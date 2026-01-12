Tři roky na ni čekal, ona střídala partnery. I labuť může být nevěrná, líčí nadšenec

Premium

Fotogalerie 16

Tomáš Oplocký odchytává zraněnou labuť na jezeru v Plumlově. | foto: osobní archiv

Lenka Muzikantová
  20:00
Amatérský ornitolog Tomáš Oplocký má nevšední koníček – kroužkuje a zachraňuje labutě. S bílými kráskami zažil i kuriozity od ubité lišky až po nevěru, která se zcela vymyká pověstné a věrné labutí lásce. Okroužkoval stovky labutí v regionu i širokém okolí a některé už bezpečně pozná podle „tváře“.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Ač se to nezdá, každá labuť je jiná a liší se proporcemi hlavy nebo postavením zobáku. Jak je vidím několikrát do roka, mám je nakoukané. Bohužel tak, jako poznám já je, ony už znají mou tvář a prchají přede mnou,“ líčí amatérský ornitolog Tomáš Oplocký z Prostějovska.

Při kroužkování a záchraně labutí, kdy ptáky vysvobozuje ze zajetí rybářských vlasců a zaseknutých háčků, se tak musí maskovat, nebo dokonce schovávat za zády dětí, aby je vůbec odchytil.

„Díky kroužkům dokážu zmapovat pohyb labutí i jejich osudy a byl jsem svědkem příběhu, kdy labutí samice stihla vystřídat tři partnery, než se vrátila ke svému původnímu samci, který na ni mezitím tři roky čekal a vychoval jejich potomky. Pověstná labutí láska až za hrob tím dostává vážné trhliny,“ usmívá se Oplocký.

Není vhodné k labutím pouštět psa, mohou ho ušvihat křídly, fatálně zranit dokážou i malé dítě.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

První v Česku má dvě michelinské hvězdy. Čerpám ze starých receptů, říká šéfkuchař

Premium
Oceněný kuchař Jan Knedla.

Sedmatřicetiletý rodák z Jeseníku Jan Knedla procestoval celý svět. K nejvyšší gastronomii přičichl v michelinských restauracích v Londýně, Skotsku, Itálii či v Asii. Své zkušenosti zúročil „doma“ ve...

Pardubickou výhru na Spartě zařídil Kelemen. Slaví i Litvínov, Plzeň a Olomouc

Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pardubičtí hokejisté vyhráli šlágr neúplného 39. kola extraligy na Spartě 3:2 v prodloužení. Vítězství zařídil svým druhým gólem v utkání Miloš Kelemen. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal...

Narodil se bez části mozku, neměl přežít rok. Patnáctiletý Jakub vzdoruje vzácné nemoci

Jakub Guryča bojuje se vzácnou nemocí. Na snímku je s rodiči u vánočního...

Je krásný, ale neslyšel jsem ho plakat, pronesl po porodu se slzami v očích manžel a ona zahlédla jen fialový uzlíček, který nevydal ani hlásku. Hned poté ho lékaři někam odnesli. V tu chvíli rodiče,...

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1515 s přívěsným vozem na točně chebské výtopny

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Hokejisté Plzně se vrátili na druhé místo, v dohrávce těsně přehráli Olomouc

Momentka ze zápasu mezi Plzní a Olomoucí.

V neděli měli volno, do akce vyrazili netradičně v pondělí. Plzeň hostila v dohrávce 41. kola Olomouc, díky těsné výhře 3:2 poskočila na druhé místo tabulky hokejové extraligy. Rozhodující gól dal 58...

12. ledna 2026  17:20,  aktualizováno  20:14

Tři roky na ni čekal, ona střídala partnery. I labuť může být nevěrná, líčí nadšenec

Premium
Tomáš Oplocký odchytává zraněnou labuť na jezeru v Plumlově.

Amatérský ornitolog Tomáš Oplocký má nevšední koníček – kroužkuje a zachraňuje labutě. S bílými kráskami zažil i kuriozity od ubité lišky až po nevěru, která se zcela vymyká pověstné a věrné labutí...

12. ledna 2026

Olomoucký kapitán Breite má namířeno do Artisu. Kluby zatím přestup nepotvrdily

Olomoucký záložník Radim Breite (vlevo) a Marcel Čermák z Dukly

Fotbalisty Sigmy Olomouc zřejmě překvapivě opustí kapitán Radim Breite. Šestatřicetiletý záložník má namířeno do druholigového Artisu Brno, uvedl na sociální síti X hráčův agent Jiří Müller. Kluby...

