Chlorela, koňská strava či jmelí do žíly. Ambasadorka vyvrací mýty kolem rakoviny

Onkologičtí pacienti ve Fakultní nemocnici Olomouc mají svou ambasadorku Věru Zukalovou (vlevo). Na snímku je s primářkou onkologické kliniky Hanou Študentovou. | foto: Lukáš Navara

Lenka Muzikantová
  20:00
Píchají si jmelí do žíly. Věří, že je zachrání chlorela nebo třeba pití šťáv, zatímco budou hladovět nebo pozřou stravu pro koně. Odtabuizování tématu rakoviny a odstranění mýtů, které kolem ní panují. To je cílem vystudované sociální pracovnice Věry Zukalové z Olomouce, která se stala vůbec první ambasadorkou onkologických pacientů v Česku. S rakovinou má osobní zkušenost, jako vyléčená pacientka může poradit.

„Když si vyslechnete tuto diagnózu, může vám připadat, že se zhroutil svět. Ale rakovinou život nekončí. I když léčba byla náročná, získala jsem díky ní sedm let života navíc,“ svěřuje se pro iDNES.cz Zukalová.

U vás jsou prý dveře vždy otevřené. Kdo do nich může vstoupit?
Kdokoliv. Třeba teď tu byla paní, jejíž partner onemocněl rakovinou. Je cizinec a i když už pět let žije v Olomouci, jazyková bariéra je stále velká a ona nevěděla, zda se na klinice domluví anglicky. Také se mi svěřila, že ačkoliv tu jeho nemoc, ten nádor vnímá, netuší, jak se může zapojit do procesu uzdravování z duševního hlediska, jak může partnera podpořit. Tak se přišli zeptat ještě před tím, než se sám na onkologii začne léčit.

Netrápím se věcmi, které nemohu změnit. A mám radost, když přesně tohle pochopí i mé pacientky, sedí tady na konci léčby připravené uchopit život za jiný konec.

6. ledna 2026  20:35

