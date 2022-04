V katedrále uložili ostatky papeže, ale i císaře a českého krále

Ostatky papeže sv. Jana Pavla II., řeholnice a nositelky Nobelovy ceny za mír sv. matky Terezy, polského řeholníka sv. Adama Chmielowského a císaře Karla Habsburského, od jehož smrti uplynulo sto let.

Uložení ostatků doprovodila slavnostní mše svatá, kterou sloužil olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

„Věřící při ní oslavili nejen přenesení ostatků, ale vzpomněli i 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla Habsburského a 105. výročí jeho návštěvy Olomouce,“ řekl mluvčí arcibiskupství Jiří Gračka.

Krev papeže v látce

Ostatky dostalo arcibiskupství darem. „Ostatkem se rozumí různé části těla. V případě Jana Pavla II. a matky Terezy se jednalo o uložení látky napuštěné jejich krví, u sv. Adama Chmielowského a císaře šlo o úlomky kostí,“ přiblížil Gračka.

K vidění byla na Václavském náměstí a ve vyzdobené katedrále také výstava s názvem Karel I., císař rakouský / Karel III., král český a Císařská návštěva v Olomouci.

Císař Karel Habsburský navštívil Olomouc v prosinci 1917. Zúčastnil se vysvěcení kostela Panny Marie Sněžné a podíval se na vojenský hřbitov v Černovíře. Byla to poslední návštěva českého královského panovníka v historii města. Matka Tereza přijela do Olomouce v květnu 1990, papež Jan Pavel II. o pět let později.