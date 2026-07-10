Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Letní práce na silnicích. Z Olomouce do Šternberku se pojede přes vesnice, opraví i D55

Ondřej Zuntych
  6:00
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....

Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět. (7. července 2026) | foto: ŘSD

Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....
Letní oprava silnice I/46 změní do konce srpna vedení dopravy z Olomouce na...
14 fotografií
Cesta autem mezi Olomoucí a Šternberkem bude přes léto složitější. V pondělí začnou opravy, které řidiče pošlou ve dvou etapách na objížďky přes vesnice podél trasy. Na silnici I/46 jsou praskliny, vyjeté koleje i vadné okraje. Uzavírky jsou i v Olomouci, Zábřehu nebo Přerově. Ředitelství silnic a dálnic připravuje také vyspravení silnice I/55 z Olomouce na Grygov, poté ji přeznačí na D55.

Do oprav silnice první třídy číslo 46 se najatá společnost pustí v pondělí v Dolanech ležícími mezi oběma městy. „Práce v hojně zatěžované trase vedoucí od Olomouce na Šternberk a zpět potrvají do konce srpna, před zahájením nového školního roku bude hotovo,“ předeslal mluvčí krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Miroslav Mazal.

Celková délka rekonstruovaného úseku je přibližně 1 700 metrů. „Jedná se o pozemní komunikaci s krytem z asfaltobetonu, diagnostika provedená externí firmou potvrdila přítomnost vozovkových vad, které snižují bezpečnost a plynulost silničního provozu, jako jsou například trhliny, koleje, koroze, olamování okrajů a podobně,“ dodal Mazal.

Přeložka přetížené silnice z Olomouce do Šternberka získala klíčové razítko

Dělníci mají v plánu frézování a výměnu vrstev vozovky, doplnění a výměnu směrových sloupků i svodidel, čištění příkopů či novou nezpevněnou krajnici. Z původního odhadu asi 28 milionů korun se ŘSD ve výběrovém řízení dostalo na zhruba 18,6 milionu.

Řidiče budou až skoro do konce srpna provázet oranžové směrovky. Osobní auta budou v červenci a začátkem srpna jezdit od Olomouce většinou objízdnou trasou přes Chválkovice, Samotišky, Tovéř a Dolany, ze Šternberka pak přes Bohuňovice a Hlušovice. V srpnu povedou objížďky z Olomouce přes Tovéř, Dolany a Bělkovice-Lašťany. Vozidla nad 7,5 tuny budou moct v některých termínech projíždět po neopravené části silnice.

Zábřeh: Most nám opravují už potřetí

Do druhé poloviny září je od začátku tohoto týdne omezený průjezd přes most na okraji Zábřeha na Šumpersku poblíž vlakového nádraží. Silničáři tam opravují mostní závěry. „Silniční správní úřad schválil žádost stavební firmy o kyvadlový provoz. Doprava hlavní trasy tedy povede jedním pruhem pro oba směry podle pokynů semaforů střídaných školenými regulovčíky s vysílačkami,“ řekl Mazal k investici za přibližně tři miliony korun.

Letní opravy silnic v Olomouckém kraji

Olomouc – Šternberk, silnice I/46
13. 7. – 24. 8. (ve dvou etapách)
Oprava nekvalitního povrchu, kolejí, značení.
Objížďky ze Šternberka přes Bohuňovice a Hlušovice, z Olomouce přes Tovéř a Dolany.

Olomouc, křižovatka náměstí Národních hrdinů
7. 7. – začátek srpna
Odstranění výpadků světelné křižovatky, koordinovaný tah.
Objížďka: Havlíčkova, Krapkova, Palackého, Hynaisova.

Olomouc – Grygov, silnice I/55
16. 7. – 10. 8.
Oprava povrchu vozovky.
Částečné uzavírky.

Zábřeh, silnice I/44
6. 7. – druhá polovina září
Oprava mostních závěrů.
Kyvadlový provoz – doprava jedním pruhem pro oba směry.

