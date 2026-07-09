Na služebnu městské policie v Litovli na Olomoucku většinou lidé volají kvůli různým problémům s domácími nebo i divokými zvířaty. Telefonát z 24. června v době okolo půlnoci se proto výrazně vymykal.
„Začal jako obvykle. Již z prvních slov ve sluchátku bylo zřejmé, že osoba na pomyslném konci drátu je značně ovlivněna alkoholem, ale i na to jsou strážníci zvyklí. Jenže prosba, kterou osoba pronesla, zaskočila i zkušené policisty. Žena v telefonu požádala strážníky, aby ji přijeli zastřelit, a svou prosbu několikrát zopakovala,“ popsal zpětně situaci strážník Ludvík Opletal.
Z hlasu volající bylo podle něj patrné, že se nejedná jen o hloupý opilecký žert. Strážníkům bylo jasné, že žena trpí bolestmi, které se snaží zahánět pitím značného množství alkoholu.
Ostatně zoufalá žena v telefonu sama potvrdila, že se opíjí již několik dní. „Když jí strážnice do telefonu sdělila, že takové služby Městská policie Litovel bohužel neposkytuje, sdělila, že si vezme nějaké léky, aby svůj život ukončila,“ připomenul Opletal.
Hlídka se snažila telefonní hovor udržet co nejdéle, aby mohla zjistit, o koho se jedná. Žena se totiž představila velmi neochotně a jako bydliště uvedla jen ulici v Litovli. Opakovaně přitom zmiňovala, že si chce vzít život.
Strážníci postupně zjišťovali detaily, které mohly ženu identifikovat. Následně museli její totožnost i adresu ověřit, a proto jí poradili, aby zavolala na tísňovou linku 112, kde by ji mohl operátor spojit s lékařem psychologem.
Žena uposlechla a zavěsila. Tím strážníci dostali čas na ověření informací v místě zaměstnání, které žena v hovoru uvedla. Ty se ukázaly jako pravdivé.
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Následně městská policie na lince 112 zjistila, že tam žena nevolala. „V tu chvíli už nemohla hlídka na nic čekat, spojila se s policisty z obvodního oddělení Litovel a vydala se hned na adresu, kterou strážníci zjistili,“ sdělil strážník.
„Na adrese nám otevřela silně opilá žena, při dechové zkoušce zjistil přístroj skoro čtyři promile alkoholu v dechu. Byla ale živá, nikoliv však zdravá. V bytě bylo několik vypitých lahví alkoholu a na stole nachystané medikamenty, které chtěla paní spolykat,“ uvedl Opletal.
Policisté na místo přivolali posádku rychlé záchranné služby, která ženu vyšetřila a převezla ji do nemocnice k vyšetření lékařem.