Majitelka nechala psa bez péče, zavřený v bytě uhynul. Hrozí jí šest let

Na případ upozornil server Novinky.cz. „V těchto dnech bylo zahájeno trestní stíhání čtyřiatřicetileté ženy, která byla obviněna ze zločinu týrání zvířat, za který lze podle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody od dvou do šesti let,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Podle policie žena v době, kdy došlo k uhynutí psa, pečovala o nemocného rodinného příslušníka a nezdržovala se pravidelně v místě bydliště.
Žena přesto měla povinnost se o psa postarat a zajistit mu adekvátní péči. Kriminalisté ji po několikaměsíčním vyšetřování obvinili ze zločinu týrání zvířat.
Vyšetřování podle informací Novinek protáhlo mimo jiné čekání na výsledky pitvy zvířete.