Přerov, Komenského ulice
9. – 29. 7.
Rekonstrukce vodovodu.
Objížďka: Komenského, tř. 17. listopadu, bří Hovůrkových, 9. května, Durychova, Tovární.

Obyvatele Zábřehu omezení netěší. „Pro Zábřeh to bude opět znamenat ochromení dopravy, kolony. Důvodem částečné uzavírky ulice Olomoucká má být havarijní stav mostních závěrů – Ředitelství silnic a dálnic je ale opravovalo již v letech 2019 a 2021,“ uvedl starosta města František John (KDU-ČSL).

„ŘSD nám to ani dopředu neoznámilo, jak bývalo zvykem. Stav mostu a nadjezdů, to jsou důvody, proč měl stát upřednostnit obchvat Zábřeha,“ dodal John, jenž se kvůli tomu chce obrátit na ministra dopravy. Se stavbou šestikilometrového obchvatu ŘSD zatím počítá v letech 2028 až 2031.

Auta musí v Olomouci mimo centrum

Omezení zažívá i Olomouc, kde v pondělí zavřeli kvůli modernizaci semaforů křižovatku náměstí Národních hrdinů. „Po dobu přibližně jednoho měsíce bude světelná signalizace mimo provoz a křižovatka bude uzavřena pro individuální automobilovou dopravu. Provoz tramvají a autobusů bude zachován a vozidla MHD a regionálních dopravců budou stavbou projíždět bez omezení,“ přiblížil mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.

Rekonstrukce má předběžně trvat do začátku srpna. „Termín je zvolený záměrně, v létě je v centru menší intenzita dopravy,“ uvedl investiční náměstek Miloslav Tichý (ANO).

Olomouc následně naváže křižovatkou třídy Svobody a Havlíčkovy ulice. I tam budou semafory zhruba měsíc vypnuté. „Rekonstrukce však bude probíhat za zachování plného provozu, pouze s lokálními omezeními v místech prováděných prací ve vozovce,“ dodal mluvčí Horejš.

Celkové náklady jsou 27 milionů korun. Přes dvě třetiny městu pokryjí dotace, kvůli kterým musí také stihnout práce dokončit v letošním roce. „Po modernizaci budou navíc obě křižovatky propojeny do společného systému řízení dopravy, což zrychlí průjezd centrem Olomouce a zvýší plynulost provozu,“ doplnil Tichý. Na srpen město avizuje i úplnou uzavírku v Jeremenkově ulici u nádraží kvůli opravě tramvajových výhybek.

V Přerově zavřela vytížená Komenského ulice

Frekventovanou Komenského ulici v Přerově zavřela od čtvrtka až do 29. července rekonstrukce vodovodu. Omezení se bude týkat úseku před křižovatkou s Havlíčkovou ulicí.

Uzavírka se vztahuje na veškerý provoz s výjimkou vozidel stavby, složek integrovaného záchranného systému a autobusů. „Veřejná autobusová doprava zůstane zachována bez omezení a všechny zastávky budou i nadále obsluhovány. Pro ostatní řidiče bude objízdná trasa vedená obousměrně po silnici I/55 přes Komenského ulici, třídu 17. listopadu, ulice bří Hovůrkových, 9. května, Durychova a Tovární,“ uvedla mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět. (7. července 2026)
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět. (7. července 2026)
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět. (7. července 2026)
Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět. (7. července 2026)
14 fotografií

Podle náměstka přerovského primátora Tomáše Navrátila (ANO) také město požádalo dopravní inspektorát policie o stanovisko k dočasnému vypnutí světelné signalizace na křižovatce ulic Palackého a Komenského. Podle města by mohlo přispět k plynulejšímu průjezdu.

