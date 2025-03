Oprava silnice ztížila lidem vjezd na pozemek, jiným do dvora zase teče voda

Místní zastupitel měl kvůli podezření na podvody prověrky, ty však vážné pochybení neodhalily. Došlo jen na reklamace. Podle radnice je za kritikou snaha získat body před komunálními volbami v příštím roce.

Ulice působí i po roce a půl nově. Město Litovel platilo rekonstrukci dešťové kanalizace položené původně v chodníku, kraj nechával opravit svou silnici spojující Myslechovice se sousedními Haňovicemi. Místní namítají, že výsledek měl být lepší.

„Lidem teď teče při dešti voda na pozemky, jeden z majitelů nemůže přes chodník přejet s osobním autem, protože by uvízl podvozkem, jak je vjezd zvýšený,“ ukazuje v ulici předseda osadního výboru a litovelský zastupitel Aleš Hubáček (Naše Litovelsko).

Potvrzují to i sousedé, podle nichž je zvýšení povrchu asi o 20 centimetrů na několika místech oproti předchozímu stavu patrné.

Myslechovičtí mají také k dispozici geodetické zaměření, jímž své výtky dokládají.

„Z měření vyplývá, že opakované stížnosti obyvatel Myslechovic dotčených stavbou chodníku a komunikace na nedodržení původní nivelety oproti projektové dokumentaci byly oprávněné. Zvýšením sklonů jejich vjezdů se tedy bohužel nedočkali očekávaného zvýšení kvality bydlení po rekonstrukci chodníku,“ usnesl se v minulosti osadní výbor.

Hubáček také upozornil, že stavební práce na vjezdech zaplatily dodatky ke smlouvě za víc než půl milionu korun, i když je zahrnovala už původní smlouva. Po opravě se také některé vjezdy propadly.

Kvůli podezření, že by mohlo jít o součást korupční kauzy Autostráda týkající se právě oprav krajských silnic, jež propukla předloni na podzim, se obrátil i na policii.

Prověřování však nekalosti neodhalilo. „Policie to vyšetřovala, byl jsem podat vysvětlení, předložili jsme úplně všechno i z kontrolních dnů, nakonec to odložili. Laik nevidí problém, ale pan Hubáček tam chodil s vodováhou. Chodník pracuje, a když je někde velký problém, tak se to při reklamaci spraví,“ odmítá starosta Litovle Viktor Kohout (SNK), že by se projekt mohl rozcházet s provedením.

Je to předvolební boj, říká starosta

„Obviňoval nás, že jsme něco zaplatili dokonce dvakrát. Na radnici se přitom handrkujeme o každou korunu. Jedna firma dělala před chodníkem dešťovou kanalizaci, ale nestihli termín, tak to na zimu zpevnili. Až druhý rok se pokračovalo s chodníkem – a to dělala jiná firma,“ dodal Kohout.

Podle něj jde o předvolební boj. „Je to demagogie, žádná objektivní kritika. Na úřad chodila opakovaně policie, což vedlo akorát k tomu, že dva zaměstnanci z odboru místního hospodářství už z toho byli tak nešťastní, že dali výpověď a šli raději dělat do Olomouce. Na každé stavbě dochází k věcem, kterým se musí projekt operativně přizpůsobit. Ano, jeden vjezd je problematický, ale vede do zahrady, nikoli k domu,“ dodal Kohout s tím, že stavby jsou stále v záruce.

Předseda osadního výboru se domnívá, že někdo nejspíš záměrně v projektu zvedl výškové poměry, což mělo umožnit úspory za odvozu materiálu na skládku.

Hubáčkovi také vadí, že nakonec z projektu vypadl propustek pod silnicí, ačkoli se domnívá, že je v havarijním stavu. „Stačilo s lidmi trochu víc jednat, ostatně stavební dozor si platilo město. Stejné práce dělala firma i v Haňovicích, ale tam se tomu starosta věnoval a vše dopadlo dobře,“ porovnal.

Podle hejtmanství je ovšem vše v pořádku. „Na základě podnětu občana Myslechovic proběhla kontrolní diagnostika provedených prací akreditovanou laboratoří. Výsledek kontroly nepotvrdil obavy, stavba proběhla v parametrech projektové dokumentace,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Vladimíra Hacsiková.

Za zakázku, do níž spadaly opravy silnic procházejících Myslechovicemi i Haňovicemi, zaplatila krajská správa silnic zhruba 15 milionů korun. Za projekt na opravu dešťové kanalizace dalo město Litovel asi 270 tisíc, práce na ní jej stály přibližně 5,6 milionu.