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„Škodlivá věc!“ Otec českého internetu Jan Gruntorád se dočkal i nadávek

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  18:00
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Rodák z Olomouce Jan Gruntorád získal přezdívku Otec českého internetu. | foto: archiv J. Gruntoráda

Jako školák propojil dráty dva domy v Olomouci, aby si mohl telefonovat s kamarádem. O několik desetiletí později pomáhal připojit Československo k internetu. Olomoucký rodák Jan Gruntorád, který před nedávnem oslavil pětasedmdesátiny, vzpomíná na první počítačové sítě a jejich rozšiřování po celé republice. „Tehdy bylo nepředstavitelné, že by někdo mohl mít počítač doma, natož připojený k síti,“ říká.

Jak vzpomínáte na dětství v Olomouci?
Velmi rád. Na základní škole Jiřího z Poděbrad jsme měli velký dechový orchestr. Hrál jsem na trubku od šesté do deváté třídy. Jednou nás dokonce navštívil orchestr Karla Vlacha s Milanem Chladilem a Yvettou Simonovou. Vystupovali jsme také na Pražském hradě před prezidentem Antonínem Novotným. Vedle hudby jsem se věnoval ragby v Lokomotivě Olomouc. Stali jsme se mistry republiky v žákovské kategorii a dostal jsem se i do československé juniorské reprezentace, se kterou jsem se zúčastnil mistrovství Evropy v Barceloně.

Mezi Prahou a Brnem bylo spojení o rychlosti 64 kilobitů za sekundu, další města měla ještě pomalejší připojení.

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