Příští čtvrtek začne oprava silnice I/55 mezi Olomoucí a Grygovem na přibližně dvou kilometrech. „Práce potrvají asi měsíc za částečné uzavírky. Řidiči projedou po neopravované části dostatečně široké vozovky, v případě úplného uzavření nájezdů nebo sjezdů bude umožněno bezpečné otočení na nejbližší křižovatce,“ uvedl Mazal. Jde o úsek na okraji Olomouce poblíž mimoúrovňové křižovatky u Olympie.

ŘSD získalo povolení pro stavbu druhého úseku D55 z Kokor do Přerova

„Předmětem akcí je oprava povrchu vozovky obou jízdních pásů směrově rozdělené komunikace I/55. Po opravě dojde k přeznačení na dálnici D55,“ informuje mapový portál ŘSD.

V září přijde na řadu oprava nájezdu na D1 ze silnice I/55 u Lověšic na Přerovsku. Práce na skoro třech kilometrech za odhadovaných téměř 80 milionů korun mají skončit ve stejném měsíci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rodina Martínka, na jehož léčbu se vybralo 150 milionů, vyhrála soud s pojišťovnou

Martínek Zatloukal, který se narodil s vzácnou genetickou poruchou, oslaví...

Narodil se s vzácným genetickým syndromem AADC, který zastavil jeho vývoj na úrovni několikaměsíčního kojence. Nemohl se hýbat, trpěl bolestí i dalšími neduhy, byl odkázaný na péči rodičů. Po...

Napadení plavčíka, do vody v oblečení. Koupaliště trestá hříšníky zákazem vstupu

Premium
Pohled na venkovní bazén plaveckého areálu v Přerově.

Koupání v šatech, hádky, a dokonce útok na plavčíka, který řeší i policie. Provozovatelům přerovského koupaliště došla trpělivost s návštěvníky, kteří tam tropí výtržnosti, přičemž podle vyjádření...

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1513 ve stanici Kovářská

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

Měl oči jako upír, ale slepý nebyl. Lékaři u chlapce potvrdili albinismus

Premium
Maminka Martina Králová z Olomouce s ročním synem Adamem, který trpí...

Nosí speciální červené brýle, které chrání jeho citlivý zrak, používá opalovací krémy s nejvyšším ochranným faktorem a i v tom největším vedru musí být před silným sluncem v kočárku zahalený dekou...

Hradu Bouzov za války vládla SS. Návštěva Himmlera je dodnes obestřena mýty

Premium
Heinrich Himmler (na snímku v popředí) za druhé světové války takzvaný...

Byl to muž, kterého se báli i nejvýše postavení nacisté. A odpůrci režimu ho nenáviděli snad ještě víc než Hitlera. Syn bavorského učitele Heinrich Himmler to dotáhl až na říšského vůdce SS. Ovládal...

Letní práce na silnicích. Z Olomouce do Šternberku se pojede přes vesnice, opraví i D55

Letní oprava silnice I/46 změní vedení dopravy z Olomouce na Šternberk a zpět....

Cesta autem mezi Olomoucí a Šternberkem bude přes léto složitější. V pondělí začnou opravy, které řidiče pošlou ve dvou etapách na objížďky přes vesnice podél trasy. Na silnici I/46 jsou praskliny,...

10. července 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M131.1513 ve stanici Kovářská

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9. 7. 17:24

Dluží mi výplatu i za letenky. Basketbalista nařkl Olomoucko z dluhů, klub se brání

Kevin Mervart (číslo 18) během svého jediného zápasu v NBL za Olomoucko.

V basketbalovém Olomoucku toho moc neodehrál. V tuzemské NBL nastoupil jen do jednoho zápasu, přesto se teď Kanaďan s českým pasem Kevin Mervart postaral o rozruch. Ve čtvrtek na svém Instagramu...

9. července 2026  15:49

Vražda ženy v Mírově míří k soudu, státní zástupkyně žádá výjimečný trest

Jednatřicetiletá žena zemřela v Mírově na Šumpersku násilnou smrtí v bytovém...

