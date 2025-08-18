Opilý řidič ohrožoval provoz na dálnici. U benzinky najel na obrubník a šel vrávoravě

Dalibor Maňas
  14:05
Kvůli rychlosti překračující limit a nebezpečné jízdy blízko svodidel nahlásila oznamovatelka policii řidiče dodávky na dálnici D46 směrem na Olomouc. Na čerpací stanici zase několikrát vjel na obrubník a z vozu vyšel hodně nejistým krokem. Policisté následně zjistili, že má v krvi skoro dvě a půl promile a také zadržený řidičský průkaz. Hříšník proto skončil ve vazbě.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle policistů řidič, kterého natočila bezpečnostní kamera, nerespektoval nařízení soudu. „Do rozhodnutí soudu bude ve vazbě čekat devětačtyřicetiletý cizinec, který řídil vozidlo pod vlivem alkoholu na dálnici D46 mezi Brnem a Olomoucí,“ informoval policejní mluvčí Libor Hejtman.

Provinilce policistům v pondělí 11. srpna po osmnácté hodině nahlásili na linku 158. „Přijali jsme oznámení o podezřelé jízdě řidiče vozidla Opel Vivaro na dálnici D46 ve směru z Prostějova na Olomouc. Oznamovatelka uvedla, že řidič jede vysokou rychlostí a místy blízko svodidel,“ uvedl mluvčí.

Policejní hlídky vypátraly dodávku na čerpací stanici před Olomoucí. „Řidič se následně podrobil dechovým zkouškám na alkohol, které byly pozitivní. Cizinec nadýchal bezmála dvě a půl promile alkoholu. Muž skončil na protialkoholní záchytné stanici v Olomouci,“ doplnil.

Zdrogovaný řidič ujížděl i přes cyklostezku, pak narazil do auta policistů

Policisté dálničního oddělení Kocourovec mezitím zjistili, že šofér neřídil pod vlivem alkoholu poprvé.

„V loňském roce mu za jízdu pod vlivem alkoholu Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou uložil zákaz řízení činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel v trvání tří roků a zároveň jej vyhostil z území České republiky ve výměře dvou let,“ popsal Hejtman.

„Policisté muži sdělili podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za které mu hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ řekl mluvčí.

Obviněný skončil ve čtvrtek 14. srpna před Okresním soudem v Olomouci, který ve věci zatím nerozhodl. „Nařídil další soudní jednání na konec srpna a muže poslal do vazby,“ dodal Libor Hejtman.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Putin na billboardech chválí Babiše či Okamuru. Za kampaní stojí senior

Na Jesenicku se objevilo několik billboardů, které zobrazují ruského prezidenta Vladimira Putina a opoziční politiky z ANO, SPD či Stačilo! s hesly jako „Děláte to dobře, moje děti!“ či „Nevolím...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Lampy uprostřed chodníků. Kde udělali soudruzi chybu? Je to záměr, tvrdí město

Kuriózní pohled se v těchto dnech naskýtá obyvatelům a návštěvníkům šumperského sídliště Sever, které město revitalizuje. Obnova mimo jiné zahrnuje nové chodníky, v nichž ovšem zůstaly stát staré...

Opilý řidič ohrožoval provoz na dálnici. U benzinky najel na obrubník a šel vrávoravě

Kvůli rychlosti překračující limit a nebezpečné jízdy blízko svodidel nahlásila oznamovatelka policii řidiče dodávky na dálnici D46 směrem na Olomouc. Na čerpací stanici zase několikrát vjel na...

18. srpna 2025  14:05

Známí odmítli společné grilování, muž se jim pomstil zapálením přístavku

Zapálením dřevěného přístavku domu v Jeseníku se v pátek pomstil svým známým osmatřicetiletý muž za to, že u nich nepochodil s nápadem na společné posezení u zahradního grilu. Při požáru se nikdo...

18. srpna 2025  13:43

Web se zlevněnými vouchery do Jeseníků zkolaboval. Desítky hodin čekání, štve zájemce

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20,  aktualizováno  12:12

Umělec adoptoval hrob prvorepublikového letce. Zajímají mě lidské příběhy, říká

Prostějovský divadelník Konrád Polák, bývalý zelený baret a dnes kameník Pavel Rosberg a dále grafička Alžběta Hanzlová stáli za obnovou hrobu prvorepublikového vojáka Josefa Holoubka, který zahynul...

18. srpna 2025  11:13

Místo skládky u Mohelnice vyrostl park. Černá můra skončila

Nekonečné spory, bezzubé úřady a neuvěřitelných 32 let trvala likvidace skládky u Mohelnice na Šumpersku. Rekultivace nelegální skládky je u konce. Mezitím byl odpad ležící zčásti na městském...

18. srpna 2025  5:26

Bagry a výkopy žábě nevadí. Mezi pavilony nemocnice žije ohrožená ropucha zelená

Přestože je Fakultní nemocnice Olomouc již pár měsíců místem čilého stavebního ruchu, svůj prostor si tam vydobyla i příroda. A odborníky opět překvapila. Mezi nemocničními pavilony totiž přežívá a...

17. srpna 2025  6:23

Olomouc - Zlín 1:0, nováček hrál většinu času v deseti, v závěru rozhodl Vašulín

Zlínští fotbalisté poprvé po návratu mezi elitu prohráli. V pátém kole Chance Ligy nestačili na Olomouc, proti níž hráli od 19 minuty bez Černína, který byl vyloučen po druhé žluté kartě. O domácí...

16. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  19:42

Kraj opět podpoří vesnické obchody, rozdělí mezi ně osm a půl milionu

Olomoucký kraj i letos přispěje na provoz malých obchodů na vesnicích. O podporu se přihlásilo 126 zájemců, nakonec ji získá 87 z nich. Podle hejtmanství jde o jeden z vůbec nejoblíbenějších...

16. srpna 2025  7:56

Hoši, vy tu trénujete v mlze? Olomoucká posila Stella o plechárně i Jágrovi

Příchodem beka Jakuba Siroty z americké univerzitní ligy NCAA objevila hokejová Olomouc zajímavou cestu pro získávání nových talentů. Sirota udělal za dva roky v Česku obrovský progres a od nové...

15. srpna 2025  12:34

Vlaštovčím sirotkům vzalo rodiče vedro, v záchranné stanici jim servírují červíky

Jen pár dnů stará vlaštovčí mláďata se snaží udržet při životě v záchranné a záchytné stanici v Bílé Lhotě - Pateříně na Olomoucku. Mouchy jim jako rodiče sice nachytat nezvládnou, ale na červíky a...

15. srpna 2025  12:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Řidiče na Hané zbrzdí reklamace kvůli zfušovaným zakázkám z kauzy Autostráda

Stavbaři se pustí do reklamační opravy kvůli zmanipulovaným zakázkám z korupční kauzy Autostráda. Spadá tam i průtah Litovel – Unčovice. Od pondělí 18. srpna bude uzavřena ulice Dukelská v Litovli –...

15. srpna 2025  9:55

Řidič zraněný při nehodě na D1 byl od barev, nemohli ho tak vzít vrtulníkem

Dálnici D1 mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku uzavřela ve směru na Prahu vážná srážka dodávky s kamionem. Řidič dodávky utrpěl mnohočetná poranění dolních končetin, když zůstal...

14. srpna 2025  11:20,  aktualizováno  15.8 9:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.