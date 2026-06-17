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Opilý řidič autobusu havaroval i s cestující. Teď se zodpovídá soudu, hrozí mu tři roky

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  12:22
Řidič autobusu MHD, který koncem března havaroval v přerovské místní části Žeravice s téměř třemi promile alkoholu, se zodpovídá z ohrožení pod vlivem návykové látky. Policisté mu podezření sdělili ve zkráceném řízení a případ nyní posuzuje Okresní soud v Přerově. Za ohrožení pod vlivem návykové látky mu hrozí šest měsíců až tři roky za mřížemi, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
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Řidič autobusu na Přerovsku vyjel ze silnice a narazil do stromu. Po nehodě nadýchal téměř tři promile. | foto: Policie ČR

„Policisté předložili státnímu zástupci zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení. Státní zástupce pak podal na Okresní soud v Přerově návrh na potrestání,“ uvedl ve středu policejní mluvčí Libor Hejtman.

Nehoda se stala mezi místními částmi Čekyně a Žeravice, řidič sjel s autobusem ze silnice a narazil do stromu. Policisté řidiči naměřili po nehodě 2,8 promile alkoholu.

Řidič autobusu na Přerovsku vyjel ze silnice a narazil do stromu. Po nehodě nadýchal téměř tři promile.
Řidič autobusu na Přerovsku vyjel ze silnice a narazil do stromu. Po nehodě nadýchal téměř tři promile.
Řidič autobusu na Přerovsku vyjel ze silnice a narazil do stromu. Po nehodě nadýchal téměř tři promile.
Řidič autobusu na Přerovsku vyjel ze silnice a narazil do stromu. Po nehodě nadýchal téměř tři promile.
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S výsledkem řidič nesouhlasil, pití alkoholu popřel. V době nehody v autobuse cestovala jedna žena, nikdo nebyl zraněn. Škoda na autobuse byla vyčíslena na 300 000 korun.

Incident vzápětí odsoudilo vedení radnice a nařídilo dopravci společnosti Arriva mimořádné kontroly řidičů. Město tehdy uvedlo, že s dotyčným řidičem rozváže pracovní poměr pro hrubé porušení pracovních povinností.

Podobný případ řešili přerovští kriminalisté i na začátku května, kdy s téměř třemi promile alkoholu řídil strojvedoucí vlaku mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou.

Pomalu se rozjížděl a neotevíral dveře. Policie obvinila strojvedoucího, který řídil vlak opilý

Při jízdě se choval nestandardně, opakovaně opomíjel v zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění, uvedla tehdy policejní mluvčí Miluše Zajícová. Ve vlaku jelo podle ní zhruba 40 cestujících. Jeden ze svědků přivolal policejní hlídku. Kriminalisté strojvedoucího minulý týden obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky.

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