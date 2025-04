Rez i zatékání. Opravy mostů omezí v Olomouci a Hranicích provoz až do podzimu

zun Ondřej Zuntych Autor:

Dopravní komplikace čekají od pondělka řidiče na kraji Olomouce kvůli opravě mostu v Přerovské ulici. Ten bude zúžen do jednoho jízdního pruhu v každém směru, práce mají trvat do první poloviny září. V regionu se kromě toho dělníci od příštího týdne pustí do opravy mostu rovněž v Bělotínské ulici v Hranicích.