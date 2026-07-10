Do oprav silnice první třídy číslo 46 se najatá společnost pustí v pondělí v Dolanech ležícími mezi oběma městy. „Práce v hojně zatěžované trase vedoucí od Olomouce na Šternberk a zpět potrvají do konce srpna, před zahájením nového školního roku bude hotovo,“ předeslal mluvčí krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.
Celková délka rekonstruovaného úseku je přibližně 1 700 metrů. „Jedná se o pozemní komunikaci s krytem z asfaltobetonu, diagnostika provedená externí firmou potvrdila přítomnost vozovkových vad, které snižují bezpečnost a plynulost silničního provozu, jako jsou například trhliny, koleje, koroze, olamování okrajů a podobně,“ dodal Mazal.
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Přeložka přetížené silnice z Olomouce do Šternberka získala klíčové razítko
Dělníci mají v plánu frézování a výměnu vrstev vozovky, doplnění a výměnu směrových sloupků i svodidel, čištění příkopů či novou nezpevněnou krajnici. Z původního odhadu asi 28 milionů korun se ŘSD ve výběrovém řízení dostalo na zhruba 18,6 milionu.
Řidiče budou až skoro do konce srpna provázet oranžové směrovky. Osobní auta budou v červenci a začátkem srpna jezdit od Olomouce většinou objízdnou trasou přes Chválkovice, Samotišky, Tovéř a Dolany, ze Šternberka pak přes Bohuňovice a Hlušovice. V srpnu povedou objížďky z Olomouce přes Tovéř, Dolany a Bělkovice-Lašťany. Vozidla nad 7,5 tuny budou moct v některých termínech projíždět po neopravené části silnice.
Zábřeh: Most nám opravují už potřetí
Do druhé poloviny září je od začátku tohoto týdne omezený průjezd přes most na okraji Zábřeha na Šumpersku poblíž vlakového nádraží. Silničáři tam opravují mostní závěry. „Silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Doprava hlavní trasy tedy povede jedním pruhem pro oba směry podle pokynů semaforů střídaných školenými regulovčíky s vysílačkami,“ řekl Mazal k investici za přibližně tři miliony korun.
Letní opravy silnic v Olomouckém kraji
• Olomouc – Šternberk, silnice I/46
• Olomouc, křižovatka náměstí Národních hrdinů
• Olomouc – Grygov, silnice I/55
• Zábřeh, silnice I/44
• Přerov, Komenského ulice
Obyvatele Zábřehu omezení netěší. „Pro Zábřeh to bude opět znamenat ochromení dopravy, kolony. Důvodem částečné uzavírky ulice Olomoucká má být havarijní stav mostních závěrů – Ředitelství silnic a dálnic je ale opravovalo již v letech 2019 a 2021,“ uvedl starosta města František John (KDU-ČSL).
„ŘSD nám to ani dopředu neoznámilo, jak bývalo zvykem. Stav mostu a nadjezdů, to jsou důvody, proč měl stát upřednostnit obchvat Zábřeha,“ dodal John, jenž se kvůli tomu chce obrátit na ministra dopravy. Se stavbou šestikilometrového obchvatu ŘSD zatím počítá v letech 2028 až 2031.
Auta musí v Olomouci mimo centrum
Omezení zažívá i Olomouc, kde v pondělí zavřeli kvůli modernizaci semaforů křižovatku náměstí Národních hrdinů. „Po dobu přibližně jednoho měsíce bude světelná signalizace mimo provoz a křižovatka bude uzavřena pro individuální automobilovou dopravu. Provoz tramvají a autobusů bude zachován a vozidla MHD a regionálních dopravců budou stavbou projíždět bez omezení,“ přiblížil mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
Rekonstrukce má předběžně trvat do začátku srpna. „Termín je zvolený záměrně, v létě je v centru menší intenzita dopravy,“ uvedl investiční náměstek Miloslav Tichý (ANO).
Olomouc následně naváže křižovatkou třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. I tam budou semafory zhruba měsíc vypnuté. „Rekonstrukce však bude probíhat za zachování plného provozu, pouze s lokálními omezeními v místech prováděných prací ve vozovce,“ dodal mluvčí Horejš.
Celkové náklady jsou 27 milionů korun. Přes dvě třetiny městu pokryjí dotace, kvůli kterým musí také stihnout práce dokončit v letošním roce. „Po modernizaci budou navíc obě křižovatky propojeny do společného systému řízení dopravy, což zrychlí průjezd centrem Olomouce a zvýší plynulost provozu,“ doplnil Tichý. Na srpen město avizuje i úplnou uzavírku v Jeremenkově ulici u nádraží kvůli opravě tramvajových výhybek.
V Přerově zavřela vytížená Komenského ulice
Frekventovanou Komenského ulici v Přerově zavřela od čtvrtka až do 29. července rekonstrukce vodovodu. Omezení se bude týkat úseku před křižovatkou s Havlíčkovou ulicí.
Uzavírka se vztahuje na veškerý provoz s výjimkou vozidel stavby, složek integrovaného záchranného systému a autobusů. „Veřejná autobusová doprava zůstane zachována bez omezení a všechny zastávky budou i nadále obsluhovány. Pro ostatní řidiče bude objízdná trasa vedená obousměrně po silnici I/55 přes Komenského ulici, třídu 17. listopadu, ulice bří Hovůrkových, 9. května, Durychova a Tovární,“ uvedla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.
Podle náměstka přerovského primátora Tomáše Navrátila (ANO) také město požádalo dopravní inspektorát policie o stanovisko k dočasnému vypnutí světelné signalizace na křižovatce ulic Palackého a Komenského. Podle města by mohlo přispět k plynulejšímu průjezdu.
Příští čtvrtek začne oprava silnice I/55 mezi Olomoucí a Grygovem na přibližně dvou kilometrech. „Práce potrvají asi měsíc za částečné uzavírky. Řidiči projedou po neopravované části dostatečně široké vozovky, v případě úplného uzavření nájezdů nebo sjezdů bude umožněno bezpečné otočení na nejbližší křižovatce,“ uvedl Mazal. Jde o úsek na okraji Olomouce poblíž mimoúrovňové křižovatky u Olympie.
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ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova
„Předmětem akcí je oprava povrchu vozovky obou jízdních pásů směrově rozdělené komunikace I/55. Po opravě dojde k přeznačení na dálnici D55,“ informuje mapový portál ŘSD.
V září přijde na řadu oprava nájezdu na D1 ze silnice I/55 u Lověšic na Přerovsku. Práce na skoro třech kilometrech za odhadovaných téměř 80 milionů korun mají skončit ve stejném měsíci.