat na stromě co nejdéle.
„Zatím to vypadá, že podzimního ovoce bude dost. Uvidíme ale, jaká bude kvalita a jestli vůbec na stromě vydrží,“ shrnul Vyplel. Do úrody přitom ještě mohou promluvit i bouřky, silný vítr nebo kroupy.
Velkopalírna bere meruňkový destilát ze zásob
Rozmary počasí letos nepociťují jen menší pěstitelské pálenice. S nedostatkem části ovoce se musí vyrovnat rovněž prostějovská Palírna U Zeleného stromu, jež pro výrobu využívá především švestky a meruňky.
„U meruněk jsme v důsledku jarních mrazů letošní úrodu prakticky nezískali. Budeme tak při výrobě využívat zásobu našeho meruňkového destilátu z loňského roku,“ uvedl ředitel marketingu Boris Rajdl.
Firma pro své ovocné destiláty upřednostňuje tuzemské suroviny, švestky odebírá z Královéhradeckého kraje, meruňky z jižní Moravy. Loni zpracovala několik stovek tun obou zmíněných druhů ovoce.
U švestek je podle Rajdla letošní situace příznivější než u meruněk a palírna očekává, že si potřebné množství dokáže zajistit. Také jejich úrodu však poznamenalo sucho.
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„Ceny ovoce, které pro výrobu nakupujeme, aktuálně vzrostly přibližně o deset procent,“ doplnil Rajdl. To se promítá do výrobních nákladů a při dlouhodobějším růstu by to mohlo ovlivnit konečné ceny výrobků. Firma však v tuto chvíli konkrétní zdražení neavizuje.
Ani ceny pěstitelského pálení se ve třech oslovených provozech oproti loňsku zatím výrazně nezměnily. Nejlevněji vychází Hraběšice, kde podle Markovského lidé zaplatí 195 korun za litr padesátiprocentního destilátu. V Bohuňovicích se cena pohybuje mezi 215 a 218 korunami, v žešovské Old Distillery pak litr vyjde na 219,5 koruny.
Páleničáři se shodují, že navzdory nákladům na energie se letos snaží ceny držet. Důvodem je mimo jiné silná konkurence mezi pálenicemi v regionu, která prostor pro zdražování omezuje.