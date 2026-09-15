„Byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Případ je v současné době v prověřování,“ řekla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Policisté zajistili listinné důkazy a vyslechli svědky, aby s jejich pomocí objasnili okolnosti, které 20. srpna vedly k pádu 31 let staré větrné elektrárny s instalovaným výkonem 0,15 megawattu. Tubus větrníku byl vysoký 30 metrů a lopatky měřily na délku 20 metrů, takže šlo o malou větrnou elektrárnu.
Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii to byl první pád větrníku v České republice. Trosky větrné elektrárny technici z pole rychle uklidili, kovové části budou recyklovány.
Větrník vyrobený firmou Bonus byl součástí parku se čtyřmi větrnými elektrárnami, který provozuje firma Vapol VTE. Havárie větrných elektráren jsou v Česku ojedinělé. Loni v srpnu se v obci Karle na Svitavsku ulomila lopatka rotoru větrné elektrárny. Její část spadla na zem a elektrárna byla vyřazena z provozu.
V Česku nyní vyrábí elektřinu více než 220 větrných elektráren. Nejvyšší instalovaná větrná elektrárna má stožár vysoký 138 metrů.
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20. srpna 2026