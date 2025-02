Poslední kus D1 u Přerova otevřou ještě letos, přibudou i nové úseky D55 a D35

Posledních deset kilometrů mezi Říkovicemi a Přerovem, které chybí nejstarší české dálnici D1 spojující Prahu a Ostravu k dokončení, bude otevřeno na konci roku. Původní termín avizovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jaro 2026.

Dokončení stavby se zhruba tříměsíčním předstihem bude stát zhruba 72 milionů korun. Jde o poplatek, který získá jako kompenzaci zhotovitel stavby za nasazení posilových kapacit. Stavbu sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc zkrátí o 91 dní. Nyní denně na stavbě pracuje až 250 lidí.

„Jsou zde obrovské kapacity, dělá se i o víkendech, po celou zimu, práce se vůbec nepřerušily, nasadily se další kapacity navíc na estakádě přes železnici i areál Prechezy, aby se urychlily betonáže,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Poukázal na to, že v létě stavbu zkomplikovaly lokální povodně, na druhou stranu jí přeje mírná zima.

Podle Mátla jde o poměrně komplikovaný úsek, který zahrnuje dvanáct mostů, velké mimoúrovňové křižovatky, ale i estakády přes železnici a areál Prechezy, což zahrnovalo složitá technická řešení.

„Estakáda prochází komplikovaným územím, areálem Prechezy, kde je problematika s podložím kvůli skalici, která se zde nachází. Museli jsme ochránit pilíře, aby nedocházelo k jejich degradaci. Estakáda je dlouhá, přechází přes železnici, museli jsme řešit výluky. Největší komplikací ale bylo zakládání mostu v areálu Prechezu,“ doplnil šéf ŘSD.

Konec pravidelných kolon na okraji Olomouce

Přerov očekává od dokončení D1 zásadní pozitivní dopad na situaci ve městě. To se zbaví hlavně tranzitní nákladní dopravy, jež dlouhodobě zatěžuje centrum.

Letos dokončované dálniční úseky D1 Říkovice–Přerov

délka: 10,1 kilometru

cena bez DPH: 6,9 mld. Kč

dokončení: odhad je prosinec

délka: 10,1 kilometru cena bez DPH: 6,9 mld. Kč dokončení: odhad je prosinec D35 Křelov–Slavonín 2. etapa délka: 3,2 kilometru

cena bez DPH: 838 mil. Kč

dokončení: 20. listopadu

délka: 3,2 kilometru cena bez DPH: 838 mil. Kč dokončení: 20. listopadu D55 Olomouc–Kokory

délka: 7,6 kilometru

cena bez DPH: 1,95 mld. Kč

dokončení: konec roku

„Odklon dopravy významně přispěje ke zlepšení kvality ovzduší a snížení hlukové zátěže v obytných částech. Díky lepší dopravní dostupnosti se také nepochybně zvýší atraktivita města pro investory, což podpoří ekonomický rozvoj celého regionu,“ vyhlíží náměstek přerovského primátora Tomáš Navrátil (ANO) a zmiňuje i plynulejší dopravu, bezpečnější ulice a vyšší kvalitu života.

Také tříkilometrový obchvat Olomouce chtělo původně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznit v roce 2026, nakonec ale práce postupovaly tak rychle, že mohlo s firmou dohodnout zkrácení. Nový termín zprovoznění zní 20. listopadu letošního roku.

„Pracuje se naplno, využíváme příznivé klimatické podmínky a doufáme, že vydrží. Harmonogram těch staveb je velmi napjatý a nedá se čekat na to, až bude hezké počasí,“ uvedl ředitel ŘSD Radek Mátl.

Dříve má být mimochodem hotový také obchvat Vysokého Mýta na D35 spojující Olomoucký kraj s východem Čech, na jejíž kompletní dokončení řidiči ještě čekají.

Na konec roku také státní podnik avizoval zprovoznění dálnice D55 mezi Olomoucí a Kokory. Jde o zhruba 7,5 kilometru. Zbývající pokračování na Přerov na zahájení stavby teprve čeká.

10. května 2024

Krajská správa ŘSD letos dále naplánovala opravy za více než 720 milionů korun. „Hned od jara předpokládáme zahájení prací například na dálnici D35 v úseku Křelov–Litovel a na silnici I/44 na průtahu Šternberkem,“ nastínil krajský mluvčí silničářů Miroslav Mazal.

Ve Šternberku také ŘSD pracuje na přípravách stavby obchvatu ve směru na Opavu. Ten by podle orientačních termínů mohl letos získat stavební povolení, tento rok je v plánu i soutěž na zhotovitele. Stavět by se pak mělo od roku 2026 po dobu dvou let. Šternberk koncem minulého roku schválil prodej pozemků ŘSD za více než 26 milionů korun.

14. srpna 2023

Než začne stavba obchvatu, měla už by být hotová okružní křižovatka na krajské cestě u nedalekého Štěpánova, která má začít vznikat ještě letos.

Kraj také od poloviny roku počítá s opravou devíti kilometrů silnice druhé třídy od hranice okresu Ústí nad Orlicí po křižovatku před Hanušovicemi. Práce za více než 200 milionů potrvají dva roky.

Prioritou krajské správy silnic je nicméně obnova silniční sítě na Jesenicku a Šumpersku, kterou poničily zářijové povodně. Průběžně vyhlašuje množství veřejných zakázek, v poslední době například poptávala zpracování projektové dokumentace pro silnici Staré Město – Velké Vrbno nebo projekty pro opravy opěrných zdí v Mikulovicích, Tomíkovicích či Bohdíkově.

Olomouc dál drží nezbytné investiční tempo

V Olomouci úředníci spočítali, že k zastavení degradace stavu tamních silnic je potřeba do jejich údržby a oprav investovat každoročně alespoň 100 milionů korun po dobu deseti let. Poslední roky se daří tento cíl dodržovat.

„V tom letošním je na opravy vozovek vyčleněna částka přesahující 115 milionů. Další finance pak putují na opravy autobusových zastávek, mostů, lávek či veřejného osvětlení,“ shrnula vedoucí odboru dopravy Zdeňka Gajdošová.

„Jednou z nejdůležitějších letošních oprav bude Schweitzerova ulice. Po loňské opravě křižovatky s Velkomoravskou a vozovky v úseku po Zikovu naváže odbor dopravy v úseku od Zikovy až po Jižní,“ zmínila mluvčí magistrátu Jana Doleželová.

Důležitá bude i oprava v Rooseveltově ulici mezi železničním přejezdem a Velkomoravskou a také v Libušině a Pavelkově ulici v Hodolanech.

Nemalé plány má i Přerov, jenž chystá novou okružní křižovatku u Penny Marketu, kde loni krajský úřad rozhodl o zrušení hojně využívaného přechodu, který označil za rizikový. Přerovský magistrát už v té době pracoval na změně, stavba by mohla začít na jaře.

Rondel má kromě toho vzniknout i na kraji města směrem k Olomouci na křižovatce u železničního podjezdu a rovněž v křížení ulic Bajerova a Kozlovská.