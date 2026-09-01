Hlídka zastavila padesátníka ve vozidle značky Škoda v pátek 28. srpna v Litovli na Olomoucku.
„Byl ve stavu, který bezprecedentně vylučoval schopnost člověka bezpečně řídit vozidlo,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
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Řidič náklaďákem přejel dětské kolo, nadýchal skoro pět promile
„Řidič se podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal přes čtyři promile. Navíc měl ještě platný zákaz řízení,“ poznamenal Herzán.
Řidiči teď za ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí v krajním případě až dva roky vězení.