Líbí se nám být svými pány, říkají manželé z farmy. Zabodovali s ovčím sýrem

Idyla na statku. Byť je práce náročná, Hrdličkovi by neměnili. | foto: Tereza Staňková

Manželé Hrdličkovi si plní sen, jejich sýr teď navíc získal prestižní označení. Michal Hrdlička, jenž má rád oslovení hospodář, je vyučený bača, Soňa Hrdličková zase učitelka.

Společně hospodaří na převážně ovčí farmě o čtyřiceti hektarech. Pro tento druh podnikání se rozhodli i proto, že v okolí není příliš konkurence. Provoz farmy běžně obstarávají čtyři lidé a s drobnějšími pracemi vypomáhají také děti Hrdličkových.

Kromě toho sem občas přijdou v rámci odborné praxe i studenti salašnictví. „Ovčáků není moc, takže když se někdo chce dozvědět něco o chovu ovcí, tak narazí na nás,“ vysvětluje Hrdličková.

Manželé chovají téměř tři sta ovcí francouzského plemene lacaune, z toho jich přibližně sto dvacet dojí.

„Tyto ovce jsou šlechtěny už od druhé světové války specificky na vysokou produkci mléka,“ přibližuje Hrdličková. Za den každá ovce vyprodukuje dva litry mléka, jež je následně zpracováváno.

Ovčí sýr na gril zaujal porotu Regionální potraviny

Ovčí sýr na gril zaujal při udílení značek Regionální potravina mimo jiné lehce slanou chutí a vysokou roztékavostí. „Ne každý má rád maso, proto je dobrou alternativou. Na grilu se lehce opeče a je připravený ke konzumaci,“ říká Hrdličková.

V nabídce jsou rovněž další mléčné produkty, třeba čerstvý sýr, brynza, jogurt, ricotta, máslo nebo sýr halloumi. „Nejnáročnější období je pro nás od Velikonoc do Dušiček,“ popisuje statkářka z Brníčka s tím, že na jaře, většinou v březnu, se rodí jehňata. „Tomuto času se říká bahnění,“ dodává.

Jakmile jehňata trochu odrostou a stráví čas s matkou, postupně jsou odstavována a začíná se s dojením, jež trvá až do konce října.

Oceňuje řád i volnost své práce

Když nedojí, jsou ovce březí. I tak je ale na farmě práce dost. „Krmíme ovce, staráme se o ostatní zvířata včetně dvanácti koní nebo spravujeme ohrady,“ nastiňuje Hrdličková.

Pak si manželé měsíc až dva odpočinou a věnují se pouze rodině. Přes zimu tak nejsou produkty z ovčího mléka, ale manželé je nahrazují produkty z kravského.

Práce na farmě je různorodá a dva dny nejsou stejné. Během roku se zároveň proměňuje typ činností.

„Líbí se nám hlavně to, že jsme svými pány. Kdybychom si někdy chtěli s manželem říct, že toho necháme, tak vlastně můžeme,“ podotýká Hrdličková s tím, že má ráda rutinu nebo řád. „Teď máme třeba ve výrobě sýrů zavedený systém – v pondělí se dělají oštěpky, v úterý čerstvé sýry a tak dále,“ přibližuje.

Zároveň má ráda volnost a nezávislost, což jí její práce dopřává. „Výroba sýrů mě strašně baví, mám tady víc uklizeno než doma,“ směje se.

„Vždycky u toho vypnu a relaxuji, práce mě opravdu baví. Ale zase to neznamená, že se netěším na konec sezony,“ doplňuje.

Lidem, kterým nesedí kravské mléko, leckdy ovčí vyhovuje

Nejvíc ji baví dávat lidem ochutnat a vidět jejich překvapené výrazy, když zjistí, že je ovčí sýr dobrý. Nejhorší jsou totiž podle ní předsudky, které v Česku často vůči ovčímu mléku a výrobkům z něj stále panují.

„Slýchávám, že ovčí sýry smrdí a jsou hnusné, i když je dotyční ani neochutnali,“ říká Hrdličková, jež se s takovými předsudky nejčastěji setkává na trzích.

Totéž provází i ovčí maso. „Mně ale přijde delikátnější než hovězí,“ odporuje statkářka. Přirovnala by jej k hovězí kližce.

„Mám ho nejradši pomalu pečené nebo dušené a nejlépe se zeleninou,“ nastiňuje.

Nejvíce ale vychvaluje brynzu, která je bohatá na laktobacily. Zákazníci k nim pro ni často chodí jako pro náhradu klasických laktobacilů v tabletách.

„Máme též zkušenost, že když má někdo problém s trávením klasického kravského mléka, tak ovčí mu vyhovuje,“ dodává Hrdličková.

Zapojuje se celá rodina

Ta vyrostla na vesnici a v její rodině se také podnikalo. Obojí považuje za příspěvek k tomu, jak se k práci na statku dnes staví. Děti manželům s chodem rády pomáhají, podle Hrdličkové se i leccos naučí – třeba výborně počítat procenta, když je jim slíben podíl z toho, co prodají v obchůdku. Rodiče na ně však nevyvíjí tlak na převzetí farmy.

„Máme pět dětí, a když to jedno z nich bude chtít převzít, tak proč ne, ale rozhodně to není nutné,“ říká Hrdličková. „Ať dělají, co chtějí, hlavně ať jsou šťastní a užiteční.“

Zajímavým prvkem sýrů z Brníčka je spojení s konopím. Zájemci mohou vyzkoušet třeba zrající sýr nebo brynzu s konopnými semínky, jež nejsou psychoaktivní.

Ve volném čase, který jí zbude, se Soňa Hrdličková ráda věnuje zpracovávání ovčí vlny. „Ráda se občas někam zašiji, kde si můžu v klidu dělat tuhle moji zálibu,“ svěřila se. Z vlny vyrábí například čepice nebo šály.