12. ledna 2026  18:04

Švihlá chůze je recese i hold absurdnímu humoru. V Olomouci se šlo už třetí rok

Lidé švihlou chůzí kromě pobavení vzdávají hold absurdnímu humoru skupiny Monty...

Netradiční pohled se naskytl v neděli odpoledne obyvatelům a návštěvníkům Olomouce v centru města, kudy prošla skupina lidí rozličnými nezvyklými pohyby. Šlo totiž o recesistický pochod švihlé chůze,...

12. ledna 2026  14:59

Smutek v zoo střídá radost. Po smrti nejstaršího makaka vítají první mládě roku

V olomoucké zoo v pátek 9. ledna 2026 zemřela Babča, nejstarší makak zahrady. O...

Samice makaka Babča, která byla zakládajíce členkou chovu makaků v Zoo Olomouc, uhynula minulý pátek. Makaci se obvykle dožívají 25 let, Babča žila více než třicet. Byla jedním z nejstarších žijících...

12. ledna 2026  12:18

Náledí a chvíle hrůzy. Řidič skončil v potoce koly vzhůru, další boural opilý

Řidič auta v Újezdu na Olomoucku se zřítil do potoku. Posádka zůstala zaklíněná...

Složky integrovaného záchranného systému v Olomouckém kraji v neděli řešili krátce po sobě tři závažnější dopravní nehody. Havárie spojovala nezvládnutá jízda na zasněžené a namrzlé silnici. Ve dvou...

12. ledna 2026  10:38

Při dopravní nehodě na Šumpersku zemřel člověk, provoz na silnici I/11 byl omezený

ilustrační snímek

Při dopravní nehodě osobního vozidla u obce Chromeč na Šumpersku v neděli zemřel jeden člověk. Nehoda se stala na silnici první třídy I/11, která kvůli tomu byla nejdříve oboustranně uzavřená,...

11. ledna 2026  12:40

Skibusem k vleku i do stopy. Víkendové spoje opět vozí lyžaře na hřebeny Jeseníků

Mezi skiareály ve Špindlerově Mlýně dopravuje lyžaře i skibus. Do budoucna by...

Až pod svah v Koutech nad Desnou vozí i letos lyžaře v Jeseníkách speciální autobus. Na zastávkách skibusu jsou navíc také nástupní místa na běžkařské tratě. Spoje jezdí na trase Jeseník –...

11. ledna 2026  6:57

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Premium
Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

V mládí se zhlédl ve starším bratrovi. To po něm Jakub Fibigr zdědil lásku k hokeji. No, lásku… Ze začátku to byl komplikovaný vztah. „Po prvním tréninku jsem rodičům řekl, že už nikdy nepůjdu...

11. ledna 2026

Úřednici odsoudili v korupční kauze, dnes jako bezúhonná už zase vede odbor

Premium
Před olomouckým okresním soudem stanula v září 2025 v kauze Autostráda úřednice...

Úřednice krajského úřadu Olomouckého kraje Svatava Špalková, odsouzená v korupční kauze Autostráda, znovu zastává na úřadě vedoucí funkci. Do čela nově vytvořeného odboru se vrátila po dočasné...

10. ledna 2026

Investoři už se hrnou. Z Přerova a okolí může být po dostavbě D1 ekonomický tygr

Slavnostní otevření posledního úseku D1 (19. prosince 2025)

Nedávné dokončení nejstarší a nejdelší české dálnice D1 je dobrou zprávou pro plány investorů, kteří chystají na Přerovsku průmyslové zóny. Přímý dopad to má například i do rozpočtu obce Troubky, kde...

9. ledna 2026  16:01

Cítil jsem důvěru, nebojí se Janotka o místo. Teď plánuje zatraktivnit hru

Tomáš Janotka na předzápasové tiskové konferenci před utkání Sigmy s polským...

Možná ještě víc než přestupy se v kancelářích na Andrově stadionu před Vánocemi probírala pozice trenéra Tomáše Janotky. Sigma prohrála pět soutěžních zápasů v řadě, spekulovalo se i o napjatých...

9. ledna 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.