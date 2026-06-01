„Podle doposud zjištěných informací seděli muž a žena jako spolujezdci na zadních sedadlech a během jízdy mezi nimi došlo k osobnímu sporu. Žena následně o své vůli otevřela zadní dveře a vyskočila z jedoucího auta,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Místo události se nachází na rušném tahu z Mohelnice na Zábřeh v úseku, kde jsou v každém směru dva pruhy. Auta tu běžně projíždějí maximální povolenou rychlostí 90 kilometrů v hodině.
Žena utrpěla vážná zranění. „Na místě jsme zasahovali včetně vrtulníku letecké záchranné služby. Pacientka byla při vědomí a spolupracovala, utrpěla mnohočetná poranění, zejména pohmoždění hrudníku a také zlomeninu ruky. Dále rovněž oděrky po celém těle,“ popsala mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.
„Po prvotním ošetření byla letecky transportována ve stabilizovaném stavu na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice,“ dodala.
Podle Zajícové žena nadýchala téměř jedno a půl promile, u jejího přítele přístroj ukázal ještě vyšší hodnotu a to 2,87.
„V současné době je událost v šetření a zjišťujeme další informace a okolnosti, jak se seběhla. Případ prověřujeme jako přestupek proti občanskému soužití,“ uzavřela Zajícová.