Ozzy forever. Prostějovský malíř zvěčnil slavného zpěváka na zdi vedle Beatles

Dalibor Maňas
  10:26
Když zemřela britská metalová legenda Ozzy Osbourne, dostal prostějovský malíř Michal Dvořák nápad zvěčnit jeho podobu také ve svém městě. Zpěvákovy portréty vytvořil na zdi v ulici Krokova. Nejde přitom o jeho jediné pop artové dílo ve městě. Na začátku stejné zdi Dvořák již takto zobrazil také skupinu Beatles.

„Nápad přišel nějak tak spontánně, jelikož jsem měl už zeď rozmalovanou, když jsem tam dělal skupinu Beatles. Tak mě napadlo, že ten roh není využitý směrem k silnici Brněnská, kde chodí spoustu lidí a slouží jako spojka do města, tak jsem se rozhodl pro Ozzyho,“ uvedl Dvořák k inspiraci. Ozzy Osbourne zemřel 22. července 2025.

Zemřela metalová legenda Ozzy Osbourne, jen dva týdny po posledním koncertu

„O víkendu jsem si udělal návrh a poslal to majiteli plotu. Je to soukromé vlastnictví mého známého, který mi umožnil zeď zkrášlit,“ vysvětlil s tím, že uvažuje také o dalším obrazu uprostřed stejné zdi, která stojí kolem domu.

Dvořák všechny malby a obrazy vytváří z fotografií v pop artovém stylu. „Dělám je v různých barevných kombinacích ruční malbou, kde používám různé techniky šablon, zvětšování, překreslování a tak dál,“ popsal svou techniku.

Michal Dvořák z Prostějova vytvořil na zdi na ulici Krokova portrét zpěváka Ozzyho Osbourna jako poctu tomuto umělci. ( 6.8.2025)
6 fotografií

„Podle velikosti a složitosti většinou používám akrylové spreje a barvy. V mém portfoliu je nespočet osobností, které jsem za dobu zhruba devět let namaloval. Jsou jak v soukromých sbírkách, tak i na výstavách, které jsem měl tady v okolí,“ přiblížil.

Jeho nejnovější počin sklidil chválu. Ozzy forever, napsal Dvořák ve svém příspěvku na Facebooku, kde se ihned objevily pochvalné komentáře. „Je to brutal. Včera mi zase vybouchly zprávy,“ svěřil se Dvořák fanouškům Ozzyho poté, co zprávu na sociální síť s fotkami i videem pověsil.

Letos v létě proběhla v Prostějově na zámku také velká výstava pop artu, kterou pořádal Dvořákův kamarád a galerista Jindřich Skácel.

„Vystavoval jsem se známými tvůrci jako je Pasta Onert a Patrik Saudek, Albi, Jan Demerci, Martin Matys Přikryl či vynikající řezbář Jaroslav Trnečka a Vladimír Smékal,“ uvedl s tím, že do 30. června probíhala také pop artová výstava s jeho díly na zámku Plumlov.

„Portréty ani nepočítám“

Dvořák pracuje převážně sám jako písmomalíř ve své firmě Ruční malba Mikaloou. „Mám za sebou nespočet malovaných reklam na různé povrchy a zhruba kolem sta velkoplošných plátem slavných osobností. Co se týče zakázkového malování portrétů, to ani nepočítám,“ poznamenal.

Za svůj největší mural považuje tenisovou zeď. „Je zhruba čtyřicet metrů dlouhá a tři metry vysoká a je umístěna na soukromých tenisový kurtech v Brodku u Prostějova. Je na ní asi deset slavných tenistů,“ popsal Dvořák.

„V Prostějově je asi zajímavý také dvojí portrét Karla Gotta, který už asi pět let dělá radost na ulici Kostelecká,“ uvedl.

Ulice se staly uměleckým plátnem, výtvarníci pomalovali kotelny i pilíř mostu

Michal Dvořák se věnuje také klasické malířské činnosti. „Na použití kvalitních barev se vždy domlouvám se zákazníkem. Dále se věnuji malbě reklam na zdi budov, podlah, pop artových portrétů a obrazů do interiérů a exteriérů,“ objasnil.

Ve Dvořákově díle lze najít akrylová plátna s portréty slavných osobností, mýtických postav, ale i zachycení společných rodinných okamžiků.

