ŘSD do prosince vymění porušený mostní závěr na I/35 vedoucí Olomoucí

Dalibor Maňas
  7:22
Důležitá silnice I/35 ve Velkomoravské ulici v Olomouci, kterou projede tisíce aut denně, přišla kvůli opravám mostu o jeden jízdní pruh. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vyměňuje poškozený závěr na mostě ev. č. 35-147..1. Od 3. listopadu tam byla zavedena částečná uzavírka a práce mají trvat do prosince 2025.
Jednu z nejvíce vytížených komunikací v Olomouckém kraji – silnici I/35 čeká oprava spojená s částečnou uzavírkou. Režim pruhů 1+1 bude zhruba měsíc platit na silnici u olomouckého Baumaxu, protože ŘSD tam vyměňuje poškozený mostní závěr. | foto: ŘSD

Opravy zahrnují bourání starého typu závěru a nahrazení novým, podpovrchovým typem. Dělníci práce provedou při zachování částečného provozu na mostě.

„Od pondělí 3. listopadu jsme zahájili plánovanou výměnu mostního závěru silnice I/35 u olomouckého Baumaxu. Práce na Velkomoravské ulici potrvají do první poloviny prosince za vedení provozu hlavní trasy v jednom jízdním pruhu pro každý směr,“ uvedl Miroslav Mazal z ŘSD.

Režim 1+1 pro řidiče znamená jízdu ve volné části vozovky. „Zároveň nebude ve směru od centra umožněn sjezd ze silnice I/35 k vlakovému nádraží a na ulici Jeremenkovu. Za uzavírku sjezdových ramp u areálu Zory bude vytyčena objízdná trasa ulicemi Holická, Wittgensteinova a po třídě Kosmonautů,“ popsal Mazal.

Zakázku získala firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, která mezi celkovými třemi účastníky veřejného výběrového řízení předložila nejnižší cenovou nabídku ve výši zhruba 6,2 milionu korun.

„Během jednoho měsíce dojde k osazení nového lamelového tichého mostního závěru, jehož provedení včetně prvků uložení a řízení pohybu musí odpovídat nejtěžšímu provozu pro třídu dopravního zatížení,“ přiblížil Mazal.

„Věříme, že zúžení úseku nebude způsobovat zásadní komplikace navzdory hustotě provozu přesahující při posledním sčítání 38 tisíc aut denně. Předpokladem pro menší kolony je dodržování pravidel silničního provozu, například střídavé řazení do jednoho pruhu formou zip,“ dodal Mazal.

Oprava mostního závěru se skládá z vybourání starého závěru, přípravy dilatační spáry a následné montáže nového závěru. „Tento proces zahrnuje mechanické a chemické očištění, penetrační nátěr, případně instalaci těsnicího provazce a vyplnění vysprávkovou směsí nebo asfaltovou směsí. Cílem je vyrovnat délkové změny mostu způsobené teplotou a zajistit vodotěsnost a bezpečnost konstrukce,“ popsali zástupci ŘSD.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opravuje mostní závěry na několika místech. Kromě silnici I/35 u Olomouce jde také o D1 u Bělotína a Kujav, kde se plánuje odstranění stávajících vrstev mostovky a údržba mostních závěrů, a také na D1 u Přerova, kde zase probíhá stavba a opravy, které zahrnují i údržbu mostních závěrů.

