„Policisté předložili státnímu zástupci zprávu o výsledku zkráceného přípravného řízení. Státní zástupce pak podal na Okresní soud v Přerově návrh na potrestání,“ uvedl ve středu policejní mluvčí Libor Hejtman.
Nehoda se stala mezi místními částmi Čekyně a Žeravice, řidič sjel s autobusem ze silnice a narazil do stromu. Policisté řidiči naměřili po nehodě 2,8 promile alkoholu.
S výsledkem řidič nesouhlasil, pití alkoholu popřel. V době nehody v autobuse cestovala jedna žena, nikdo nebyl zraněn. Škoda na autobuse byla vyčíslena na 300 000 korun.
Incident vzápětí odsoudilo vedení radnice a nařídilo dopravci společnosti Arriva mimořádné kontroly řidičů. Město tehdy uvedlo, že s dotyčným řidičem rozváže pracovní poměr pro hrubé porušení pracovních povinností.
Podobný případ řešili přerovští kriminalisté i na začátku května, kdy s téměř třemi promile alkoholu řídil strojvedoucí vlaku mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou.
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Pomalu se rozjížděl a neotevíral dveře. Policie obvinila strojvedoucího, který řídil vlak opilý
Při jízdě se choval nestandardně, opakovaně opomíjel v zastávkách otevírat dveře pro cestující, měl znatelně pomalé rozjezdy a vlak začínal nabírat zpoždění, uvedla tehdy policejní mluvčí Miluše Zajícová. Ve vlaku jelo podle ní zhruba 40 cestujících. Jeden ze svědků přivolal policejní hlídku. Kriminalisté strojvedoucího minulý týden obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky.