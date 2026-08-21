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Technici odklízejí trosky spadlého větrníku, ostatní zkontrolují ultrazvukem

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  10:59
Skupina techniků od rána na poli u Potštátu na Přerovsku odstraňuje trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která se zřítila ve čtvrtek dopoledne. Byla součástí větrného parku se čtyřmi větrníky, který provozuje firma Vapol VTE. Potštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících tří větrných elektráren. Jednatel Vapol VTE Václav Vachník na demontáž spadlé elektrárny dohlíží, záležitost ale odmítl komentovat.

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Větrná elektrárna stará 31 let s instalovaným výkonem 0,15 MW spadla u Potštátu ve čtvrtek dopoledne. Nikdo nebyl zraněn. Pád mohl podle policie způsobit silný vítr. Elektrárna totiž měla zaseklé lopatky turbíny a od začátku července byla mimo provoz.

Případem se zabývá policie. „Činíme všechna potřebná šetření a opatření k odhalení skutečností, zdali byl spáchán trestný čin nebo jiné protiprávní jednání. Na základě shromážděných informací stanovíme další postup ve věci,“ uvedl v pátek dopoledne mluvčí krajské policie Libor Hejtman. „V případě, že zjistíme, že je dáno podezření ze spáchání trestného činu, zahájíme ve věci úkony trestního řízení,“ doplnil.

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí.
Odklízení trosek zřícené větrné elektrárny na poli u Potštátu na Přerovsku. (21. srpna 2026)
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí.
Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí.
14 fotografií

Majitel elektrárny vyčíslil škodu na 200 tisíc korun. Podle údajů České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) je to první pád větrníku v České republice.

„Jednáme s provozovatelem o tom, aby provedl kontrolu zbývajících tří elektráren,“ uvedl starosta Potštátu René Passinger (nez.).

Zástupci firmy Vapol VTE prověrku stavu konstrukce elektráren městu přislíbili. Provést by ji měli pomocí ultrazvuku, který dokáže odhalit i případné skryté závady konstrukce. Kontrolu stožárů může provozovateli větrných elektráren nařídit stavební úřad, podotkl starosta Passinger.

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Martin Mikeska z Komory obnovitelných zdrojů energie sdělil, že tubus spadlé větrné elektrárny byl vysoký 30 metrů a lopatky měřily na délku 20 metrů, takže šlo o malou větrnou elektrárnu. Větrník vyrobila firma Bonus.

„V lokalitě stojí ještě tři stejné větrné elektrárny, pro které se již připravuje důkladná kontrola,“ uvedl. Větrné elektrárny firmy Bonus nikde jinde v Česku nebyly. „Společnost Bonus ukončila jejich výrobu v roce 2005,“ dodal.

Při havárii se vyvrátil celý sloup větrné elektrárny a po nárazu na zem se rozbila turbína s lopatkami. Krátce po nehodě přijeli hasiči, museli ale počkat na provozovatele, který větrnou elektrárnu odpojil od elektrické sítě.

Hasiči poté trosky prozkoumali. „V prostoru technologie jsme nalezli nádrž s olejem, únik provozních kapalin se však nepotvrdil. Preventivně jsme okolí nádrže zajistili sorbentem,“ uvedli hasiči z Potštátu.

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Z údajů ČSVE vyplývá, že první ze čtyř větrných elektráren u Potštátu byla instalována v roce 2005 a poslední v roce 2011. Skutečné stáří větrníků je ale vyšší.

Vachník v rozhovoru na sociálních sítích loni řekl, že například první dvě větrné elektrárny přivezl z Dánska, přičemž šlo o repasovaná zařízení. „Na dnešní poměry jsou to ‚dětské‘ větrníky, protože jsem postavil to, na co jsem měl peníze,“ uvedl Vachník.

Havárie větrných elektráren jsou v Česku velmi ojedinělé. Loni v srpnu se v obci Karle na Svitavsku ulomila lopatka rotoru větrné elektrárny. Její část spadla na zem a elektrárna byla vyřazena z provozu. V Česku nyní vyrábí elektřinu více než 220 větrných elektráren. Nejvyšší instalovaná větrná elektrárna má stožár vysoký 138 metrů.

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