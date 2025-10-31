Opuštěné kolo s košíkem hub stojí v lese už několik dnů. Co se stalo majiteli?

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po majiteli opuštěného elektrokola, které se již několik dní nachází v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Majitele, pravděpodobně houbaře, hledají policisté společně s dalšími složkami. Mají obavu, že může být nesnázích nebo že se mu něco stalo. O pomoc prosí i veřejnost.
Policisté pátrají od čtvrtečního večera po majiteli opuštěného elektrokola, které se již několik dní nachází v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku. | foto: Policie ČR

„U kola se našla čepice, rukavice, svačina a košík plný hub, proto se domníváme, že by se v okolí mohla nacházet osoba v nesnázích,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Skoupilová.

S sebou měl cyklista také několik lahví polského piva Warka.

Policisté se v této souvislosti obracejí také na veřejnost. Pokud někdo jízdní kolo pozná, žádají jej, ať kontaktuje linku 158.

Do pátrání se pustili i hasiči

Podle starosty obce Bělá pod Pradědem Radomíra Neugebauera našel opuštěné kolo v lese místní revírník už v úterý. „S případem jsem podrobně seznámen, informovali jsme o pátrání i veřejnost,“ řekl pro iDNES.cz starosta.

„Pan revírník na místě nezjistil, proč tam to kolo zůstalo, ani to, zda se jeho majitel dostal do nějakých nesnází,“ uvedl starosta.

„My jsme zahájili včera večer ve 21:00 pátrání, do kterého se zapojili dobrovolní hasiči. To byly první kroky. Jenže se jednalo o hledání v nebezpečném porostu a v noci s baterkou, takže to bylo složité a nebezpečné,“ dodal Neugebauer.

