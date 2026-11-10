„Uložený trest odpovídá společenské škodlivosti vytýkaného jednání a poznatkům k osobě obviněného. Soud má za to, že trest bude k řádnému působení na obviněného postačovat. Při rozhodování bylo významně zohledněno i to, že obviněný projevil kritický náhled na svou situaci a sám nastoupil protialkoholní léčbu,“ uvedl soudce Jan Rektor.
Muži soud uložil trestním příkazem sedmiměsíční trest podmíněně odložený na 2,5 roku. Současně vyslovil dohled probačního úředníka a uložení dalších přiměřených povinností souvisejících s problémy obviněného s alkoholem, doplnil Rektor.
V trestním příkazu soud uložil rovněž pokutu 150 tisíc korun a zákaz řízení drážních vozidel po dobu pěti let. „Obviněnému byla uložena také povinnost nahradit Českým drahám škodu v částce mírně přesahující 12 tisíc korun,“ dodal soudce.
Případ se stal na začátku května. Strojvedoucí osobního vlaku Českých drah nastoupil na směnu kolem 16. hodiny, kdy vyjel ze stanice Přerov ve směru na Lipník nad Bečvou.
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Strojvedoucí měl tři promile, poznali to i cestující. Dráhy rázně zakročily
„Během jízdy se choval nestandardním způsobem. Opakovaně opomíjel ve vlakových zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Ve vlaku jelo zhruba 40 cestujících. Jeden ze svědků přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky. Naměřila mu 2,83 promile a 2,81 promile alkoholu.
Podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové policie strojvedoucího kontrolovala na základě podnětu jiného zaměstnance ČD. Dopravce musel kvůli incidentu odřeknout jeden osobní vlak na trase Lipník nad Bečvou - Olomouc. Zástupci ČD mužovo jednání odsoudili a dodali, že k alkoholu a omamným látkám platí nulová tolerance.
„Jejich zjištění u zaměstnance ve službě je důvodem k okamžitému ukončení pracovního poměru. Stejně postupujeme i v tomto případě. Takové jednání je naprosto nepřijatelné, v přímém rozporu s profesní odpovědností strojvedoucího a se základním principem bezpečnosti železniční dopravy,“ sdělila v květnu Rajnochová.