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Řidič šněroval se škodovkou po silnici na Olomoucku, nadýchal přes čtyři promile

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  10:46
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

S těžko uvěřitelnými čtyřmi promile alkoholu v dechu sedl za volant padesátiletý řidič. Jeho putování po silnicích na Olomoucku ale nemělo dlouhého trvání, neboť si policejní hlídka všimla šoférovy nekoordinované jízdy. Policisté pak následnou lustrací zjistili, že muž má platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

Hlídka zastavila padesátníka ve vozidle značky Škoda v pátek 28. srpna v Litovli na Olomoucku.

„Byl ve stavu, který bezprecedentně vylučoval schopnost člověka bezpečně řídit vozidlo,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

Řidič náklaďákem přejel dětské kolo, nadýchal skoro pět promile

„Řidič se podrobil dechové zkoušce, při které nadýchal přes čtyři promile. Navíc měl ještě platný zákaz řízení,“ poznamenal Herzán.

Řidiči teď za ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání hrozí v krajním případě až dva roky vězení.

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Řidič šněroval se škodovkou po silnici na Olomoucku, nadýchal přes čtyři promile

ilustrační snímek

S těžko uvěřitelnými čtyřmi promile alkoholu v dechu sedl za volant padesátiletý řidič. Jeho putování po silnicích na Olomoucku ale nemělo dlouhého trvání, neboť si policejní hlídka všimla šoférovy...

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