„U kola se našla čepice, rukavice, svačina a košík plný hub, proto se domníváme, že by se v okolí mohla nacházet osoba v nesnázích,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.
S sebou měl cyklista také několik lahví polského piva Warka.
Rodina a policisté hledali stoletého houbaře, našel se i s úlovkem v košíku
Policisté se v této souvislosti obracejí také na veřejnost. Pokud někdo jízdní kolo pozná, žádají jej, ať kontaktuje linku 158.
Do pátrání se pustili i hasiči
Podle starosty obce Bělá pod Pradědem Radomíra Neugebauera našel opuštěné kolo v lese místní revírník už v úterý. „S případem jsem podrobně seznámen, informovali jsme o pátrání i veřejnost,“ řekl pro iDNES.cz starosta.
„Pan revírník na místě nezjistil, proč tam to kolo zůstalo, ani to, zda se jeho majitel dostal do nějakých nesnází,“ uvedl starosta.
„My jsme zahájili včera večer ve 21:00 pátrání, do kterého se zapojili dobrovolní hasiči. To byly první kroky. Jenže se jednalo o hledání v nebezpečném porostu a v noci s baterkou, takže to bylo složité a nebezpečné,“ dodal Neugebauer.
