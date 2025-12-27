„U nás se outloni v zahradách téměř neobjevují, jelikož jsou nároční na chov. Známější je příbuzný lemur, jež je z Madagaskaru, kdežto outloni obývají jen jižní a jihovýchodní Asii,“ popisuje Čižmářová, která se ptá i dětí na přednáškách ve škole, kdo je zná.
„Bývá to tak polovina, ale to asi jen proto, že si téma dopředu nastudují. Outloni jsou málo známí i proto, že jde o noční živočichy, kteří žijí skrytým životem,“ dodává.
U ikonických zvířat, jako jsou třeba luskouni,
se točí velké peníze a člověk musí být extrémně opatrný.