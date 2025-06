Třiatřicetiletý muž se během letošní velikonoční soboty 19. dubna opil tak, že si při pádu způsobil poranění hlavy se zhmožděním mozku.

„Pacient byl převezen na Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc, kde však navzdory svému stavu odmítal ošetření a kopy do dveří se snažil dostat ven. Personálu, který se jej pokoušel uklidnit, vyhrožoval zabitím a ‚rozbitím huby‘ a následně zdravotníky napadl i fyzicky,“ popsal mluvčí nemocnice Adam Fritscher incident, k němuž došlo 20. dubna ráno.

Zdravotníci proto přivolali pracovníka nemocniční ochranky, který se však také dočkal nadávek, úderů a k tomu navíc i plivanců.

Podobně se vedlo rovněž přivolané policejní hlídce, která nakonec musela neurvalce, který byl nebezpečný svému okolí i sobě, dopravit na záchytku. Naměřili mu 2,75 promile.

Roste počet i agresivita útoků

Pracovníci urgentního příjmu a dalších zřízených pohotovostních ambulancí Fakultní nemocnice Olomouc se setkávají se stále častější agresí. Nejen slovní, ale i fyzickou.

„Za téměř čtyřicet let, co pracuji v urgentní medicíně, jsem se setkal s řadou případů nevhodného chování pacientů. Musím ale říct, že to, co se děje v posledních letech, nemá obdoby,“ potvrzuje primář Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc Vladislav Kutěj.

„Míra agresivity neustále stoupá, zdravotníci se mnohdy při výkonu svého povolání oprávněně obávají o své zdraví a životy. Je pro mě nepochopitelné, kam to až dospělo, že pacient může nafackovat zdravotníkovi, který o něj pečuje,“ konstatuje. Řada zdravotníků podle něj už dokonce nechce na urgentním oddělení sloužit.

Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc denně ošetří více než dvě stě pacientů s celou škálou různě závažných diagnóz. V až třiceti procentech případů však jde o stavy, které nevyžadují akutní zásah. Pacienti zkrátka mnohdy jen nechtějí čekat na objednání v běžné ambulanci.

Fakultní nemocnice Olomouc proto spouští kampaň „Je to případ pro URGENT?“, která upozorňuje na zneužívání oddělení urgentního příjmu v případech, které by mohly být jednoduše řešeny jinde.