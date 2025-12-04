Majitelka nechala psa bez péče, zavřený v bytě uhynul. Hrozí jí šest let

Rostislav Hányš
  8:51
Šokující pohled se naskytl policistům, kteří po oznámení sousedů o nesnesitelném zápachu vnikli do bytu v Hranicích na Přerovsku. Uvnitř našli rozkládající se tělo psa. Kříženec labradora a rotvajlera uhynul v období po odjezdu majitelky, která zvíře v bytě nechala delší dobu bez péče. Žena byla nyní obviněna z týrání zvířat. Hájí se, že musela odjet a starat se o nemocného příbuzného.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Na případ upozornil server Novinky.cz. „V těchto dnech bylo zahájeno trestní stíhání čtyřiatřicetileté ženy, která byla obviněna ze zločinu týrání zvířat, za který lze podle trestního zákoníku uložit trest odnětí svobody od dvou do šesti let,“ sdělila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Podle policie žena v době, kdy došlo k uhynutí psa, pečovala o nemocného rodinného příslušníka a nezdržovala se pravidelně v místě bydliště.

Žena přesto měla povinnost se o psa postarat a zajistit mu adekvátní péči. Kriminalisté ji po několikaměsíčním vyšetřování obvinili ze zločinu týrání zvířat.

Byznys se psím utrpením. Levně prodávají štěňata z ciziny, ta obvykle brzy uhynou

Vyšetřování podle informací Novinek protáhlo mimo jiné čekání na výsledky pitvy zvířete.



4. prosince 2025  8:51

Z vraždy ženy v Mírově je obviněn podmínečně propuštěný vrah, sám se nahlásil

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Muž obviněný z vraždy v Mírově na Šumpersku už jednou zabíjel a za svůj čin seděl v místním vězení. Informaci, s níž již minulý týden přišla redakce iDNES.cz, dneska na brífinku potvrdila policie....

1. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  17:21

Za Mikulášem a čerty lze zajít na náměstí či do průvodu, dorazí i krampusové

ilustrační snímek

Kdo si chce v Olomouckém kraji užít mikulášskou veselici, má letos z čeho vybírat, včetně třeba průvodů krampusů. Většina akcí vypukne tradičně den před svátkem svatého Mikuláše, tedy 5. prosince,...

1. prosince 2025  16:27

