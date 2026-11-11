Jak vzpomínáte na dětství v Olomouci?
Velmi rád. Na základní škole Jiřího z Poděbrad jsme měli velký dechový orchestr. Hrál jsem na trubku od šesté do deváté třídy. Jednou nás dokonce navštívil orchestr Karla Vlacha s Milanem Chladilem a Yvettou Simonovou. Vystupovali jsme také na Pražském hradě před prezidentem Antonínem Novotným. Vedle hudby jsem se věnoval ragby v Lokomotivě Olomouc. Stali jsme se mistry republiky v žákovské kategorii a dostal jsem se i do československé juniorské reprezentace, se kterou jsem se zúčastnil mistrovství Evropy v Barceloně.
Mezi Prahou a Brnem bylo spojení o rychlosti 64 kilobitů za sekundu, další města měla ještě pomalejší připojení.