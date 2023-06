Opilý otec vezl dítě bez autosedačky, vjel na chodník a narazil do zdi

„Řidič, který ve voze vezl své dítě předškolního věku bez povinné autosedačky, v obci Pavlovice u Přerova v sobotu vpodvečer přejel do protisměru a najel na chodník, kde narazil do kovového sloupku, dále do zábradlí a jeho jízdu ukončila hřbitovní zeď,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Nehodu ohlásil policii svědek a hlídka po příjezdu začala sčítat porušení předpisů.

„Dechové zkoušky měly u řidiče pozitivní výsledky s hodnotami 1,58 a 1,73 promile alkoholu. Dále policisté zjistili, že vůz nesplňoval technické podmínky, protože dezén pravého předního kola nebyl v souladu s předpisy,“ nastínila Zajícová.

Muž, který i s dítětem vyvázl z nehody bez zranění, je nyní podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Škodu policisté předběžně vyčíslili na čtyřicet tisíc korun.

Podobně nezodpovědné chování řešili policisté v regionu i v dubnu, kdy na Prostějovsku přistihli ženu řídící v opilosti hned dvakrát během měsíce, přičemž podruhé vezla se dvěma a půl promile své dvě děti.