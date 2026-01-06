Chlorela, koňská strava či jmelí do žíly. Ambasadorka vyvrací mýty kolem rakoviny

„Když si vyslechnete tuto diagnózu, může vám připadat, že se zhroutil svět. Ale rakovinou život nekončí. I když léčba byla náročná, získala jsem díky ní sedm let života navíc,“ svěřuje se pro iDNES.cz Zukalová.
U vás jsou prý dveře vždy otevřené. Kdo do nich může vstoupit?
Kdokoliv. Třeba teď tu byla paní, jejíž partner onemocněl rakovinou. Je cizinec a i když už pět let žije v Olomouci, jazyková bariéra je stále velká a ona nevěděla, zda se na klinice domluví anglicky. Také se mi svěřila, že ačkoliv tu jeho nemoc, ten nádor vnímá, netuší, jak se může zapojit do procesu uzdravování z duševního hlediska, jak může partnera podpořit. Tak se přišli zeptat ještě před tím, než se sám na onkologii začne léčit.
Netrápím se věcmi, které nemohu změnit. A mám radost, když přesně tohle pochopí i mé pacientky, sedí tady na konci léčby připravené uchopit život za jiný konec.