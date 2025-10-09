Jako na špičkové klinice. Náhradu kloubů v Prostějově usnadňují precizní roboti

Lenka Muzikantová
  13:33
Pomocí nejmodernější generace robota odoperovali lékaři v Prostějově koleno pacientky Milady Čermákové. Podobným přístrojem dosud disponovaly jen prestižní evropské kliniky, například ve Švýcarsku nebo Rakousku. Nyní ho však zakoupila také prostějovská nemocnice. Nejmodernější systém chce využívat pro implantaci totální endoprotézy kolenního kloubu.

Pětasedmdesátiletá pacientka z Prostějova utrpěla následkem úrazu tříštivou zlomeninu holenní kosti včetně kolene.

„Museli mi to sešroubovat, ale i poté jsem trpěla bolestmi a nemohla jsem chodit. Teprve nyní po ortopedické operaci robotem se cítím skvěle,“ pochvaluje si pacientka, která má teprve pár dní po operaci a již plně rehabilituje. Příští týden ji z nemocnice pustí domů.

Lékaři prostějovské nemocnice při robotické operaci kloubu.
Lékařům prostějovské nemocnice pomáhá při výměnách kolenních kloubů robotický systém.
Lékařům prostějovské nemocnice pomáhá při výměnách kolenních kloubů robotický systém.
Lékaři prostějovské nemocnice při robotické operaci kloubu.
6 fotografií

„Robotické asistence patří v ortopedických operacích k významným revolucím posledních let. Přináší vyšší přesnost, kratší rekonvalescenci a lepší dlouhodobé výsledky pro pacienty,“ uvedl primář ortopedicko-traumatologického oddělení prostějovské nemocnice Leopold Hoferek, který nyní na robotovi operuje dva pacienty denně.

Postupně v nemocnici plánují na robotovi provést přes dvě stě výkonů ročně. Nyní na ortopedicko-traumatologickém oddělení v Prostějově provedou téměř 2 500 operací ročně, z toho 800 výkonů se týká velkých endoprotetických výkonů.

„Endoprotéz kolenního kloubu provádíme zhruba 351 ročně a dvě třetiny těchto pacientů chceme nyní operovat právě robotem,“ přiblížil Hoferek s tím, že zájem o výměnu kolenních kloubů je obrovský a čekací doby se pohybují v řádech několika měsíců.

U robotické operace nevadí, když se vám třesou ruce, líčí chirurg

„Před 15 lety se počty endoprotéz provedených v prostějovské nemocnici pohybovaly kolem 100 až 120 za rok, nyní je toto číslo stonásobně vyšší,“ vypočítala Marie Marsová, místopředsedkyně představenstva společnosti Agel Středomoravská nemocniční, která je provozovatelem prostějovské nemocnice.

„Dříve byl pacient deset dní hospitalizován na lůžku a teprve pak ho čekala rehabilitace. Dnes i díky nejmodernějšímu robotovi začíná pacient rehabilitovat ihned po operaci přímo v nemocnici a do dvou týdnů odchází domů,“ přiblížila.

Implantáty třetí generace

Výhody nejnovějšího operačního systému a implantátů třetí generace jsou podle primáře nesporné. Unikátní technologie využívá kameru a optické snímače, které detailně mapují individuální anatomii kolene i celé končetiny pacienta.

Díky těmto datům může operatér provést výkon s maximální přesností a minimalizovat riziko nepřesností při implantaci.

S operacemi kolen pomáhá i robot. Zkracuje pobyt v nemocnici o polovinu

„I když lékař je stále při operaci ten hlavní článek a robot mu jen asistuje, nenechá operátora díky přednastaveným šablonám udělat chybu a takzvaně říznout vedle,“ pochvaluje si Hoferek s tím, že pacienti se po takové operaci mohou klidně vrátit k běžnému životu a nečekají je žádná omezení.

„Pacienti jsou čím dál náročnější. Kromě úlevy od bolesti očekávají i co nejlepší funkčnost kolenního kloubu po operaci. Robotický asistent nám umožní nabídnout jim moderní operační techniku, která zvyšuje šanci na rychlejší návrat k běžné aktivitě, takže po výkonu mohou klidně hrát tenis nebo se věnovat náročným sportům,“ vyzdvihl Hoferek.

Nemocnice usiluje o to, aby nejpozději do roka byli odoperování všichni pacienti čekající na výměnu kolenního kloubu s využitím robotického systému.

Po vzoru prestižních klinik

Podle předsedy představenstva Agelu Jiřího Ševčíka byl robotický systém VELYS dosud v Česku dostupný jen formou krátkodobého zapůjčení na jednom ze soukromých pracovišť v Čechách.

