Školy nestihly koupit počítače pro online výuku, státní dotace přišla pozdě

Vybavení za bezmála 80 milionů korun má základním školám v Olomouckém kraji pomoci lépe než na jaře zvládnout výuku online. Jenže státní peníze na nákup notebooků či tabletů přišly až po uzavření škol.

Naplno připravené jsou tak jen ty školy, které se odvážily improvizovat při výběrových řízeních, jinými slovy nakupovaly na dluh.

Z balíku 1,3 miliardy korun, jež vláda na nákup přenosného počítačového vybavení schválila už v srpnu, dostalo 279 základních škol v Olomouckém kraji celkem 77 878 000 korun teprve v posledních dnech. Peníze začátkem října uvolnilo ministerstvo školství na účet Olomouckého kraje. Ten je dalších jedenáct dnů přeposílal jednotlivým školám.

„O financích na počítače se mluvilo od června“

Někteří ředitelé škol pro tak dlouhý proces nemají pochopení. „Když po mně chtějí nějaké tabulky, tak mi dnes zavolají a nejraději by je měli na druhý den. Nechápu, proč to nejde i naopak. O financích na počítačové vybavení se mluvilo od června, od srpna byly peníze schválené, ale my jsme je dostali až koncem října, skoro dva týdny po uzavření,“ zlobí se například ředitel Základní školy Mohelnice Miroslav Hloušek.

Škola z mimořádné finanční injekce pořizuje tři desítky notebooků a rozšiřuje wi-fi ve školní budově, aby i odtud mohli učitelé vést výuku online. Nové notebooky dostanou pedagogové, jejich starší vybavení pak zase děti, jejichž rodiny si něco takového nemohou dovolit.

Škola přitom na peníze od státu nečekala a zařízení u vysoutěžené firmy objednala dřív.

„Dohoda byla taková, že platba proběhne, až budeme mít peníze na účtu. Nebyl to ale dobrý pocit, mít něco koupeného, ale nemít na to ještě peníze,“ podotkl Hloušek. Jak dodal, na rozšíření wi-fi takový příslib ale nestačil a asi dvě stě tisíc korun muselo škole půjčit sdružení rodičů.

Některé školy pak musely „založit“ obce, ale například Olomouc, která zřizuje dvě desítky škol, si něco takového nemohla dovolit.

„Nedokázali bychom předfinancovat nákupy všem školám, protože částky u každé z nich se pohybují od 600 tisíc po skoro 1,5 milionu,“ vysvětlila vedoucí odboru školství na olomouckém magistrátu Hana Fantová.

Ministerstvo školství: Peníze jsme poslali už 1. října

Aktuální počítačové vybavení pořizované z mimořádné státní dotace se podle ní na školách různí.

„Tam, kde ředitelé zareagovali bezprostředně po příslibu financí a udělali výběrové řízení, už mají techniku dodanou nebo na dodávku čekají. Jiní ale budou s výběrem dodavatele teprve začínat,“ řekla.

Ministerstvo školství přes svoji mluvčí Anetu Lednovou vzkázalo, že vybavení škol je v první řadě povinností jejich zřizovatelů.

„Každopádně, i přesto ministr školství Robert Plaga na vládě dojednal už v srpnu pro základní školy částku 1,3 miliardy korun na nákup této techniky jak pro učitele, tak na zapůjčení pro žáky,“ uvedla s tím, že ještě o prázdninách se školy dozvěděly, že finanční prostředky budou mít k dispozici v průběhu října. „Tedy již v srpnu bylo možné s organizací nákupu začít,“ poznamenala Lednová.

Ministerstvo podle ní peníze poslalo už 1. října – v den, kdy začala platit příslušná právní úprava.

Krajský úřad: Dotaci jsme na účtu měli 6. října

Také vedoucí odboru školství krajského úřadu v Olomouci Miroslav Gajdůšek odmítl, že by hejtmanství vyplácení peněz školám zdržovalo.

„Na účet kraje byly peníze připsány 6. října. Podle rozhodnutí MŠMT byla povinnost zaslat dotaci školám do 31. října. Odbor školství zahájil příslušné zákonné operace dle příslušných předpisů ihned po jejich obdržení a rozeslal peníze na celkem 279 škol během 11 pracovních dnů,“ sdělil.

Improvizovat školy musely nejen s nákupy, ale i půjčováním techniky dětem, jejichž rodiče nedokázali počítače nebo tablety pořídit sami.

Někde půjčili žákům volné starší tablety, na ZŠ Mohelnice dokonce zřídili počítačovou učebnu, kam může šest žáků na online výuku docházet, samozřejmě za dodržení přísných hygienických podmínek. Někteří ředitelé se obraceli i na společnost Člověk v tísni, která rodinám s vybavením na online výuku pomohla už na jaře.

„Bohužel nemůžeme reagovat tak, jak by si ředitelé představovali. Spíše řešíme jednotlivé případy, na které narazí naši pracovníci v terénu,“ sdělil ředitel olomoucké pobočky společnosti Michal Láš.

V každé třídě chtějí počítač půjčit dva až tři žáci

Rodin, které potřebují pomoc, není podle ředitelů škol málo. „V každé třídě jsou dva tři žáci, kteří by měli o výpůjčku zájem, na celé škole je jich mezi padesáti a šedesáti. I proto ve výběrovém řízení poptáváme 66 kusů zařízení,“ vypočítal například ředitel Základní školy Jeseník Dominik Liberda, který dodávku očekává na přelomu listopadu a prosince.

„Dodací lhůty jsou teď delší, protože stejný problém nyní řeší všechny školy,“ poznamenal Liberda.

Na Základní škole Kollárova, která se nachází v jedné z tzv. vyloučených lokalit v Prostějově, už nové notebooky mají.

„Jakmile řekli, že peníze dostaneme, vyhlásil jsem výběrové řízení a už tři týdny máme počítače ve škole. Dodavatele jsem samozřejmě upozornil, že peníze dostanou, až my je budeme mít na účtě. Nikdo s tím problém neměl,“ shrnul ředitel Josef Hrachovec.

Každá škola dostala částku 20 tisíc korun na jednoho učitele, na ZŠ Kollárova tak mohli pořídit 35 nových notebooků.

„Staré notebooky, které jsme měli z jiného projektu, nám učitelé odevzdali. Kolega informační technik už je chystá na to, abychom je příští týden mohli dát dětem, které to potřebují,“ doplnil Hrachovec.

Kromě základních škol dostanou mimořádné finance na nákup počítačů a další ICT techniky také nižší stupně víceletých gymnázií. Podporu v celkové částce 41 milionů korun si rozdělí 248 škol z celé republiky.