Výjimečný trest 28 let vězení navrhuje státní zástupkyně pro šestatřicetiletého muže obžalovaného z loňské vraždy ženy v Mírově na Šumpersku. Případ příští týden v úterý začne projednávat olomoucká...

9. července 2026  13:57

Český mužský tenis postrádá turnaj ATP. Prostějov se nabízí, chybí ale peníze i čas

Prostějovská aréna hostí turnaj UniCredit Czech Open

Jakub Menšík dokráčel na Roland Garros do finále, Jiří Lehečka na aktuálně probíhajícím Wimbledonu bojoval o postup do čtvrtfinále. Úspěchy českých tenistů na mezinárodní scéně znovu otevírají...

9. července 2026  13:30,  aktualizováno  14:56

Měl oči jako upír, ale slepý nebyl. Lékaři u chlapce potvrdili albinismus

Premium
Maminka Martina Králová z Olomouce s ročním synem Adamem, který trpí...

Nosí speciální červené brýle, které chrání jeho citlivý zrak, používá opalovací krémy s nejvyšším ochranným faktorem a i v tom největším vedru musí být před silným sluncem v kočárku zahalený dekou...

9. července 2026  12:26

Přijeďte mě zastřelit, volala žena strážníkům. Hodně pila a chtěla si vzít prášky

Vozidlo Městské policie Litovel.

Litovelským strážníkům se před pár dny v noci ozvala silně opilá žena, která je opakovaně žádala, aby ji přijeli zastřelit. Ačkoli nechtěla říct, kde přesně bydlí, hlídce se postupně podařilo zjistit...

9. července 2026  12:23

Ostrava je pro nás dnes druhým domovem, říká šéf skupiny Škoda Group

Petr Novotný je generálním ředitelem a výkonným předsedou skupiny Škoda Group.

Ostrava se po Plzni stává druhým klíčovým centrem Škoda Group, kde skupina zaměstnává přes dva tisíce lidí a rozvíjí digitální byznys, opravárenství i výrobu hliníkových konstrukcí. Generální ředitel...

9. července 2026  11:32

Za Sigmu může nastoupit bratrské duo. Štěpán Beran se zatím připojil k B-týmu

Štěpán Beran posílil B-tým olomoucké Sigmy.

Fotbalová Sigma má nově v kádru dva bratry. Středopolaře Michala Berana doplnil jeho mladší sourozenec Štěpán. Na společnou účast na jednom pažitu si ale Beranovci musí počkat, 22letý Štěpán se totiž...

9. července 2026  8:54

Zloděj slídil v bytě, když majitelé spali, probuzená žena ho pronásledovala na ulici

Ilustrační snímek

Velmi nepříjemný zážitek mají za sebou muž se ženou, kteří se v Olomouci stali v noci na úterý obětí zloděje. Ten dovnitř vlezl otevřeným oknem a pustil se do sbírání kořisti navzdory páru, který v...

8. července 2026  14:20

Vzácná luka v Jeseníkách ohrožuje změna klimatu i lidé. Ochranu přiblíží nový film

Na jesenických lukách lze narazit například na silně ohroženého kosa horského.

Ochranu vysokohorských luk v Jeseníkách i hrozby, kterým tyto zranitelné biotopy čelí, přiblíží chystaný celovečerní dokumentární film režiséra Tomáše Vynikala Zachráníme horské louky Jeseníků?...

8. července 2026  13:11

Štolami u Zlatých Hor zaduněly záhadné otřesy. Úřady marně řeší, co je způsobilo

Premium
U Zlatých Hor na Jesenicku mohou turisté vyrazit do Poštovní štoly, která kdysi...

Neobvyklým incidentem na Jesenicku se podle zjištění iDNES.cz už měsíc zabývají úřady i odborníci z oboru důlních činností, a dokonce také policie. Ve štolách u Zlatých Hor, kde těžba skončila v...

8. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.