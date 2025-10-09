Pětasedmdesátiletá pacientka z Prostějova utrpěla následkem úrazu tříštivou zlomeninu holenní kosti včetně kolene.
„Museli mi to sešroubovat, ale i poté jsem trpěla bolestmi a nemohla jsem chodit. Teprve nyní po ortopedické operaci robotem se cítím skvěle,“ pochvaluje si pacientka, která má teprve pár dní po operaci a již plně rehabilituje. Příští týden ji z nemocnice pustí domů.
„Robotické asistence patří v ortopedických operacích k významným revolucím posledních let. Přináší vyšší přesnost, kratší rekonvalescenci a lepší dlouhodobé výsledky pro pacienty,“ uvedl primář ortopedicko-traumatologického oddělení prostějovské nemocnice Leopold Hoferek, který nyní na robotovi operuje dva pacienty denně.
Postupně v nemocnici plánují na robotovi provést přes dvě stě výkonů ročně. Nyní na ortopedicko-traumatologickém oddělení v Prostějově provedou téměř 2 500 operací ročně, z toho 800 výkonů se týká velkých endoprotetických výkonů.
„Endoprotéz kolenního kloubu provádíme zhruba 351 ročně a dvě třetiny těchto pacientů chceme nyní operovat právě robotem,“ přiblížil Hoferek s tím, že zájem o výměnu kolenních kloubů je obrovský a čekací doby se pohybují v řádech několika měsíců.
U robotické operace nevadí, když se vám třesou ruce, líčí chirurg
„Před 15 lety se počty endoprotéz provedených v prostějovské nemocnici pohybovaly kolem 100 až 120 za rok, nyní je toto číslo stonásobně vyšší,“ vypočítala Marie Marsová, místopředsedkyně představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, která je provozovatelem prostějovské nemocnice.
„Dříve byl pacient deset dní hospitalizován na lůžku a teprve pak ho čekala rehabilitace. Dnes i díky nejmodernějšímu robotovi začíná pacient rehabilitovat ihned po operaci přímo v nemocnici a do dvou týdnů odchází domů,“ přiblížila.
Implantáty třetí generace
Výhody nejnovějšího operačního systému a implantátů třetí generace jsou podle primáře nesporné. Unikátní technologie využívá kameru a optické snímače, které detailně mapují individuální anatomii kolene i celé končetiny pacienta.
Díky těmto datům může operatér provést výkon s maximální přesností a minimalizovat riziko nepřesností při implantaci.
S operacemi kolen pomáhá i robot. Zkracuje pobyt v nemocnici o polovinu
„I když lékař je stále při operaci ten hlavní článek a robot mu jen asistuje, nenechá operátora díky přednastaveným šablonám udělat chybu a takzvaně říznout vedle,“ pochvaluje si Hoferek s tím, že pacienti se po takové operaci mohou klidně vrátit k běžnému životu a nečekají je žádná omezení.
„Pacienti jsou čím dál náročnější. Kromě úlevy od bolesti očekávají i co nejlepší funkčnost kolenního kloubu po operaci. Robotický asistent nám umožní nabídnout jim moderní operační techniku, která zvyšuje šanci na rychlejší návrat k běžné aktivitě, takže po výkonu mohou klidně hrát tenis nebo se věnovat náročným sportům,“ vyzdvihl Hoferek.
Nemocnice usiluje o to, aby nejpozději do roka byli odoperování všichni pacienti čekající na výměnu kolenního kloubu s využitím robotického systému.
Po vzoru prestižních klinik
Podle předsedy představenstva Agelu Jiřího Ševčíka byl robotický systém VELYS dosud v Česku dostupný jen formou krátkodobého zapůjčení na jednom ze soukromých pracovišť v Čechách.
„Prostějovská nemocnice je nyní první nemocnicí v republice, která má tuto technologii k dispozici natrvalo. Na Moravě jde navíc o vůbec první instalaci. V Evropě se tento robot používá již na několika prestižních klinikách například v Rakousku, ve Švýcarsku či Polsku,“ shrnul Ševčík s tím, že pořízení robotického asistenta vnímá jako významný krok.
„Naším cílem je, aby pacienti v Prostějově měli přístup k nejmodernějším metodám léčby, které jsou běžné na špičkových evropských klinikách. Zároveň jde o investici, která podporuje odborný rozvoj našeho týmu,“ uzavřel Ševčík.