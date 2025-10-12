Dvě nová onkologická centra na Hané ulehčí pacientům s rakovinou

Autor:
  6:10
Moderní cílená terapie, která je nyní dostupná v Přerově i Prostějově, představuje zásadní posun v léčbě rakoviny. Onkologičtí pacienti tak mají od září výrazně lepší přístup k moderní léčbě.
Fotogalerie2

Moderní léčba rakoviny je nyní dostupnější i v přerovské nemocnici. | foto: Nemocnice Agel

Nemocnice v Přerově a v Prostějově se staly regionálními centry, kde mohou pacienti využít špičkovou terapii, která byla dříve dostupná pouze ve velkých onkologických centrech.

„Moderní cílená terapie se v obou nemocnicích využívá již od druhé poloviny roku 2023, tehdy však pouze v omezeném rozsahu a jen pro pojištěnce VZP,“ uvedla mluvčí AGEL, která obě nemocnice provozuje, Radka Miloševská.

Nyní se možnosti pro nemocné z kraje rozšiřují. Všeobecná zdravotní pojišťovna na základě návrhu České onkologické společnosti schválila rozšíření o dalších sedm centrových léků v celkem 22 regionálních centrech v České republice, mezi nimiž nechybí ani Přerov a Prostějov.

Moderní léčba rakoviny je nyní dostupnější i v přerovské nemocnici.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Také Česká průmyslová zdravotní pojišťovna umožnila delegovanou preskripci u vybraných léků a diagnóz, a tím posílila dostupnost léčby i pro své klienty.

„Díky tomuto kroku budeme moci pacientům nabídnout špičkovou léčbu, která byla dosud dostupná jen v komplexních onkologických centrech. Pro řadu onkologických diagnóz to znamená větší šanci na delší a kvalitnější život bez nutnosti vzdáleného dojíždění,“ poznamenal Petr Beneš, primář oddělení klinické onkologie Nemocnice AGEL Přerov.

Nově schválené léky, mezi které patří například pertuzumab, abemaciclib, palbociclib nebo enzalutamid, představují moderní cílenou terapii pro pacienty v různých stádiích nádorových onemocnění.

Zdravý životní styl? Abstinence a nula vykouřených cigaret, říká onkolog

Tyto přípravky umožní pacientům s karcinomem prsu a prostaty absolvovat náročnou léčbu blíže domovu, bez nutnosti dojíždět do vzdálených komplexních onkologických center.

„Možnost podávat tyto moderní léky přímo v našem zařízení vnímáme jako důležitý krok vpřed. Pacienti už nebudou muset kvůli léčbě složitě cestovat do vzdálených specializovaných center, což výrazně zlepší jejich komfort a dostupnost péče,“ uvedla Miloslava Zlevorová, primářka oddělení klinické onkologie Nemocnice AGEL Prostějov.

Nový pavilon za 325 milionů v Olomouci zajistí onkologickou léčbu šitou na míru
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Kučerová zvolená za Piráty nenastoupí do Sněmovny. Rezignuje z osobních důvodů

Do Sněmovny nenastoupí Šárka Kučerová zvolená za Piráty v Olomouckém kraji. Rezignuje z osobních důvodů. Náhradníkem je místopředseda strany Martin Šmída. „Moc si vážím důvěry všech voliček a voličů,...

Manželé přes Česko vezli ukradená kola i odcizený přívěs s bagrem

Úspěšnou pátrací akci a poděkování od rakouských kolegů si připsali na konto policisté z Olomouckého kraje, především hlídka z dálničního oddělení Kocourovec. Ta totiž vypátrala manželskou dvojici,...

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Hapal po třech letech končí v Baníku. Přesune se do vedení olomoucké Sigmy?

Další trenérská výměna ve fotbalové lize. Po sérii špatných výsledků z úvodu sezony končí Pavel Hapal v ostravském Baníku. Klub svůj tah oznámil během reprezentační pauzy a o náhradě zatím jedná....

11. října 2025  15:45

Kouč prostějovských volejbalistek: Úplně skromní nebudeme, chceme hrát nahoře

Nový pořádek, nový tým, ale staré ambice. Tak zní zadání pro Petra Zapletala, bývalého reprezentačního nahrávače a od mistrovského konce uplynulého ročníku také hlavního kouče úřadujících...

11. října 2025  13:15

Stačilo! neuspělo ani na chudém Jesenicku, voliči zřejmě nechtěli nálepku dezolátů

Hnutí ANO vyhrálo volby drtivě i v oblastech Olomouckého kraje, které trpí vysokou nezaměstnaností a sociálními problémy. Stačilo! tam překvapivě často ztrácelo a v mnoha tamních obcích nedosáhlo ani...

11. října 2025

Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

10. října 2025  21:32,  aktualizováno  21:43

Olomouc bude mít první primátorku, nového poslance Žbánka vystřídá Ferancová

Primátora Olomouce a nově zvoleného poslance Miroslava Žbánka (ANO) by měla na začátku příštího roku v čele stotisícového krajského města nahradit jeho spolustranička a dosavadní náměstkyně Miroslava...

10. října 2025  17:20

Žádná dohoda o přepuštění mandátu nebyla, odmítá spekulace náhradní poslanec Šmída

Kolotoč emocí nejspíš zažil v uplynulých dnech lídr kandidátky Pirátů v Olomouckém kraji Martin Šmída. Přestože si v zákulisí vysloužil uznání za to, že předvolební kampaň „odmakal“ jako málokdo jiný...

10. října 2025  14:41

Ženy překvapil divočák pobíhající u domu, další odháněli myslivci na poli střelbou

Výraznou připomínku toho, že nastal podzim, prožili někteří obyvatelé obce Liboš na Olomoucku. Na nedalekém poli se podle svědectví objevilo stádo divokých prasat a jedno ze zvířat dokonce zaběhlo až...

10. října 2025  12:24

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

10. října 2025  11:08

Obce nesouhlasí s těžbou štěrkopísku, referenda dávají jasnou odpověď

Není z čeho stavět, chybí štěrkopísek i kámen, varují experti či stavbaři. Právě kvůli docházejícím zásobám surovin třeba pro dálnice D35, D55 či vysokorychlostní tratě přes Olomoucký kraj chce stát...

10. října 2025  6:21

Končící poslanci budou mít práce dost. Od vedení kavárny po rektorskou židli

Kampaň byla velmi náročná, musím se teď dát dohromady, a pak si vyberu jednu z nabídek, které mám. Tak se dá shrnout vyjádření končících poslanců z Olomouckého kraje. S politikou ale pravděpodobně...

9. října 2025  15:23

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Jako na špičkové klinice. Náhradu kloubů v Prostějově usnadňují precizní roboti

Pomocí nejmodernější generace robota odoperovali lékaři v Prostějově koleno pacientky Milady Čermákové. Podobným přístrojem dosud disponovaly jen prestižní evropské kliniky, například ve Švýcarsku...

9. října 2025  13:33

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  9.10 9:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.