„Prostějovská nemocnice je nyní první nemocnicí v republice, která má tuto technologii k dispozici natrvalo. Na Moravě jde navíc o vůbec první instalaci. V Evropě se tento robot používá již na několika prestižních klinikách například v Rakousku, ve Švýcarsku či Polsku,“ shrnul Ševčík s tím, že pořízení robotického asistenta vnímá jako významný krok.

„Naším cílem je, aby pacienti v Prostějově měli přístup k nejmodernějším metodám léčby, které jsou běžné na špičkových evropských klinikách. Zároveň jde o investici, která podporuje odborný rozvoj našeho týmu,“ uzavřel Ševčík.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Padesát odstínů smradu. Solární sušárna suší lidské výkaly a ztrpčuje lidem život

Premium

Když město Litovel na Olomoucku letos v dubnu v areálu čistírny odpadních vod spouštělo provoz solární sušárny kalů za sto milionů korun, starosta se dušoval, že technologie nebude okolí zatěžovat...

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Jako na špičkové klinice. Náhradu kloubů v Prostějově usnadňují precizní roboti

Pomocí nejmodernější generace robota odoperovali lékaři v Prostějově koleno pacientky Milady Čermákové. Podobným přístrojem dosud disponovaly jen prestižní evropské kliniky, například ve Švýcarsku...

9. října 2025  13:33

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9.10 9:10

Při požáru v Dolanech utrpěl majitel popáleniny, hasiči zachránili koně

Popáleniny druhého stupně utrpěl při požáru objektu v Dolanech na Olomoucku jeho majitel. Oheň vzplál ve středu v podvečer. Muže transportovala letecká záchranná služba do nemocnice. Hasičům se...

9. října 2025  8:50

Mohelnice roste díky nadnárodním firmám, přibudou další byty

Už na jaře získá Mohelnice desítky bytů, které buduje developerská společnost DA Bydlení. Firma už v minulosti postavila v rozvojové lokalitě Za Penzionem více než sto bytů. Město na Šumpersku má...

9. října 2025  6:03

V Hlubočkách staví koupaliště s unikátním čištěním vody pomocí vápence

Výstavba přírodního koupaliště v Hlubočkách na Olomoucku je za polovinou. Areál s jedinečnou technologií čištění vody pomocí vápence vzniká ve spolupráci tří obcí v údolí řeky Bystřice nedaleko...

8. října 2025  13:40

Přerov řeší přemnožené nutrie. Myslivci je nalákají do klecí a pak odstřelí

Z vyhledávané atrakce se nutrie říční v Přerově staly přemnoženými škůdci. Kvůli jejich řádění v oblasti přírodní památky Malá Laguna i na dalších místech se zástupci města rozhodli pro razantní...

8. října 2025  11:07

V Olomouckém kraji má alzheimera už deset tisíc lidí, staví se nová centra

Demence postihuje stále více starších lidí a developeři pro ně na střední Moravě budují nová centra. Problému si všímají i sami obyvatelé Hané, kteří pozorují seniory ve svém okolí. Z vitálního...

8. října 2025  6:11

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

7. října 2025  16:41,  aktualizováno  17:15

Slovně napadli i mě. V Praze zažívám útoky pravidelně, říká poslankyně Motoristů

Premium

Jako nová poslankyně chce Gabriela Sedláčková, která byla lídryní kandidátky Motoristé sobě v Olomouckém kraji, bojovat za svobodu projevu. Jaká je v soukromí, co si myslí o nařčení Filipa Turka z...

7. října 2025  15:20

Po pádu ochrnul. Bývalý hasič a myslivec se porve o světový titul ve střelbě

Před dvanácti lety se Jaroslavu Klimešovi z Kosova na Šumpersku zastavil čas. Po úrazu páteře mu ochrnuly nohy a skončil na invalidním vozíku. Byla to krutá náhoda. Tesař a dobrovolný hasič spadl z...

7. října 2025  11:14

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Žbánka může v čele hanácké metropole vystřídat nová primátorka

Jelikož Miroslav Žbánek (ANO) po zvolení poslancem oznámil, že nechce zároveň stát v čele hanácké metropole, domlouvá hnutí jeho náhradu. Tou by se měla podle několika na sobě nezávislých zdrojů, jež...

7. října 2025  9:58

Olomoučtí hokejisté udivují extraligu, skolili i lídra a shlížejí na Spartu

Tohle čekal málokdo. Koncem aktuálního týdne se hokejová extraliga překlene do druhé čtvrtiny základní části. A to znamená, že už pomalu nastává čas bilancovat. Koho by napadlo, že Olomouc, ještě na...

7. října 2025  8:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.