Za střevní potíže v jesenických lázních mohou noroviry, ukázaly první testy

Během týdne onemocnělo střevní chřipkou 111 lidí, podle hygieniků jde o mimořádný počet. Další případy nepřibývají, hygienická opatření v lázních zabrala, doplnila Koutná.
Připravujeme podrobnosti.
Během týdne onemocnělo střevní chřipkou 111 lidí, podle hygieniků jde o mimořádný počet. Další případy nepřibývají, hygienická opatření v lázních zabrala, doplnila Koutná.
Připravujeme podrobnosti.
Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala krajská hygienická stanice Olomouckého kraje za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé...
Minulou středu došlo při ponoru v Hranické propasti k tragédii. Špičkový jeskynní potápěč Jan Enčev při svém průzkumu zahynul. Příčinu neštěstí dál vyšetřují policisté. Nové detaily a okolnosti...
Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...
Z Jeseníků až na Jadran si to namířila žena z ciziny s ukradeným vozem. Na jižní Moravě však ujela z benzinové stanice bez placení a kousek za hranicemi ji zadržela rakouská policie.
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Za hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku jsou podle prvních výsledků noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce...
Téměř 16 kilogramů kratomu objevili policisté a celníci v kufru osobního auta v Olomouci. Na psychomodulační látku, jejíž prodej podléhá přísné kontrole, upozornila svým nervózním chováním...
Zatím sice jen v malém, přesto je to velká změna. Cestující v olomouckých autobusech a tramvajích mohou nově konečně nastoupit i bez jízdenky a tu si koupit bezhotovostně až ve voze. Při přestupu k...
Velká část Olomouckého kraje zažila před 80 lety zásadní populační změny, jež souvisely s odsunem českých Němců z Československa a následným dosídlováním. Jak se tato výrazná událost projevila v...
Stovky příspěvků plných převážně kritiky, volání po zpřísnění trestů či nadávek sklidila na sociálních sítích dvojice mužů zachycená v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky při tom, jak zastavila s...
Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala krajská hygienická stanice Olomouckého kraje za uplynulé dny mezi klienty a návštěvníky Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé...
Drážní inspekce po půldruhém roce ukončila vyšetřování loňské nehody vlaku s toxickým benzenem v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku. Závěrečnou zprávu včetně příčiny zatím inspektoři na žádost...
Do centra Olomouce zamíří na konci srpna vojenské hudební orchestry nejen z Česka, ale i z Maďarska, Polska, Chorvatska a Bulharska. Své umění představí na Mezinárodním festivalu vojenských hudeb....
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Tři body ano, procházka růžovým sadem rozhodně ne. Olomoucká Sigma dlouho kráčela za vítězstvím, ale nakonec musela přežít nervózní závěr. Přesto ve fotbalové Chance Lize dál stoupá tabulkou. V...
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O půdu na Jesenicku nemají zájem zdaleka jen místní, ale i kupci z Brna, Prahy nebo sousedního Polska. To je jeden z hlavních důvodů, proč tam vyrostly ceny stavebních pozemků za posledních deset let...
V květnu tady na Závodě míru na nejlepší nestačil, zato teď Václav Ježek bojoval o vítězství v královské etapě Czech Tour na Dlouhých stráních a nechal za sebou nejednu cyklistickou hvězdu. A...